Японский боец нокаутировал соперника, повторив легендарный удар

Японский боец ММА отправил соперника в нокаут, повторив зрелищный удар.

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Такая Судзуки нокаутировал Юичи Мияги на четвертой секунде поединка, ударив его коленом в прыжке.

В 2019 году подобным ударом Хорхе Масвидаль нокаутировал Бена Аскрена на турнире UFC 239. Американский боец уложил соперника на настил на пятой секунде боя. Этот нокаут регулярно попадает в подборки самых зрелищных финишей в истории промоушена.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240355" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.