Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу над «Аризоной»
«Миннесота» дома обыграла «Аризону» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Второй звездой матча стал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, отметившийся дублем и результативной передачей. На седьмой минуте россиянин броском со средней дистанции открыл счет в матче.
В концовке второго периода Капризов в большинстве выступил ассистентом для Райана Хартмана, который забросил вторую шайбу команды. Два заключительных гола «Миннесоты» были забиты уже в пустые ворота. Капризов стал автором третьей шайбы, нанеся точный бросок практически от своих ворот.
Капризов продлил свою результативную серию до пяти матчей, набрав на это отрезке 10 (7+3) очков. После 59 сыгранных матчей в активе 26-летнего нападающего 73 (33+40) набранных очка. Он является лучшим бомбардиром своей команды.
«Миннесота» одержала четвертую победу в пяти последних матчах. Команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на шесть очков. Следующий матч «дикари» сыграют в пятницу, 15 марта, дома против «Анахайма».
«Рейнджерс» на выезде одержал минимальную победу над «Каролиной» (1:0). Первой звездой матча стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, отразивший 28 бросков по своим воротам и оформивший шатаут во второй игре подряд. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 23 из 24 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча.
«Монреаль» дома обыграл «Коламбус» (3:0). Вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин за первые шесть минут пропустил три шайбы после четырех бросков и отправился на скамейку запасных. Вместо него на льду появился россиянин Даниил Тарасов, отразивший все 19 бросков по своим воротам.
«Оттава» дома обыграла «Питтсбург» (2:1 ОТ). Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, поучаствовав в единственной шайбе своей команды, которая была заброшена за 23 секунды до конца основного времени матча.