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Нурмагомедов помогает Махачеву готовиться к титульному бою UFC

Усман Нурмагомедов выступает в качестсве спарринг-партнера на тренировках Махачева.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Американский тренер Хавьер Мендес рассказал, как проходит подготовка чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева к титульному бою против ирландца Иана Гарри.

По словам Мендеса, роль спарринг-партнера, который будет копировать стиль Гарри, выполнит чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов.

«На самом деле, у нас нет кого-то такого в лагере. Но один из партнеров Ислама — Усман Нурмагомедов, чемпион PFL в легком весе. Он феноменален. Это один из лучших спарринг-партнеров, о которых ты можешь мечтать. Если вы еще не слышали об этом парне, запомните его. Он особенный. Усман — тот парень, который может имитировать кого угодно в стойке. И он будет имитировать Иана Гарри для нас», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.

Титульный поединок между Махачевым и Гарри пройдет 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

Напомним, ранее Нурмагомедов намекнул на возможный переход в UFC после предстоящего поединка с американцем Арчи Колганом.

«После этого боя, думаю, нас ждет очень интересное будущее», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Бой между Нурмагомедовым и Колганом состоится 31 июля на турнире PFL в Нью-Йорке. Американец пока не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере, одержав 15 побед в 15 поединках.

В октябре 2025 года Нурмагомедов победил ирландца Пола Хьюза в главном бою турнира PFL Champions Series 3 и завоевал вакантный чемпионский пояс организации в полулегком весе.

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