Боец UFC заявил, что заплакал от цен на квартиры в Саранске
Российский боец UFC Ринат Фахретдинов рассказал, что хотел купить квартиру в Саранске, но из-за цен передумал.
Российский боец UFC Ринат Фахретдинов рассказал, что хотел купить квартиру в Саранске, но из-за цен передумал.
"Я сейчас коплю деньги, откладываю на квартиру. Я для начала думал купить квартиру в Саранске. Но я посмотрел цены и заплакал. Я понял, что лучше перетерпеть годик и купить в Москве.
Чтобы вы понимали, в Саранске я смотрел квартиру достаточно хорошую, в подходящем для себя метраже, но она стоила порядка 10 миллионов. Это квартира хорошего класса, но это Саранск. Но там зарплаты у людей бывают по 15 тысяч. У меня там папа с братом работают на заводе, они получают по 30. А квартиры по 10 миллионов. Мне стало обидно и неприятно, что я, например, не могу купить у себя в республике квартиру", — приводит слова Фахретдинова Sport24.
32-летний Фахретдинов родился в Саранске и выступает в UFC c января 2021 года в полусреднем весе. На профессиональном уровне спортстмен провел 21 бой, одержав 19 побед при одном поражении и еще одной ничьей.
Последний бой россиянин провел 4 ноября 2023 года на турнире UFC Fight Night 231 против бразильца Элизеу дус Сантуса, в котором решением большинства судей была зафиксирована ничья.