Нурмагомедов помогает Махачеву готовиться к титульному бою UFC

«На самом деле, у нас нет кого-то такого в лагере. Но один из партнеров Ислама — Усман Нурмагомедов, чемпион PFL в легком весе. Он феноменален. Это один из лучших спарринг-партнеров, о которых ты можешь мечтать. Если вы еще не слышали об этом парне, запомните его. Он особенный. Усман — тот парень, который может имитировать кого угодно в стойке. И он будет имитировать Иана Гарри для нас», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.