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16:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Исинбаева продолжит работать в МОК из-за отсутствия поддержки СВО

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева продолжит работать в МОК из-за отсутствия поддержки СВО и военного контракта.

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Источник: РИА "Новости"

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) пришла к выводу о том, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член МОК россиянка Елена Исинбаева не имела контракта с российской армией или силовыми структурами и не поддерживала СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК.

«Комиссия МОК по этике пришла к выводу, что в период с 24 февраля 2022 года и далее госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российской армией или силовыми структурами и не поддерживала специальную военную операцию (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ — ред.) на Украине», — сообщили в пресс-службе МОК.

Елена Исинбаева завоевала золото на Играх в Афинах и Пекине и бронзу на Олимпиаде в Лондоне. Она трижды побеждала на чемпионатах мира и четырежды на чемпионатах мира в помещении. По разу Исинбаева выигрывала чемпионат Европы и чемпионат Европы в помещении. В 2009 году спортсменка установила мировой рекорд в прыжках с шестом, который держится до сих пор — 5,06 м.

В августе 2016 года Исинбаева завершила спортивную карьеру.

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 Исинбаева продолжит работать в МОК из-за отсутствия поддержки СВО
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