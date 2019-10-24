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13:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккейная драка закончилась нокаутом (видео)

Редкое событие в наше время.

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Источник: Reuters

С каждым годом драк в хоккее становится меньше, тем более редки поединки, которые заканчиваются серьезной травмой одного из бойцов. Но именно это случилось в АХЛ в матче между «Стоктоном» и «Бэйкерсфилдом».

Мартин Поспишил провел силовой прием против Колби Кэйва, после чего оба хоккеиста решили выяснить отношения. Обмен ударами завершился в пользу 24-летнего Кэйва — он нокаутировал 19-летнего Поспишила.

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После пропущенного удара молодой словак провел некоторое время на льду.

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На следующий день Кэйв списался с Поспишилом, чтобы узнать, все ли у того в порядке. Соперник оценил этот жест.

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«Какой классный парень, этот Колби Кэйв! Не помню ничего, что было прошлым вечером… Так что это хорошо. Жду реванша», — написал Поспишил в своем твиттере.

Алексей Иванов

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