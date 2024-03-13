Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу над «Аризоной»

Второй звездой матча стал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, отметившийся дублем и результативной передачей. На седьмой минуте россиянин броском со средней дистанции открыл счет в матче.

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В концовке второго периода Капризов в большинстве выступил ассистентом для Райана Хартмана, который забросил вторую шайбу команды. Два заключительных гола «Миннесоты» были забиты уже в пустые ворота. Капризов стал автором третьей шайбы, нанеся точный бросок практически от своих ворот.

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Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 23, 13.03.2024, 3:00 Миннесота 4 Аризона 1

Капризов продлил свою результативную серию до пяти матчей, набрав на это отрезке 10 (7+3) очков. После 59 сыгранных матчей в активе 26-летнего нападающего 73 (33+40) набранных очка. Он является лучшим бомбардиром своей команды.

«Миннесота» одержала четвертую победу в пяти последних матчах. Команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на шесть очков. Следующий матч «дикари» сыграют в пятницу, 15 марта, дома против «Анахайма».

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