Маск готовится к бою с Цукербергом при помощи приемов из японской анимации
Речь идет об аниме-сериале «One-Punch Man», а также о технике инспектора Клузо из серии фильмов про «Розовую пантеру».
Речь идет об аниме-сериале «One-Punch Man», а также о технике инспектора Клузо из серии фильмов про «Розовую пантеру».
Илон Маск готовится к поединку с Марком Цукербергом, используя приемы из фильма «Розовая пантера» и японской анимации. Об этом бизнесмен сообщил в своих соцсетях.
«Для подготовки к бою я буду использовать технику знаменитого инспектора Клузо. И еще из “One-Punch Man”», — написал Маск.
22 июня Цукерберг согласился выяснить отношения в поединке с Маском, который вызвал его на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях запустить приложение, которое будет конкурировать с Twitter.
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