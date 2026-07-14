Нурмагомедов помогает Махачеву готовиться к титульному бою UFC

Американский тренер Хавьер Мендес рассказал, как проходит подготовка чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева к титульному бою против ирландца Иана Гарри.
По словам Мендеса, роль спарринг-партнера, который будет копировать стиль Гарри, выполнит чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов.
«На самом деле, у нас нет кого-то такого в лагере. Но один из партнеров Ислама — Усман Нурмагомедов, чемпион PFL в легком весе. Он феноменален. Это один из лучших спарринг-партнеров, о которых ты можешь мечтать. Если вы еще не слышали об этом парне, запомните его. Он особенный. Усман — тот парень, который может имитировать кого угодно в стойке. И он будет имитировать Иана Гарри для нас», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.
Титульный поединок между Махачевым и Гарри пройдет 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).
Напомним, ранее Нурмагомедов намекнул на возможный переход в UFC после предстоящего поединка с американцем Арчи Колганом.
«После этого боя, думаю, нас ждет очень интересное будущее», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.
Бой между Нурмагомедовым и Колганом состоится 31 июля на турнире PFL в Нью-Йорке. Американец пока не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере, одержав 15 побед в 15 поединках.
В октябре 2025 года Нурмагомедов победил ирландца Пола Хьюза в главном бою турнира PFL Champions Series 3 и завоевал вакантный чемпионский пояс организации в полулегком весе.