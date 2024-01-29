Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи
Куньлунь РС
03
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо М
Витязь
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак
Торпедо
11
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА
Локомотив
00
Футбол. Зарубежный
22:45
Салернитана
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Гранада
Хоккей. НХЛ
30.01
Оттава
Нэшвилл
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Салават Юлаев
12
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Металлург Мг
76
Все события
Фоторепортажи
16Лучшие фото Алины Загитовой
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
18:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Японский боец нокаутировал соперника, повторив легендарный удар

На турнире организации Shooto эффектным ударом отметился Такая Судзуки.

Наверх

Японский боец ММА отправил соперника в нокаут, повторив зрелищный удар.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такая Судзуки нокаутировал Юичи Мияги на четвертой секунде поединка, ударив его коленом в прыжке.

В 2019 году подобным ударом Хорхе Масвидаль нокаутировал Бена Аскрена на турнире UFC 239. Американский боец уложил соперника на настил на пятой секунде боя. Этот нокаут регулярно попадает в подборки самых зрелищных финишей в истории промоушена.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судзуки 19 лет, в его активе пять побед при одном поражении в профессиональном ММА.

 В США назвали дисквалификацию Валиевой победой американских спортсменов
Валиева опубликовала видео после решения CAS о дисквалификации
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь