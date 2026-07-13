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Тренер Махачева высказался о драматичном возвращении Макгрегора

Тренер Ислама Махачева и бывший наставник Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес прокомментировал поражение Конора Макгрегора в первом бою после пятилетнего перерыва.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На турнире UFC 329 ирландец проиграл американцу Максу Холлоуэю техническим нокаутом уже на 65-й секунде. В начале поединка Макгрегор получил травму колена и не смог продолжить встречу.

«Когда такой воин, как Конор, после пятилетнего простоя так тяжело тренируется и готовится к возвращению, а затем происходит что-то подобное, нельзя не сочувствовать ему. Возможно, иногда мне не нравится он как человек, но я должен уважать его как великого бойца. Видеть, как он уходит из боя таким образом, — не тот финал, которого я бы желал кому-либо», — сказал Хавьер Мендес в эфире Submission Radio.

Для Макгрегора этот поединок стал 29-м в профессиональной карьере в смешанных единоборствах. Ирландец одержал 22 победы, 20 из которых — досрочно, и потерпел седьмое поражение.

До боя с Холлоуэем Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда проиграл Дастину Порье, получив тяжелый перелом ноги. Именно эта травма надолго отсрочила его возвращение в UFC.