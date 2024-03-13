В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей: видео
«Чикаго» дома обыграл «Анахайм» (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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«Чикаго» дома обыграл «Анахайм» (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Главной звездой матча стал нападающий «Чикаго» и первый номер драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард, записавший себе в актив гол и четыре результативные передачи. Для 18-летнего канадца это первый матч в лиге с пятью набранными очками. Всего на его счету после 52 сыгранных матчей 51 (20+31) набранное очко.
В концовке встречи произошла массовая драка с участием вратарей обеих команд. Все началось со стычки нападающего «Анахайма» Мэйсона Мактавиша и защитника «Чикаго» Джарреда Тинорди. Попытки одноклубников разнять игроков привели еще к нескольким стычкам, участником одной из которых стал вратарь «Чикаго» Петр Мразек. После этого к эпицентру событий выдвинулся голкипер «Анахайма» Джон Гибсон, пожелавший лично выяснить отношения с Мразеком.
В результате драки судьи суммарно выписали хоккеистам 70 минут штрафа. Оба вратаря не сумели доиграть встречу, получив по малому и дисциплинарному штрафу. Малый штраф также получил защитник «Анахайма» Павел Минтюков, в то время как защитник «Чикаго» Никита Зайцев сумел избежать наказания.