Вратарь Бобровский отдал голевую передачу в матче НХЛ: видео

У хозяев дубль оформил Мэттью Шефер (19', 51'), еще по одной шайбе забросили Карсон Суси (28'), Бо Хорват (38') и Андерс Ли (60'). У гостей дубль на счету Сэма Беннетт (15', 33'), также забивали Сандис Вилманис (4') и Сэм Райнхарт (59').
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 из 26 бросков по своим воротам. Также 37-летний россиянин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Бобровский успешно вывел своих партнеров в атаку, вбросив шайбу из-за своих ворот по борту через половину площадки.
Для Бобровского эта передача стала второй в нынешнем регулярном чемпионате и 15-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Евгением Набоковым и вошел в тройку лучших ассистентов-вратарей из России в истории лиги. Выше располагаются только Николай Хабибулин (18) и Андрей Василевский (23).
«Айлендерс» выиграли пять матчей подряд и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Каролины» на семь очков. В четверг, 5 марта, «островитяне» на выезде сыграют против «Анахайма».
«Флорида» проиграла семь из девяти последних матчей и идет на 14-м месте на Востоке, отставая от зоны плей-офф на восемь очков. В среду, 4 марта, «пантеры» на выезде сыграют против «Нью-Джерси».
Патрик Руа
Пол Морис
Давид Риттих
Сергей Бобровский
(00:00-40:29)
Сергей Бобровский
(40:33-57:33)
Сергей Бобровский
(58:02-59:39)
03:44
Сандис Вильманис
(Эй Джей Грир, Сергей Бобровский)
14:48
Райан Пулок
14:54
Сэм Беннетт
(Аарон Экблад, Мэттью Ткачак)
18:01
Мэттью Шефер
(Райан Пулок, Мэтью Барзал)
26:04
Донован Себранго
26:28
Мэттью Шефер
27:28
Карсон Соуси
(Симон Хольмстрем, Энтони Деанджело)
32:04
Сэм Беннетт
(Мэттью Ткачак)
37:14
Бо Хорват
(Мэттью Шефер)
40:33
Калум Ритчи
50:29
Мэттью Шефер
(Ондржей Палат)
58:02
Сэм Райнхарт
(Мэттью Ткачак, Аарон Экблад)
59:28
Андерс Ли
(Энтони Деанджело, Адам Пелек)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит