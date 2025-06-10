«Флорида» разгромила «Эдмонтон» и повела в финале Кубка Стэнли

Главный тренер «Флориды» Пол Морис одержал юбилейную 1000-ю победу в карьере в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. 58-летний канадец стал третьим тренером в истории лиги с подобным достижением после Скотти Боумэна (1467) и Джоэла Кенневилла (1090). Морис стал самым молодым тренером в истории с 1000 побед, так как тренерскую карьеру в НХЛ он начал в 1995 году в возрасте 28 лет.