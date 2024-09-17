В «Вашингтоне» показали, что подарили Овечкину на день рождения

Овечкин был выбран «Кэпиталз» был выбран под первым номером драфта в 2004 году. В 2018 году в составе столичных он стал обладателем Кубка Стэнли. Форвард девять раз завоевывал «Морис Ришар Трофи», приз, вручаемый лучшему снайперу НХЛ.