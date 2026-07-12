Новый контракт Овечкина: реакция команды и слова Протаса о капитане

«Я сам ждал, как и все. Как и все болельщики, меня спрашивали, а я сам до последнего не знал. Был очень рад, и вся команда была очень рада, когда появились новости, что он остается в “Вашингтоне”», — отметил Протас, выступающий за «Кэпиталз» с 2021 года.
Ситуация с будущим 40-летнего Овечкина оставалась неопределенной на протяжении нескольких месяцев. Его контракт с «Вашингтоном» завершился по окончании сезона-2025/26, после чего капитан получил статус неограниченно свободного агента и длительное время не сообщал о своих планах. В числе возможных вариантов рассматривались завершение карьеры и возвращение в Россию. Развязка наступила 2 июля: клуб объявил, что россиянин остается еще на один сезон, за который сможет заработать до $9 млн.
Овечкин выступает за «Вашингтон» на протяжении всей своей заокеанской карьеры с 2005 года и в 2018 году привел команду к победе в Кубке Стэнли. В апреле 2025-го он побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, а в марте 2026-го первым после канадца достиг отметки в 1000 шайб с учетом плей-офф. В новом сезоне у форварда есть шанс покорить последний снайперский Эверест: на его счету 1006 голов в НХЛ с учетом Кубка Стэнли, и ему осталось 11 шайб, чтобы превзойти суммарное достижение Гретцки — 1016 голов (894 в регулярных чемпионатах и 122 в плей-офф).