Глава UFC назвал трех любимых бойцов ММА всех времен
Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о том, кто его любимый боец в смешанных единоборствах.
Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о том, кто его любимый боец в смешанных единоборствах.
«Трудно сказать, есть ли у меня любимый боец. Конор Макгрегор — невероятный партнер. Обычно, когда вы встречаете таких суперзвезд, они ведут себя абсолютно эгоистично, идут наперекор и делают все, что угодно им. Но деловое чутье, которым обладает этот парень, завораживает. Все всегда спрашивают меня: “Трудно ли с ним иметь дело?” Нет, на самом деле это не так. В действительности он действительно хороший партнер, который понимает, как устроен бизнес. С ним действительно здорово работать. Итак, Конор — один из моих самых любимых бойцов. Еще назову Ронду Роузи. Вероятно, она величайшая из всех, с кем я когда-либо работал. Кроме того, у меня действительно невероятные отношения с Чаком Лидделлом», — сказал Уайт в подкасте Games With Names на YouTube.
Ирландский боец Конор Макгрегор стал первым в UFC, кто одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая).
Ронда Роузи в смешанных единоборствах одержала 12 побед и потерпела два поражения. Последний поединок она провела в декабре 2016 года, проиграв техническим нокаутом Аманде Нуньес на 48-й секунде боя. В 2018 году Ронда дебютировала в рестлинге и стала чемпионкой одного из двух главных брендов WWE.
Чак Лидделл выступал в UFC с 1998 по 2010 год. Он удерживал титул чемпиона организации в полутяжелом весе с 2005 по 2007 год.