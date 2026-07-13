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Макгрегор заработал $30 млн за 69 секунд боя с Холлоуэем

Конор Макгрегор получил $30 млн за 69 секунд боя, а Макс Холлоуэй заработал в десять раз меньше. Об этом сообщает Fight Basics.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Бой на турнире UFC 329 завершился уже через 69 секунд после начала. Макгрегор получил травму колена во время попытки провести прыжковый удар в голову и не смог продолжить встречу. Таким образом, каждый проведенный в октагоне момент принес Макгрегору примерно 435 тысяч долларов за секунду.

Гонорар американца Холлоуэя оказался значительно меньше — американец получил 3 миллиона долларов. При этом во время подготовки к бою ему не пришлось проходить процедуру сгонки веса, а сам поединок завершился без пропущенных ударов.

Еще один участник UFC 329 Пэдди Пимблетт заработал 850 тысяч долларов за победу над французом Бенуа Сен-Дени. Британец завершил бой менее чем за минуту, одержав победу удушающим приемом. Его соперник получил 500 тысяч долларов.

Для Макгрегора этот поединок стал 29-м в профессиональной карьере в смешанных единоборствах. Ирландец одержал 22 победы, 20 из которых — досрочно, и потерпел седьмое поражение.

До боя с Холлоуэем Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда проиграл Дастину Порье, получив тяжелый перелом ноги. Именно эта травма надолго отсрочила его возвращение в UFC.