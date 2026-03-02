Ричмонд
Вратарь Бобровский отдал голевую передачу в матче НХЛ: видео

«Айлендерс» дома обыграли «Флориду» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

У хозяев дубль оформил Мэттью Шефер (19', 51'), еще по одной шайбе забросили Карсон Суси (28'), Бо Хорват (38') и Андерс Ли (60'). У гостей дубль на счету Сэма Беннетт (15', 33'), также забивали Сандис Вилманис (4') и Сэм Райнхарт (59').

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 из 26 бросков по своим воротам. Также 37-летний россиянин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Бобровский успешно вывел своих партнеров в атаку, вбросив шайбу из-за своих ворот по борту через половину площадки.

Для Бобровского эта передача стала второй в нынешнем регулярном чемпионате и 15-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Евгением Набоковым и вошел в тройку лучших ассистентов-вратарей из России в истории лиги. Выше располагаются только Николай Хабибулин (18) и Андрей Василевский (23).

«Айлендерс» выиграли пять матчей подряд и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Каролины» на семь очков. В четверг, 5 марта, «островитяне» на выезде сыграют против «Анахайма».

«Флорида» проиграла семь из девяти последних матчей и идет на 14-м месте на Востоке, отставая от зоны плей-офф на восемь очков. В среду, 4 марта, «пантеры» на выезде сыграют против «Нью-Джерси».

Айлендерс
5:4
1:2, 2:1, 2:1
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
2.03.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17255 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Пол Морис
Вратари
Давид Риттих
Сергей Бобровский
(00:00-40:29)
Сергей Бобровский
(40:33-57:33)
Сергей Бобровский
(58:02-59:39)
1-й период
03:44
Сандис Вильманис
(Эй Джей Грир, Сергей Бобровский)
14:48
Райан Пулок
14:54
Сэм Беннетт
(Аарон Экблад, Мэттью Ткачак)
18:01
Мэттью Шефер
(Райан Пулок, Мэтью Барзал)
2-й период
26:04
Донован Себранго
26:28
Мэттью Шефер
27:28
Карсон Соуси
(Симон Хольмстрем, Энтони Деанджело)
32:04
Сэм Беннетт
(Мэттью Ткачак)
37:14
Бо Хорват
(Мэттью Шефер)
3-й период
40:33
Калум Ритчи
50:29
Мэттью Шефер
(Ондржей Палат)
58:02
Сэм Райнхарт
(Мэттью Ткачак, Аарон Экблад)
59:28
Андерс Ли
(Энтони Деанджело, Адам Пелек)
Статистика
Айлендерс
Флорида
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
3
Голы в большинстве
0
1
