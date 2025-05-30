Жена Овечкина подтвердила, что через год хоккеист вернется в Россию

«У Александра еще контракт на год. Поэтому следующий сезон мы отыграем и уже после полетим жить обратно в Москву. К себе на родину. Мы останемся в России, да. У него последний сезон в следующем году. Я хочу, чтобы он просто наслаждался любимым делом, просто получал удовольствие от этого последнего сезона», — сказала Шубская.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» разослал электронное письмо владельцам сезонных абонементов с информацией о том, что будущий сезон станет последним для Овечкина в НХЛ. Позднее столичный клуб опубликовал официальное заявление, назвав это сообщение ошибочным.
Овечкин вернулся в Россию 24 мая, спустя неделю после вылета «Вашингтона» вылетел из плей‑офф НХЛ. Во втором раунде «столичные» уступили «Каролине» (1−4).
В минувшем регулярном чемпионате Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По итогам сезона в активе 39‑летнего россиянина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.
Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября.