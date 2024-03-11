Кузнецову подарили вантуз после домашней игры за «Каролину»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор поздравил российского нападающего с первым матчем за команду на домашней арене. В раздевалке наставник произнес речь и подарил Кузнецову вантуз.

Ранее в одном из интервью 31-летний Кузнецов, после обмена из «Вашингтона», заявил, что тренерский штаб «Каролины» не хочет видеть в нем «сантехника», выполняющего грязную работу, а предпочитает, чтобы тот оставался самим собой.