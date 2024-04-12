Кучеров первым среди россиян набрал 140 очков в сезоне НХЛ

У хозяев отличились Конор Шири (10') и Брейден Пойнт (13'), у гостей забивали Брэди Ткачук (9') и Дрейк Батерсон (43'). Победу «Оттаве» принес результативный бросок Ткачука в серии послематчевых буллитов.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал в обеих шайбах своей команды и оформил ассистентский дубль. 30-летний россиянин продлил свою результативную серию до восьми матчей, в которых он набрал 18 (2+16) очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4c81424d6e99929d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241117" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кучеров обновил российский рекорд по количеству набранных очков за сезон и укрепил свое лидерство в гонке бомбардиров. После 78 сыгранных матчей в его активе 141 (43+98) набранное очко. За три игры до конца регулярного чемпионата Кучеров опережает своего ближайшего преследователя капитана «Колорадо» Натана Маккиннона на четыре балла.

Кроме того, Кучеров стал 11-м игроком в истории НХЛ и вторым — в XXI веке, кому удалось добраться до отметки 140 очков за сезон. В прошлом сезоне это удалось сделать капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду, который набрал 153 (64+89) очка.