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09:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну (фото)

В День Победы мы вспоминаем советских спортсменов — героев Великой отечественной войны.

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13
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В первые дни Великой Отечественной Войны известные в Советском Союзе спортсмены не призывались на фронт, несмотря на мобилизацию. Осознав бессмысленность индивидуальных обращений, советские атлеты 1 июля 1941 года провели митинг на стадионе «Динамо». После этого собрания начала формироваться Отдельная мотострелковая бригада особого назначения, основу которой составили спортсмены.

Кто-то уходил на фронт уже известным спортсменом, для кого-то спортивная карьера началась уже после войны. Но все герои нашей фотогалереи заслуживают того, чтобы их имена, их истории знали и помнили.

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