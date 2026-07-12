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Букмекеры уверены, что Конор Макгрегор больше не вернется в октагон

Возвращение ирландского бойца после пятилетнего простоя обернулось драмой уже на первых секундах поединка.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

12 июля внимание любителей единоборств было приковано к Лас-Вегасу: на турнире UFC 329 в октагон после долгого перерыва вернулся бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор. Камбэк, однако, продлился меньше минуты: в стартовом эпизоде боя с Максом Холлоуэем ирландец неудачно приземлился на ногу и получил серьезное повреждение — рефери зафиксировал победу гавайца техническим нокаутом.

Судьба словно отзеркалила предыдущий бой Макгрегора: в июле 2021 года его трилогия с Дастином Порье на UFC 264 тоже завершилась досрочно из-за травмы ноги — тогда Конор сломал голень. Теперь медицинский штаб диагностировал у 37-летнего ветерана подозрение на разрыв передней крестообразной связки; восстановление после такой травмы занимает до года.

В очередное возвращение спортсмена аналитики мировых букмекерских контор практически не верят: ставка на то, что этот поединок стал для Макгрегора последним, принимается с коэффициентом 1,13, тогда как на продолжение карьеры дают 7,25. При этом по действующему контракту с UFC у ирландца остается еще один официальный бой, и в БК «Бетсити» уже открыли специальную линию на его возможных соперников.

Коэффициенты на победу Макгрегора в следующих боях:

  • против Петра Яна — 1,77;
  • против Майкла Чендлера — 2,10;
  • против Чарльза Оливейры — 2,55;
  • против Дастина Порье — 2,85.

Показательно, что единственным соперником, в бою с которым букмекеры видят ирландца фаворитом, стал россиянин Петр Ян — экс-чемпион в легчайшем весе, для встречи с которым Макгрегору пришлось бы серьезно спуститься вниз. В гипотетических реваншах с Порье или Оливейрой — бойцами, с которыми у Конора давние счеты в легком весе, — его шансы оцениваются невысоко.

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