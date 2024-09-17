В «Вашингтоне» показали, что подарили Овечкину на день рождения

Игроки и сотрудники «Вашингтона» подарили капитану команды Александру Овечкину именной ретро-джерси.
Ему преподнесли презент в виде клубного свитера с 8-м номером с эмблемой «Кричащий орел», которая использовалась с 1997 по 2002 год.
Овечкин был выбран «Кэпиталз» был выбран под первым номером драфта в 2004 году. В 2018 году в составе столичных он стал обладателем Кубка Стэнли. Форвард девять раз завоевывал «Морис Ришар Трофи», приз, вручаемый лучшему снайперу НХЛ.
39‑летний Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона‑2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.