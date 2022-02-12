UFC 271 Адесанья — Уиттакер 2: ставки и коэффициенты на бой
Реванш между действующим чемпионом Исраэлем Адесаньей и бывшим обладателем пояса в среднем весе Робертом Уиттакером возглавляет кард турнира UFC 271.
Реванш между действующим чемпионом Исраэлем Адесаньей и бывшим обладателем пояса в среднем весе Робертом Уиттакером возглавляет кард турнира UFC 271.
Прогноз: Бой продлится все 5 раундов за 1.79 в БК Winline.
Принято считать, что в первом поединке этих бойцов, который состоялся в 2019 году, Уиттакер был нокаутирован дважды. Австралиец действительно первый раз рухнул на настил октагона за секунду до конца стартовой пятиминутки. Во втором раунде противостояния Адесанья вновь брутально уложил соперника на канвас и исполнил не менее зрелищный ритуальный танец.
За 2,5 года, прошедшие с момента первой встречи, «Жнец» (так называют Уиттакера за обильный урожай скальпов средневесов, который он успел собрать на пути к чемпионству) разобрался с 3 топовыми представителями среднего дивизиона. В процессе Роберт продемонстрировал более зрелую манеру ведения боя: методично разбивал соперников в стойке и в нужный момент переводил в партер. «Уиттакер 2.0» показал, что может убедительно побеждать, не только благодаря взрывным атакам с открытым забралом.
В это время выходец из Нигерии трижды защитил титул. Нельзя назвать каждый из этих боев захватывающим триллером, но «Последний повелитель стиля» эффективно использовал свои навыки, чтобы переиграть таких монстров как Йоэль Ромеро, Пауло Коста и Марвин Веттори. Единственной неудачей в карьере Адесаньи стало поражение Яну Блаховичу в попытке забрать пояс в полутяжелой категории. Казалось бы, поляк продемонстрировал всему миру, как нужно побеждать Исраэля. Однако, Марвину Веттори, который не так сильно превосходит Адесанью в габаритах, подобного прессинга не хватило.
Большинство экспертов считают, что верная тактика для Роберта — навязать ближнюю дистанцию, пытаться опрокинуть Адесанью на землю, контролировать в партере.
Прогноз: Бой продлится меньше 1,5 раундов за 1.53.
33 победы и 6 поражений нокаутом на двоих у американца и австралийца. Льюис и Туваса выглядят как идеальная пара тяжеловесов, которым предстоит выяснить отношения в клетке. Оба бойца рассчитывают на пушечные удары в голову, пренебрегая демонстрацией остальных аспектов смешанных единоборств. Учитывая нацеленность оппонентов на тотальное уничтожение, в этом бою главной интригой является то, из какого предмета гардероба выпьет пиво после боя Тай Туиваса, продолжая свою уникальную традицию.
Прогноз: Бой продлится больше 2,5 раундов за 1.93.
Дерек Брансон, который бросается на соперника с дикой серией ударов в голову и Дерек Брансон с четким акцентом на борцовский гейм-план — это два разных бойца. Рисунок завтрашнего поединка определит то, какой из Дереков появится завтра в октагоне. При этом, у бывшего тяжеловеса и полутяжеловеса Джареда Канонира может хватит навыков противостоять обеим версиям Брансона. Несмотря на впечатляющую серию Дерека из 5 побед, в некоторых эпизодах он по-прежнему раскрывался для встречных атак. В бою с таким жестким панчером как Канонир это может быть непростительной ошибкой. Если говорить об умении Джареда останавливать тейкдауны — в среднем весе он защитился от 85% попыток перевода в партер, что является очень высоким показателем.