Глава UFC назвал трех любимых бойцов ММА всех времен

«Трудно сказать, есть ли у меня любимый боец. Конор Макгрегор — невероятный партнер. Обычно, когда вы встречаете таких суперзвезд, они ведут себя абсолютно эгоистично, идут наперекор и делают все, что угодно им. Но деловое чутье, которым обладает этот парень, завораживает. Все всегда спрашивают меня: “Трудно ли с ним иметь дело?” Нет, на самом деле это не так. В действительности он действительно хороший партнер, который понимает, как устроен бизнес. С ним действительно здорово работать. Итак, Конор — один из моих самых любимых бойцов. Еще назову Ронду Роузи. Вероятно, она величайшая из всех, с кем я когда-либо работал. Кроме того, у меня действительно невероятные отношения с Чаком Лидделлом», — сказал Уайт в подкасте Games With Names на YouTube.