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Жена Овечкина подтвердила, что через год хоккеист вернется в Россию

Супруга капитана «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская в интервью «АиФ» прокомментировала будущее хоккеиста в НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«У Александра еще контракт на год. Поэтому следующий сезон мы отыграем и уже после полетим жить обратно в Москву. К себе на родину. Мы останемся в России, да. У него последний сезон в следующем году. Я хочу, чтобы он просто наслаждался любимым делом, просто получал удовольствие от этого последнего сезона», — сказала Шубская.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» разослал электронное письмо владельцам сезонных абонементов с информацией о том, что будущий сезон станет последним для Овечкина в НХЛ. Позднее столичный клуб опубликовал официальное заявление, назвав это сообщение ошибочным.

Овечкин вернулся в Россию 24 мая, спустя неделю после вылета «Вашингтона» вылетел из плей‑офф НХЛ. Во втором раунде «столичные» уступили «Каролине» (1−4).

В минувшем регулярном чемпионате Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По итогам сезона в активе 39‑летнего россиянина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября.