Кузнецову подарили вантуз после домашней игры за «Каролину»
Евгению Кузнецову подарили вантуз после дебютной домашней игры за «Каролину».
Каролина
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Евгению Кузнецову подарили вантуз после дебютной домашней игры за «Каролину».
«Каролина» дома одержала разгромную победу над «Калгари» со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор поздравил российского нападающего с первым матчем за команду на домашней арене. В раздевалке наставник произнес речь и подарил Кузнецову вантуз.
Ранее в одном из интервью 31-летний Кузнецов, после обмена из «Вашингтона», заявил, что тренерский штаб «Каролины» не хочет видеть в нем «сантехника», выполняющего грязную работу, а предпочитает, чтобы тот оставался самим собой.