Овечкину вручили золотую клюшку за рекорд НХЛ: видео

Церемония началась с памятного видео, посвященного рекорду Овечкина.
Александр вышел на лед вместе с членами своей семьи и получил от президента клуба по хоккейным операциям Брайана Маклеллана памятную золотую клюшку. Также золотые мини-клюшки получили его сыновья Сергей и Илья.
Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис вручил Овечкину и его маме часы Rolex, а супруге — часы Cartier. Также россиянину подарили портрет, выполненный на шайбе большого размера.
Перед матчем «Вашингтон» разложил на трибунах для болельщиков памятные полотенца с изображением Овечкина и празднования им рекордной 895-й шайбы в НХЛ.
В матче с «Каролиной» Овечкин отметился результативной передачей и был признан первой звездой матча.
«Вашингтон» за четыре матча до конца сезона гарантировал себе победу в Восточной конференции. В субботу, 12 апреля, «столичные» на выезде сыграют с «Коламбусом».