«Флорида» разгромила «Эдмонтон» и повела в финале Кубка Стэнли

У хозяев отличились Брэд Маршанд (1'), Картер Верхаг (18'), Сэм Райнхарт (23'), Сэм Беннетт (28'), Аарон Экблад (44') и Эван Родригес (57'). У гостей единственный гол на счету Кори Перри (22').
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 из 33 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча. Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов нанес один бросок в створ ворот, заблокировал два броска и провел один силовой прием. Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин отметился шестью силовыми приемами.
Игроки обеих команд набрали в сумме 140 штрафных минут — это четвертый результат в истории финалов Кубка Стэнли и лучший с 1996 года. Большая часть из них пришла на четвертую четверть, когда хоккеисты устроили массовую драку в формате «5 на 5». В общей сложности судьи выписали игрокам 35 удалений, при этом пять хоккеистов «Эдмонтона» и трое из «Флориды» завершили матч досрочно, получив десятиминутные дисциплинарные штрафы.
Главный тренер «Флориды» Пол Морис одержал юбилейную 1000-ю победу в карьере в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. 58-летний канадец стал третьим тренером в истории лиги с подобным достижением после Скотти Боумэна (1467) и Джоэла Кенневилла (1090). Морис стал самым молодым тренером в истории с 1000 побед, так как тренерскую карьеру в НХЛ он начал в 1995 году в возрасте 28 лет.
«Флорида», которая является действующим обладателем Кубка Стэнли, одержала вторую победу подряд и вышла вперед в финальной серии — 2−1. Четвертый матч пройдет на домашнем льду «пантер» в пятницу, 13 июня. Начало матча — в 3:00 по московскому времени.
Пол Морис
Крис Ноблок
Сергей Бобровский
Стюарт Скиннер
(Кэлвин Пикар)
00:56
Брэд Маршан
(Антон Лунделл, Эту Луостаринен)
03:22
Антон Лунделл
05:13
Эвандер Кейн
07:54
Эвандер Кейн
10:09
Командный штраф
11:02
Аарон Экблад
14:37
Сэм Беннетт
17:14
Виктор Арвидссон
17:45
Картер Верхэге
(Нэйт Шмидт, Эван Родригес)
20:00
Антон Лунделл
21:40
Кори Перри
(Маттиас Экхольм, Эван Бушар)
23:00
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге)
27:26
Сэм Беннетт
(Эту Луостаринен)
39:15
Дарнелл Нерс
42:19
Стюарт Скиннер
43:27
Аарон Экблад
(Мэттью Ткачак, Сэм Райнхарт)
45:07
Маттиас Янмарк
47:52
Брэд Маршан
50:29
Эй Джей Грир
50:29
Сэм Беннетт
50:29
Джона Гаджович
50:29
Джона Гаджович
50:29
Сэм Беннетт
50:29
Эй Джей Грир
50:29
Маттиас Экхольм
50:29
Трент Фредерик
50:29
Трент Фредерик
50:29
Дарнелл Нерс
50:29
Дарнелл Нерс
50:29
Дарнелл Нерс
50:29
Трент Фредерик
53:55
Эвандер Кейн
53:55
Эвандер Кейн
54:44
Аарон Экблад
54:44
Аарон Экблад
54:44
Джейк Уолман
54:44
Джейк Уолман
54:44
Джейк Уолман
55:47
Каспери Капанен
55:47
Каспери Капанен
56:10
Эван Родригес
(Густав Форслинг, Нико Миккола)
56:57
Эту Луостаринен
55
Штрафное время
85
11
Игра в большинстве
6
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит