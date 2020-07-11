Ян идет за титулом UFC, Волкановски против Холлоуэя и заруба бойцов, которые ненавидят друг друга
Такое пропускать нельзя.
Такое пропускать нельзя.
Наконец сбылась мечта Дэйны Уайта, UFC обустроил «Бойцовский остров» рядом с
Петр Ян — Жозе Альдо
Главный поединок воскресного утра для российских болельщиков. Петр Ян может стать вторым чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова, причем в этом бое он считается фаворитом. Ян начал заниматься боксом в 12 лет в городе Дудинка на Крайнем Севере, потом зарабатывал кикбоксингом в ночном клубе Омска, а первый поединок по правилам ММА провел в 2013-м. Спустя 7 лет Петр добрался до 3-го места в рейтинге UFC в легчайшем весе (56,7 — 61,2 кг) и получил шанс выиграть титул в бою с легендой смешанных единоборств Жозе Альдо.
Алекс Волкановски — Макс Холлоуэй
Второй титульный бой UFC 251, он же
У Алекса интересный путь в ММА. В 12 лет он был чемпионом Австралии по
Камару Усман — Хорхе Масвидаль
И наконец, последний бой UFC 251, который тоже многие ждут с большим интересом. Чемпион Усман Камару сразится с претендентом Хорхе Масвидалем, оба бойца из США и очень не любят друг друга. Камару выиграл пояс в полусреднем весе (70,3 — 77,1 кг) в 2019-м и один раз успел его защитить. Масвидаль старше на полтора года, в UFC он до этого в титульных боях не участвовал, зато ему принадлежит удивительный рекорд — самый быстрый нокаут в истории промоушна: ударом коленом в голову он уложил Бена Аскрена всего за 5 секунд! Кстати букмекеры верят, что бой завершится нокаутом. Правда, по их мнению, победит Камару, на такой исход боя БК Winline предлагает коэффициент 2.75. Масвидаль известен как мастер
Камару должен был биться с первым номером в рейтинге Гилбертом Бернсом, но у бразильца нашли ковид, так что и у Усмана было немного времени на изучение нового соперника. Сам Камару, впрочем, уверяет, что Масвидаль ему не ровня, что тот провел слишком много малозначимых поединков и вообще «слишком толстый». Чемпион по прозвищу «Нигерийский кошмар» известен своей техникой, скорее всего, нас ожидает не особо зрелищный бой, но Масвидаль верит в свой удар, а для нокаута, как известно, достаточно попасть один раз.
Андрей Санталов