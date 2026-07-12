Новый контракт Овечкина: реакция команды и слова Протаса о капитане

Овечкин выступает за «Вашингтон» на протяжении всей своей заокеанской карьеры с 2005 года и в 2018 году привел команду к победе в Кубке Стэнли. В апреле 2025-го он побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, а в марте 2026-го первым после канадца достиг отметки в 1000 шайб с учетом плей-офф. В новом сезоне у форварда есть шанс покорить последний снайперский Эверест: на его счету 1006 голов в НХЛ с учетом Кубка Стэнли, и ему осталось 11 шайб, чтобы превзойти суммарное достижение Гретцки — 1016 голов (894 в регулярных чемпионатах и 122 в плей-офф).