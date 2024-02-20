Боец UFC заявил, что заплакал от цен на квартиры в Саранске

"Я сейчас коплю деньги, откладываю на квартиру. Я для начала думал купить квартиру в Саранске. Но я посмотрел цены и заплакал. Я понял, что лучше перетерпеть годик и купить в Москве.

Чтобы вы понимали, в Саранске я смотрел квартиру достаточно хорошую, в подходящем для себя метраже, но она стоила порядка 10 миллионов. Это квартира хорошего класса, но это Саранск. Но там зарплаты у людей бывают по 15 тысяч. У меня там папа с братом работают на заводе, они получают по 30. А квартиры по 10 миллионов. Мне стало обидно и неприятно, что я, например, не могу купить у себя в республике квартиру", — приводит слова Фахретдинова Sport24.