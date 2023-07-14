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12:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Маск готовится к бою с Цукербергом при помощи приемов из японской анимации

Речь идет об аниме-сериале «One-Punch Man», а также о технике инспектора Клузо из серии фильмов про «Розовую пантеру».

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Источник: AP 2023

Илон Маск готовится к поединку с Марком Цукербергом, используя приемы из фильма «Розовая пантера» и японской анимации. Об этом бизнесмен сообщил в своих соцсетях.

«Для подготовки к бою я буду использовать технику знаменитого инспектора Клузо. И еще из “One-Punch Man”», — написал Маск.

22 июня Цукерберг согласился выяснить отношения в поединке с Маском, который вызвал его на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях запустить приложение, которое будет конкурировать с Twitter.

Бизнесмены договорились сразиться на арене в Лас-Вегасе.

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что поединок станет самым просматриваемым в истории.

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