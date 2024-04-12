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Сиэтл
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Виннипег
03
02:30
Айлендерс
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ОТ
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08:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Кучеров первым среди россиян набрал 140 очков в сезоне НХЛ

«Оттава» на выезде обыграла «Тампа-Бэй» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Тампа-Бэй
ОттаваНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

У хозяев отличились Конор Шири (10') и Брейден Пойнт (13'), у гостей забивали Брэди Ткачук (9') и Дрейк Батерсон (43'). Победу «Оттаве» принес результативный бросок Ткачука в серии послематчевых буллитов.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал в обеих шайбах своей команды и оформил ассистентский дубль. 30-летний россиянин продлил свою результативную серию до восьми матчей, в которых он набрал 18 (2+16) очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кучеров обновил российский рекорд по количеству набранных очков за сезон и укрепил свое лидерство в гонке бомбардиров. После 78 сыгранных матчей в его активе 141 (43+98) набранное очко. За три игры до конца регулярного чемпионата Кучеров опережает своего ближайшего преследователя капитана «Колорадо» Натана Маккиннона на четыре балла.

Кроме того, Кучеров стал 11-м игроком в истории НХЛ и вторым — в XXI веке, кому удалось добраться до отметки 140 очков за сезон. В прошлом сезоне это удалось сделать капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду, который набрал 153 (64+89) очка.

«Тампа» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «молнии» проведут в субботу, 13 апреля, на выезде против «Вашингтона».

Тампа-Бэй
2:3Б
2:1, 0:0, 0:1, 0:0
Оттава
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