Хоккейная драка закончилась нокаутом (видео)
Редкое событие в наше время.
Редкое событие в наше время.
С каждым годом драк в хоккее становится меньше, тем более редки поединки, которые заканчиваются серьезной травмой одного из бойцов. Но именно это случилось в АХЛ в матче между «Стоктоном» и «Бэйкерсфилдом».
Мартин Поспишил провел силовой прием против Колби Кэйва, после чего оба хоккеиста решили выяснить отношения. Обмен ударами завершился в пользу 24-летнего Кэйва — он нокаутировал 19-летнего Поспишила.
После пропущенного удара молодой словак провел некоторое время на льду.
На следующий день Кэйв списался с Поспишилом, чтобы узнать, все ли у того в порядке. Соперник оценил этот жест.
«Какой классный парень, этот Колби Кэйв! Не помню ничего, что было прошлым вечером… Так что это хорошо. Жду реванша», — написал Поспишил в своем твиттере.
Алексей Иванов