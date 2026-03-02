Вратарь Бобровский отдал голевую передачу в матче НХЛ: видео

«Айлендерс» выиграли пять матчей подряд и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Каролины» на семь очков. В четверг, 5 марта, «островитяне» на выезде сыграют против «Анахайма».



«Флорида» проиграла семь из девяти последних матчей и идет на 14-м месте на Востоке, отставая от зоны плей-офф на восемь очков. В среду, 4 марта, «пантеры» на выезде сыграют против «Нью-Джерси».