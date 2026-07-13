Тренер Махачева высказался о драматичном возвращении Макгрегора

«Когда такой воин, как Конор, после пятилетнего простоя так тяжело тренируется и готовится к возвращению, а затем происходит что-то подобное, нельзя не сочувствовать ему. Возможно, иногда мне не нравится он как человек, но я должен уважать его как великого бойца. Видеть, как он уходит из боя таким образом, — не тот финал, которого я бы желал кому-либо», — сказал Хавьер Мендес в эфире Submission Radio.