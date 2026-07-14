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Мендес рассказал, с кем хотел бы видеть Махачева после боя с Гарри

Махачев и Гарри поспорят за титул чемпиона UFC 16 августа.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева, назвал желаемых соперников своего подопечного после титульного боя против ирландца Иана Гарри.

Махачев и Гарри поспорят за титул чемпиона UFC в полусреднем весе на турнире UFC 330 в Филадельфии (США) 16 августа.

— Вы считаете, Карлос Пратес должен стать следующим противником Ислама? Или бразильцу сначала нужно подраться с Майклом Моралесом, чтобы определить претендента номер один?

— Я бы оставил их обоих для Ислама. Мы можем подраться с Гарри, потом — с Карлосом, а затем — с Моралесом. Почему нет? Хотя это немного «жадно» с моей стороны. Зачем устраивать претендентский бой? Оставьте их обоих для нас! Но сначала надо пройти Иана Гарри, — заявил Мендес в интервью Submission Radio.

Ислам Махачев провел 29 боев в ММА и одержал 28 побед. Он занимает 1-е место в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

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