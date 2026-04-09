Овечкин сделал заявление о возможном продолжении карьеры

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что примет решение о дальнейшем продолжении своей карьеры летом.
Контракт 40-летнего хоккеиста заканчивается по завершении текущего сезона. В январе 2026 года руководство клуба заявило, что вопрос о будущем Овечкина в команде еще не решен.
«Когда ты любишь свое дело, стараешься делать его на высшем уровне. Я обожаю играть в хоккей и забивать голы. Пока решение о своей карьере не принял. Мы с семьей и окружением собираемся обсудить это летом. Все будет зависеть от моего здоровья. В сентябре мне исполнится 41, поэтому нужно подойти к этому вопросу с умом», — рассказал Овечкин в интервью Monumental Sports.
Овечкин — действующий рекордсмен НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах (928). Ранее этот рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894).