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11:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Кузнецову подарили вантуз после домашней игры за «Каролину»

Евгению Кузнецову подарили вантуз после дебютной домашней игры за «Каролину».

Каролина
КалгариНХЛ: таблица и календарь
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«Каролина» дома одержала разгромную победу над «Калгари» со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор поздравил российского нападающего с первым матчем за команду на домашней арене. В раздевалке наставник произнес речь и подарил Кузнецову вантуз.

Ранее в одном из интервью 31-летний Кузнецов, после обмена из «Вашингтона», заявил, что тренерский штаб «Каролины» не хочет видеть в нем «сантехника», выполняющего грязную работу, а предпочитает, чтобы тот оставался самим собой.

Каролина
7:2
2:0, 4:1, 1:1
Калгари
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