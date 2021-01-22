«Мистик Мак» возвращается: Макгрегор — Порье 2

UFC 178

Перед турниром Макгрегор не упускал возможности задеть будущего оппонента, бойцы чуть было не подрались на взвешивании. Дастин позднее признавал, что противник смог таким образом «залезть к нему в голову», что повлияло на его выступление. В октагоне Конор сразу же захватил центр, работая в традиционной широкой стойке. Дастин же выглядел скованным, хоть и огрызался одиночными ударами. Спустя полторы минуты Макгрегор резко сократил дистанцию и уронил американца на настил левым боковым. После короткого добивания рефери Херб Дин остановил бой.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eMFBEiAJaKc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Mystic Mac

В то время ирландец славился умением предсказывать способ и даже раунд, в котором вырубит очередного соперника. Делая подобные заявления, он называл себя Mystic Mac («Мистический Мак». Как появилось прозвище — неизвестно. Возможно, оно навеяно популярным в британской прессе астрологом под псевдонимом Mystic Meg). Согласно тогдашнему прогнозу, Дастин должен был упасть в нокаут в течение 1 раунда, что в итоге и произошло на UFC 178. Впоследствии Mystic Mac потерял репутацию ясновидящего, потерпев поражения от Нейта Диаза и Хабиба Нурмагомедова. За неделю до реванша с Порье первый двойной чемпион в истории UFC высказался в прежней манере:

Мне нравится Дастин. Я думаю, что он хороший боец. Он даже отличный боец. Но не великий — это все еще уровень ниже моего. Я нокаутирую Дастина в течение 60 секунд. Конор Макгрегор

Станут ли его слова вновь пророческими? Узнаем только 23 сентября. У БК Winline коэффициент на такой исход — 3,70.

Что изменилось после первого боя

Со времен первого противостояния изменилась не только весовая категория, но и статус в котором бойцы подошли к реваншу. Дублинец зачистил полулегкий дивизион, одержал победу над бессменным чемпионом Жозе Алдо, деклассировал Эдди Альвареса и провел несколько супербоев в полусреднем весе. Представляющий American Top Team Порье за это время пробился на верхние строчки рейтинга легковесов.

В итоге, Конор стал суперзвездой — первым в истории UFC двойным чемпионом, а Дастин завоевал временный титул чемпиона в весе до 70 кг.

Их пути вне октагона совсем не похожи друг на друга: выступающий за ирландский клуб SBG боец превратился в героя светской хроники и заработал проблемы с законом, а представитель субэтнической группы каджунов из города Лафайетт запустил несколько благотворительных проектов.

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На данный момент ни один из бойцов не является королем в легком весе. И Макгрегор, и Порье уступили в очной схватке с Хабибом Нурмагомедовым с разницей в один год. Россиянин будет внимательно следить за тем, как они покажут себя на острове Яс. Если кому-то удастся впечатлить Орла своим выступлением, тот может передумать завершать карьеру в MMA.

Чего ждать в октагоне?

На счету Макгрегора и Порье в общей сложности 21 бонус за самые зрелищные выступления на турнирах UFC. Каким бы не был результат субботней битвы — скучно зрителям точно не будет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ELAxduP_RDY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стилистически Конор сейчас представляет собой улучшенную во всех аспектах смешанных единоборств версию снайпера, который нокаутировал Дастина в 2014 году «смертоносной» левой. Наиболее эффективно он использует свое коронное оружие в первых двух раундах. Американец также отлично владеет боксерской техникой, правда в другой манере. Лучше всего Порье работает на средней и ближней дистанции, где он буквально забивает соперников, несмотря на встречные удары. Если он сможет навязать такой рисунок боя, особенно в поздних раундах — его шансы на победу значительно вырастут. Кэф на победу Дастина Порье — 3.32.