Японский боец нокаутировал соперника, повторив легендарный удар
На турнире организации Shooto эффектным ударом отметился Такая Судзуки.
На турнире организации Shooto эффектным ударом отметился Такая Судзуки.
Японский боец ММА отправил соперника в нокаут, повторив зрелищный удар.
Такая Судзуки нокаутировал Юичи Мияги на четвертой секунде поединка, ударив его коленом в прыжке.
В 2019 году подобным ударом Хорхе Масвидаль нокаутировал Бена Аскрена на турнире UFC 239. Американский боец уложил соперника на настил на пятой секунде боя. Этот нокаут регулярно попадает в подборки самых зрелищных финишей в истории промоушена.
Судзуки 19 лет, в его активе пять побед при одном поражении в профессиональном ММА.