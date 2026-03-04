Барбашев и Дорофеев забили за «Вегас» с интервалом в 97 секунд

У хозяев заброшенными шайбами отметились Джейсон Цукер (5'), Оуэн Пауэр (21') и Тейдж Томпсон (26'). У гостей отличились Иван Барбашев (27') и Павел Дорофеев (29') — между шайбами россиян прошло всего 97 секунд.
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил 18-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 30-летнего россиянина после 61 сыгранного матча 43 (18+25) набранных очка.
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 29-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 25-летнего россиянина после 61 сыгранного матча 48 (29+19) набранных очков. Дорофеев является лучшим снайпером «Вегаса» в этом сезоне.
«Баффало» выиграл четвертый матч кряду и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 6 марта, «клинки» на выезде сыграют против «Питтсбурга».
«Вегас» потерпел третье поражения подряд и занимает четвертое место на Западе. В четверг, 5 марта, «рыцари» на выезде сыграют против «Детройта».
Линди Рафф
Брюс Кэссиди
Алекс Лайон
Акира Шмид
(00:00-58:29)
04:02
Джейсон Зукер
(Райан Маклеод, Расмус Далин)
07:39
Алекс Так
20:46
Оуэн Пауэр
(Ноа Эстлунд)
25:44
Тэйдж Томпсон
(Алекс Так, Расмус Далин)
26:50
Иван Барбашев
(Ши Теодор, Джек Айкел)
28:27
Павел Дорофеев
(Райлли Смит)
52:50
Расмус Андерссон
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит