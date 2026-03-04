Барбашев и Дорофеев забили за «Вегас» с интервалом в 97 секунд

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 29-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 25-летнего россиянина после 61 сыгранного матча 48 (29+19) набранных очков. Дорофеев является лучшим снайпером «Вегаса» в этом сезоне.