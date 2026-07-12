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Два мотогонщика погибли в страшной аварии на старте гонки в Брно

Два мотогонщика погибли в результате аварии на этапе серии Alpe Adria International Motorcycle Championship в чешском Брно, сообщает пресс-служба FIM Europe.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Жертвами трагедии стали 32-летний австриец Филипп Штайнмайр и 43-летний румын Адриан Рус. Штайнмайр скончался на месте, несмотря на немедленное вмешательство медиков; Рус был доставлен в больницу в критическом состоянии, где позже умер от полученных травм.

Авария произошла в субботней гонке класса Superstock 1000/Superbike. По данным издания GPOne, у одного из пилотов на старте заглох мотоцикл — гонщик поднял руку, сигнализируя о неисправности, но процедура старта уже началась. Ехавшие сзади участники успевали объезжать остановившуюся машину, пока один из стартовавших с последних рядов не врезался в нее на высокой скорости; от удара оба мотоцикла загорелись. Заезд собрал 47 участников на 16 стартовых рядах, и трагедия уже вызвала дискуссию о безопасности стартовых процедур и допустимом количестве машин на решетке.

В связи со случившимся организаторы отменили всю оставшуюся программу уикенда, включая гонки Кубков Европы в классах Supersport 300, Supersport 600 и Superstock 1000, а также женского чемпионата Европы. Из уважения к семьям погибших дополнительная информация об инциденте пока не раскрывается; FIM Europe, Alpe Adria Motorcycle Union, промоутер и автодром Брно выразили соболезнования родным и близким спортсменов.

AAIMC — чемпионат из шести этапов и 12 гонок, проходящий на европейских автодромах. Трасса в Брно, принимавшая злополучный этап, — одна из самых известных в Европе: в июне здесь прошел Гран-при Чехии MotoGP.