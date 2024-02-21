Бобровский вышел на 16-е место по победам в истории НХЛ

Ворота хозяев защищал российский вратарь Сергей Бобровский, который одержал седьмую победу подряд. В этой встрече 35-летний вратарь отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

Для Бобровского эта победа стала 388-й в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему он поднялся на 16-е место в истории лиги по этому показателю, сравнявшись с вратарем «Рейнджерс» Джонатаном Куиком. Россиянину для этого потребовалось провести 683 матча, в то время как американец достиг аналогичного количества побед за 773 игры.

До конца сезона Бобровский может выйти на 14-е место в истории НХЛ по вратарским победам, обойдя чеха Доминика Гашека (389) и канадца Райана Миллера (796). Рекордсменом по числу побед среди вратарей является канадец Мартин Бродер (691).

В этом сезоне на счету Бобровского 28 побед в 41 матче. По этому показателю он уступает лишь Александру Георгиеву («Колорадо») и Тэтчеру Дэмко («Ванкувер»), в активе которых по 30 победных игр.

«Флорида» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, опережая «Рейнджерс» и «Бостон» на один балл. Следующий матч «пантеры» проведут в пятницу, 23 февраля, на выезде против «Каролины».

Другие результаты игрового дня:

«Рейнджерс» дома одержали победу над «Далласом» (3:1). Вратарь хозяев Игорь Шестеркин отразил 41 из 42 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. Его партнер по команде Артемий Панарин отметился результативной передачей.

«Айлендерс» на выезде обыграли «Питтсбург» (5:4 ОТ). Вратарь гостей Игорь Сорокин отразил 37 бросков из 41 и смог отметиться голевой передачей. Нападающий хозяев Евгений Малкин также записал на свой счет результативную передачу.

«Колорадо» дома победил «Ванкувер» (3:1). Вратарь хозяев Александр Георгиев отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.