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Овечкину вручили золотую клюшку за рекорд НХЛ: видео

«Вашингтон» перед домашним матчем с «Каролиной» (5:4 Б) провел торжественную церемонию, посвященную снайперскому рекорду Александра Овечкина.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Церемония началась с памятного видео, посвященного рекорду Овечкина.

Александр вышел на лед вместе с членами своей семьи и получил от президента клуба по хоккейным операциям Брайана Маклеллана памятную золотую клюшку. Также золотые мини-клюшки получили его сыновья Сергей и Илья.

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис вручил Овечкину и его маме часы Rolex, а супруге — часы Cartier. Также россиянину подарили портрет, выполненный на шайбе большого размера.

Перед матчем «Вашингтон» разложил на трибунах для болельщиков памятные полотенца с изображением Овечкина и празднования им рекордной 895-й шайбы в НХЛ.

В матче с «Каролиной» Овечкин отметился результативной передачей и был признан первой звездой матча.

«Вашингтон» за четыре матча до конца сезона гарантировал себе победу в Восточной конференции. В субботу, 12 апреля, «столичные» на выезде сыграют с «Коламбусом».

Вашингтон
5:4
1:2, 3:0, 0:2, 0:0
Б
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 27
11.04.2025, 02:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Род Бриндамор
Вратари
Чарли Линдгрен
Фредерик Андерсен
(Фредерик Андерсен)
1-й период
03:36
Тревор ван Римсдайк
05:42
Логан Стэнковен
(Джек Рословик, Андрей Свечников)
06:08
Брендон Духайм
06:08
Джален Чатфилд
07:14
Джексон Блэйк
(Сет Джарвис)
17:04
Шон Уокер
18:06
Пьер-Люк Дюбуа
(Расмус Сандин, Эндрю Манджапане)
2-й период
29:43
Сет Джарвис
30:50
Дилан Строум
(Александр Овечкин)
36:51
Ник Дауд
(Брендон Духайм, Джон Карлсон)
37:29
Том Уилсон
(Коннор Макмайкл)
3-й период
44:42
Джордан Мартинук
(Джордан Стаал, Брент Бернс)
58:15
Сет Джарвис
(Брент Бернс, Себастьян Ахо)
Овертайм
61:27
Брент Бернс
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Пьер-Люк Дюбуа
(Вашингтон)
Лучшие игроки матча
Статистика
7
Штрафное время
11
3
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит