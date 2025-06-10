Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
13.06
Флорида
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.38
П2
3.06

«Флорида» разгромила «Эдмонтон» и повела в финале Кубка Стэнли

«Флорида» дома разгромила «Эдмонтон» (6:1) в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев отличились Брэд Маршанд (1'), Картер Верхаг (18'), Сэм Райнхарт (23'), Сэм Беннетт (28'), Аарон Экблад (44') и Эван Родригес (57'). У гостей единственный гол на счету Кори Перри (22').

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 из 33 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча. Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов нанес один бросок в створ ворот, заблокировал два броска и провел один силовой прием. Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин отметился шестью силовыми приемами.

Игроки обеих команд набрали в сумме 140 штрафных минут — это четвертый результат в истории финалов Кубка Стэнли и лучший с 1996 года. Большая часть из них пришла на четвертую четверть, когда хоккеисты устроили массовую драку в формате «5 на 5». В общей сложности судьи выписали игрокам 35 удалений, при этом пять хоккеистов «Эдмонтона» и трое из «Флориды» завершили матч досрочно, получив десятиминутные дисциплинарные штрафы.

Главный тренер «Флориды» Пол Морис одержал юбилейную 1000-ю победу в карьере в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. 58-летний канадец стал третьим тренером в истории лиги с подобным достижением после Скотти Боумэна (1467) и Джоэла Кенневилла (1090). Морис стал самым молодым тренером в истории с 1000 побед, так как тренерскую карьеру в НХЛ он начал в 1995 году в возрасте 28 лет.

«Флорида», которая является действующим обладателем Кубка Стэнли, одержала вторую победу подряд и вышла вперед в финальной серии — 2−1. Четвертый матч пройдет на домашнем льду «пантер» в пятницу, 13 июня. Начало матча — в 3:00 по московскому времени.

Флорида
6:1
2:0, 2:1, 2:0
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Финал
10.06.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19863 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Крис Ноблок
Вратари
Сергей Бобровский
Стюарт Скиннер
(Кэлвин Пикар)
1-й период
00:56
Брэд Маршан
(Антон Лунделл, Эту Луостаринен)
03:22
Антон Лунделл
05:13
Эвандер Кейн
07:54
Эвандер Кейн
10:09
Командный штраф
11:02
Аарон Экблад
14:37
Сэм Беннетт
17:14
Виктор Арвидссон
17:45
Картер Верхэге
(Нэйт Шмидт, Эван Родригес)
2-й период
20:00
Антон Лунделл
21:40
Кори Перри
(Маттиас Экхольм, Эван Бушар)
23:00
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге)
27:26
Сэм Беннетт
(Эту Луостаринен)
39:15
Дарнелл Нерс
3-й период
42:19
Стюарт Скиннер
43:27
Аарон Экблад
(Мэттью Ткачак, Сэм Райнхарт)
45:07
Маттиас Янмарк
47:52
Брэд Маршан
50:29
Эй Джей Грир
50:29
Сэм Беннетт
50:29
Джона Гаджович
50:29
Джона Гаджович
50:29
Сэм Беннетт
50:29
Эй Джей Грир
50:29
Маттиас Экхольм
50:29
Трент Фредерик
50:29
Трент Фредерик
50:29
Дарнелл Нерс
50:29
Дарнелл Нерс
50:29
Дарнелл Нерс
50:29
Трент Фредерик
53:55
Эвандер Кейн
53:55
Эвандер Кейн
54:44
Аарон Экблад
54:44
Аарон Экблад
54:44
Джейк Уолман
54:44
Джейк Уолман
54:44
Джейк Уолман
55:47
Каспери Капанен
55:47
Каспери Капанен
56:10
Эван Родригес
(Густав Форслинг, Нико Миккола)
56:57
Эту Луостаринен
Лучшие игроки матча
Статистика
55
Штрафное время
85
11
Игра в большинстве
6
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит