Макгрегор заработал $30 млн за 69 секунд боя с Холлоуэем

Бой на турнире UFC 329 завершился уже через 69 секунд после начала. Макгрегор получил травму колена во время попытки провести прыжковый удар в голову и не смог продолжить встречу. Таким образом, каждый проведенный в октагоне момент принес Макгрегору примерно 435 тысяч долларов за секунду.