Мендес рассказал, с кем хотел бы видеть Махачева после боя с Гарри

Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева, назвал желаемых соперников своего подопечного после титульного боя против ирландца Иана Гарри.
Махачев и Гарри поспорят за титул чемпиона UFC в полусреднем весе на турнире UFC 330 в Филадельфии (США) 16 августа.
— Вы считаете, Карлос Пратес должен стать следующим противником Ислама? Или бразильцу сначала нужно подраться с Майклом Моралесом, чтобы определить претендента номер один?
— Я бы оставил их обоих для Ислама. Мы можем подраться с Гарри, потом — с Карлосом, а затем — с Моралесом. Почему нет? Хотя это немного «жадно» с моей стороны. Зачем устраивать претендентский бой? Оставьте их обоих для нас! Но сначала надо пройти Иана Гарри, — заявил Мендес в интервью Submission Radio.
Ислам Махачев провел 29 боев в ММА и одержал 28 побед. Он занимает 1-е место в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.