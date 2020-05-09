Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну (фото)
В День Победы мы вспоминаем советских спортсменов — героев Великой отечественной войны.
В День Победы мы вспоминаем советских спортсменов — героев Великой отечественной войны.
В первые дни Великой Отечественной Войны известные в Советском Союзе спортсмены не призывались на фронт, несмотря на мобилизацию. Осознав бессмысленность индивидуальных обращений, советские атлеты 1 июля 1941 года провели митинг на стадионе «Динамо». После этого собрания начала формироваться Отдельная мотострелковая бригада особого назначения, основу которой составили спортсмены.