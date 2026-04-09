Овечкин сделал заявление о возможном продолжении карьеры

У форварда заканчивается текущий контракт с «Вашингтоном» в конце сезона-2025/26.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что примет решение о дальнейшем продолжении своей карьеры летом.

Контракт 40-летнего хоккеиста заканчивается по завершении текущего сезона. В январе 2026 года руководство клуба заявило, что вопрос о будущем Овечкина в команде еще не решен.

«Когда ты любишь свое дело, стараешься делать его на высшем уровне. Я обожаю играть в хоккей и забивать голы. Пока решение о своей карьере не принял. Мы с семьей и окружением собираемся обсудить это летом. Все будет зависеть от моего здоровья. В сентябре мне исполнится 41, поэтому нужно подойти к этому вопросу с умом», — рассказал Овечкин в интервью Monumental Sports.

Овечкин — действующий рекордсмен НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах (928). Ранее этот рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894).

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше