Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.10
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.30
П2
1.31
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.64
X
3.89
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
7
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Даллас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
5
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
5
:
Флорида
1
П1
X
П2

Барбашев и Дорофеев забили за «Вегас» с интервалом в 97 секунд

«Баффало» дома обыграл «Вегас» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Джейсон Цукер (5'), Оуэн Пауэр (21') и Тейдж Томпсон (26'). У гостей отличились Иван Барбашев (27') и Павел Дорофеев (29') — между шайбами россиян прошло всего 97 секунд.

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил 18-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 30-летнего россиянина после 61 сыгранного матча 43 (18+25) набранных очка.

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 29-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 25-летнего россиянина после 61 сыгранного матча 48 (29+19) набранных очков. Дорофеев является лучшим снайпером «Вегаса» в этом сезоне.

«Баффало» выиграл четвертый матч кряду и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 6 марта, «клинки» на выезде сыграют против «Питтсбурга».

«Вегас» потерпел третье поражения подряд и занимает четвертое место на Западе. В четверг, 5 марта, «рыцари» на выезде сыграют против «Детройта».

Баффало
3:2
1:0, 2:2, 0:0
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
4.03.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 19070 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Брюс Кэссиди
Вратари
Алекс Лайон
Акира Шмид
(00:00-58:29)
1-й период
04:02
Джейсон Зукер
(Райан Маклеод, Расмус Далин)
07:39
Алекс Так
2-й период
20:46
Оуэн Пауэр
(Ноа Эстлунд)
25:44
Тэйдж Томпсон
(Алекс Так, Расмус Далин)
26:50
Иван Барбашев
(Ши Теодор, Джек Айкел)
28:27
Павел Дорофеев
(Райлли Смит)
3-й период
52:50
Расмус Андерссон
Статистика
Баффало
Вегас
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит