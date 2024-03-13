В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5044c0f5b0375692&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240751" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главной звездой матча стал нападающий «Чикаго» и первый номер драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард, записавший себе в актив гол и четыре результативные передачи. Для 18-летнего канадца это первый матч в лиге с пятью набранными очками. Всего на его счету после 52 сыгранных матчей 51 (20+31) набранное очко.

В концовке встречи произошла массовая драка с участием вратарей обеих команд. Все началось со стычки нападающего «Анахайма» Мэйсона Мактавиша и защитника «Чикаго» Джарреда Тинорди. Попытки одноклубников разнять игроков привели еще к нескольким стычкам, участником одной из которых стал вратарь «Чикаго» Петр Мразек. После этого к эпицентру событий выдвинулся голкипер «Анахайма» Джон Гибсон, пожелавший лично выяснить отношения с Мразеком.