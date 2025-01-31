Павлович и Розенстрайк провели битву взглядов перед боем UFC

Павлович свой предыдущий поединок проводил в июне 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от соотечественника Александра Волкова. Это поражение стало для него вторым подряд. Розенстрайк свой последний бой провел в августе 2024 года и победил в нем раздельным решением судей австралийца Тая Туивасу.