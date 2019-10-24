Хоккейная драка закончилась нокаутом (видео)

Источник: Reuters

С каждым годом драк в хоккее становится меньше, тем более редки поединки, которые заканчиваются серьезной травмой одного из бойцов. Но именно это случилось в АХЛ в матче между «Стоктоном» и «Бэйкерсфилдом».



Мартин Поспишил провел силовой прием против Колби Кэйва, после чего оба хоккеиста решили выяснить отношения. Обмен ударами завершился в пользу 24-летнего Кэйва — он нокаутировал 19-летнего Поспишила.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lp-txjjpMOc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После пропущенного удара молодой словак провел некоторое время на льду.

На следующий день Кэйв списался с Поспишилом, чтобы узнать, все ли у того в порядке. Соперник оценил этот жест.