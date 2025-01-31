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Павлович и Розенстрайк провели битву взглядов перед боем UFC

Российский боец UFC Сергей Павлович и суринамец Жаирзиньо Розенстрайк провели битву взглядов перед очным поединком.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Трехраундовый бой в тяжелом весе состоится на турнире UFC в Саудовской Аравии в субботу, 1 февраля. Стердаун Павловича и Розенстрайка прошел без происшествий.

Сергей Павлович провел 21 бой в ММА и одержал 18 побед. На счету Жаирзиньо Розенстрайка 15 выигрышей в 20 поединках.

Павлович свой предыдущий поединок проводил в июне 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от соотечественника Александра Волкова. Это поражение стало для него вторым подряд. Розенстрайк свой последний бой провел в августе 2024 года и победил в нем раздельным решением судей австралийца Тая Туивасу.