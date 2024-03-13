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10:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу над «Аризоной»

«Миннесота» дома обыграла «Аризону» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Миннесота
Аризона
Рейнджерс
Каролина
Монреаль
Коламбус
Оттава
ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Второй звездой матча стал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, отметившийся дублем и результативной передачей. На седьмой минуте россиянин броском со средней дистанции открыл счет в матче.

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В концовке второго периода Капризов в большинстве выступил ассистентом для Райана Хартмана, который забросил вторую шайбу команды. Два заключительных гола «Миннесоты» были забиты уже в пустые ворота. Капризов стал автором третьей шайбы, нанеся точный бросок практически от своих ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Капризов продлил свою результативную серию до пяти матчей, набрав на это отрезке 10 (7+3) очков. После 59 сыгранных матчей в активе 26-летнего нападающего 73 (33+40) набранных очка. Он является лучшим бомбардиром своей команды.

«Миннесота» одержала четвертую победу в пяти последних матчах. Команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на шесть очков. Следующий матч «дикари» сыграют в пятницу, 15 марта, дома против «Анахайма».

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«Рейнджерс» на выезде одержал минимальную победу над «Каролиной» (1:0). Первой звездой матча стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, отразивший 28 бросков по своим воротам и оформивший шатаут во второй игре подряд. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 23 из 24 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча.

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«Монреаль» дома обыграл «Коламбус» (3:0). Вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин за первые шесть минут пропустил три шайбы после четырех бросков и отправился на скамейку запасных. Вместо него на льду появился россиянин Даниил Тарасов, отразивший все 19 бросков по своим воротам.

«Оттава» дома обыграла «Питтсбург» (2:1 ОТ). Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, поучаствовав в единственной шайбе своей команды, которая была заброшена за 23 секунды до конца основного времени матча.

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