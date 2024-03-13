Ничушкин набрал три очка в своем 500-м матче в НХЛ

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 23, 13.03.2024, 4:00 Калгари 2 Колорадо 6

В составе гостей дублем отметился Микко Рантанен (3', 40'), еще по одной шайбе забросили Джош Мэнсон (25'), Натан Маккиннон (26'), Валерий Ничушкин (28') и Кейси Миттельштадт (35'). У хозяев отличились Даниил Мироманов (4') и Уолкер Дьюр (7').

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провел юбилейную 500-ю игру в НХЛ. 29-летний россиянин сделал две результативные передачи на Рантанена и Маккинона, после чего отличился сам.

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Для Ничушкина это всего вторая игра после прохождения программы помощи игрокам НХЛ. После 42 сыгранных матчей в активе нападающего 46 (24+22) набранных очков.

Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон отметился в этой встрече голом и результативной передачей, благодаря чему увеличил свой отрыв от нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в списке лучших бомбардиров сезона до шести очков. В активе канадца после 66 сыгранных матчей 113 (41+72) набранных очков.

Защитник «Калгари» Даниил Мироманов забросил свою первую шайбу после обмена из «Вегаса», нанеся мощный бросок от синей линии. Для 26-летнего россиянина это третий гол в НХЛ и первое результативное действие в текущем сезоне.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4396eb12dd77f128&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240746" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Колорадо» одержал четвертую победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «лавины» проведут на выезде против лидера конференции «Ванкувера», от которого они отстают на четыре очка. Матч пройдет в четверг, 14 марта.

Другие результаты дня

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 23, 13.03.2024, 2:00 Филадельфия 3 Сан-Хосе 2

«Филадельфия» дома обыграла «Сан-Хосе» (3:2). В шайбах «Сан-Хосе» поучаствовали Александр Барабанов и Клим Костин, записавшие себе в актив по голевой передаче. Для 24-летнего Костина это первое результативное действие за «акул» после обмена из «Детройта».

«Флорида» на выезде одержала волевую победу над «Далласом» (4:3), отыгравшись со счета 0:3. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 из 30 бросков по своим воротам и одержал 392-ю победу в НХЛ, выйдя по этому показателю на 14-е место в истории лиги.

«Вегас» на выезде оказался сильнее «Сиэтла» (5:4 ОТ). Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев во втором периоде отметился заброшенной шайбой, а его одноклубник Иван Барбашев записал себе в актив результативную передачу.