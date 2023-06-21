Комитет по этике МОК проводит проверку в отношении Исинбаевой и Тарпищева

Комитет по этике Международного олимпийского комитета (МОК) проверит членов организации Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева на их причастность к вооруженным силам РФ. Об этом журналистам в среду заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс по итогам двухдневного заседания исполкома организации.

«Чтобы избежать применения различных подходов в отношении спортсменов и официальных лиц из России и членов МОК из этой страны, комиссия по этике МОК проинформировала, что два условия из рекомендаций МОК можно применить к членам организации. Первое — активная поддержка боевых действий, второе — контрактные обязательства с военными структурами. Учитываться будет только период после 24 февраля 2022 года. Сейчас проводятся все необходимые действия, которые будут рассмотрены комиссией по этике», — сказал Адамс.