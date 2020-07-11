Ян идет за титулом UFC, Волкановски против Холлоуэя и заруба бойцов, которые ненавидят друг друга

Наконец сбылась мечта Дэйны Уайта, UFC обустроил «Бойцовский остров» рядом с Абу-Даби, и первый турнир за пределами США после пандемии коронавируса пройдет уже в эти выходные. Разберем самые интересные бои этого ивента.



Петр Ян — Жозе Альдо

Петр Ян | Источник: AP 2020

Главный поединок воскресного утра для российских болельщиков. Петр Ян может стать вторым чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова, причем в этом бое он считается фаворитом. Ян начал заниматься боксом в 12 лет в городе Дудинка на Крайнем Севере, потом зарабатывал кикбоксингом в ночном клубе Омска, а первый поединок по правилам ММА провел в 2013-м. Спустя 7 лет Петр добрался до 3-го места в рейтинге UFC в легчайшем весе (56,7 — 61,2 кг) и получил шанс выиграть титул в бою с легендой смешанных единоборств Жозе Альдо.



Когда-то бразилец был королем UFC, не проигрывал никому 10 лет в полулегком весе (61,2 — 65,8 кг), но те годы уже позади. В декабре 2019-го Альдо после 3 поражений в 5 последних поединках спустился в легчайший вес и проиграл бой Марлон Мораесу. Сейчас Жозе 33, и шансов против 27-летнего Яна у него мало. Оба бойца — ударники, а в стойке преимущество будет у россиянина. Свирепые удары ногами, которыми раньше славился бразилец, исчезли из его репертуара, перевода в партер Петр тоже может не опасаться. Вполне возможно, что Альдо не выдержит напора Яна, и поединок завершится досрочно в 3-м или 4-м раунде — букмекеры предлагают на это коэффициент 3.75.



Алекс Волкановски — Макс Холлоуэй

Алекс Волкановски | Источник: AP 2020

Второй титульный бой UFC 251, он же матч-реванш. Австралиец Александр Волкановски выйдет на защиту пояса против американца Макса Холлоуэя. Они выдали суперзрелище в декабре 2019-го в Лас-Вегасе, и тогда Волкановски единогласным решением судей победил Холлоуэя и стал чемпионом в полулегком весе. А ведь до этого Макс не проигрывал 14 боев в своем дивизионе.



У Алекса интересный путь в ММА. В 12 лет он был чемпионом Австралии по греко-римской борьбе, а с 14 лет увлекся регби. В этом спорте он был неплох, выигрывал звание лучшего игрока в одной из лиг, но в 24 Волкановски понял: ММА он любит больше. У австралийца всего одно поражение в профессиональной карьере (и то в далеком 2013 году). В UFC его статистика безупречна: 8 поединков — 8 побед. Алекс в прошлом поединке затерроризировал Холлоуэя ударами ногами (75 против 17), и в этом поединке тоже считается фаворитом. Тем не менее, американец лучше работает руками, чаще попадает в голову и корпус, и, если придумает защиту от лоукиков, свой шанс на победу он получит. В конце концов, опыта у него гораздо больше, в UFC Макс провел 7 титульных поединков — против одного у Алекса. По мнению букмекеров сильней в этом бое именно австралиец — на его победу предлагают коэффициент 1.43.



Камару Усман — Хорхе Масвидаль

Камару Усман | Источник: AP 2020

И наконец, последний бой UFC 251, который тоже многие ждут с большим интересом. Чемпион Усман Камару сразится с претендентом Хорхе Масвидалем, оба бойца из США и очень не любят друг друга. Камару выиграл пояс в полусреднем весе (70,3 — 77,1 кг) в 2019-м и один раз успел его защитить. Масвидаль старше на полтора года, в UFC он до этого в титульных боях не участвовал, зато ему принадлежит удивительный рекорд — самый быстрый нокаут в истории промоушна: ударом коленом в голову он уложил Бена Аскрена всего за 5 секунд! Кстати букмекеры верят, что бой завершится нокаутом. Правда, по их мнению, победит Камару, на такой исход боя БК Winline предлагает коэффициент 2.75. Масвидаль известен как мастер треш-тока, ему не привыкать выступать в роли андердога, не смущает его и то, что он не готовился к этому бою целенаправленно и попал на него в виде срочной замены.



Камару должен был биться с первым номером в рейтинге Гилбертом Бернсом, но у бразильца нашли ковид, так что и у Усмана было немного времени на изучение нового соперника. Сам Камару, впрочем, уверяет, что Масвидаль ему не ровня, что тот провел слишком много малозначимых поединков и вообще «слишком толстый». Чемпион по прозвищу «Нигерийский кошмар» известен своей техникой, скорее всего, нас ожидает не особо зрелищный бой, но Масвидаль верит в свой удар, а для нокаута, как известно, достаточно попасть один раз.