Мендес рассказал, с кем хотел бы видеть Махачева после боя с Гарри

— Я бы оставил их обоих для Ислама. Мы можем подраться с Гарри, потом — с Карлосом, а затем — с Моралесом. Почему нет? Хотя это немного «жадно» с моей стороны. Зачем устраивать претендентский бой? Оставьте их обоих для нас! Но сначала надо пройти Иана Гарри, — заявил Мендес в интервью Submission Radio.