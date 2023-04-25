Сборная ОАЭ с российскими хоккеистами в составе выиграла чемпионат мира по хоккею

Вопреки расхожему мнению в хоккей на уровне сборных играет более полусотни сборных, которые Международная федерация хоккея (IIHF) делит на дивизионы. Помимо топ-дивизиона, в котором выступают 16 сильнейших национальных команд (включая до недавнего времени и Россию), существуют также первый, второй, третий дивизион (по 12 команд), а также четвертый дивизион (4 команды).

Внутри каждого дивизиона, за исключением четвертого, команды дополнительно по силе делятся на группы А и Б, в каждой из которых ежегодно проходит отдельный турнир. Таким образом, второй дивизион группы Б — это пятый из восьми эшелонов мирового хоккея.

На турнире, который 23 апреля завершился в Стамбуле, сборная ОАЭ поочередно обыграла сборные Турции (8:0), Бельгии (4:3), Новой Зеландии (7:1), Болгарии (7:2) и Мексики (9:4).

Стоит отметить, что федерация хоккея ОАЭ активно натурализует игроков, выступающих в местном чемпионате. Таким образом в сборной оказались сразу четыре россиянина: Илья Чуйков, Артём Клавдиев, Сергей Кузнецов и Александр Усенко. Помимо десяти местных хоккеистов за сборную ОАЭ также выступают два белоруса, два хорвата, один латвиец и один казахстанец.

Сергей Кузнецов стал лучшим бомбардиром турнира даже несмотря на то, что он единственный из российского квартета выступает на позиции защитника. 32-летний воспитанник челябинского хоккея, на счету которого почти 200 игр в ВХЛ, записал на свой счет 16 (6+10 очков).

Таким образом, российские хоккеисты помогли сборной ОАЭ подняться в классе в третий раз подряд. В следующем году она будет выступать в группе А второго дивизиона чемпионата мира, где ее соперниками за выход в первый дивизион станут сборные Австралии, Грузии, Израиля, Нидерландов и Хорватии.