Два мотогонщика погибли в страшной аварии на старте гонки в Брно

Авария произошла в субботней гонке класса Superstock 1000/Superbike. По данным издания GPOne, у одного из пилотов на старте заглох мотоцикл — гонщик поднял руку, сигнализируя о неисправности, но процедура старта уже началась. Ехавшие сзади участники успевали объезжать остановившуюся машину, пока один из стартовавших с последних рядов не врезался в нее на высокой скорости; от удара оба мотоцикла загорелись. Заезд собрал 47 участников на 16 стартовых рядах, и трагедия уже вызвала дискуссию о безопасности стартовых процедур и допустимом количестве машин на решетке.