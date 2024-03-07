Бах обвинил Россию в «вопиющем нарушении» Олимпийской хартии

«Каждый день мы наблюдаем все более агрессивные заявления со стороны российского правительства и чиновников. Примечательно, что эта агрессия исходит от того же самого правительства, которое стояло за скандальными манипуляциями с антидопинговой системой до, во время и после зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.



Также важно, что российское правительство игнорирует тот факт, что оно вынудило нас к действиям. Вопиющее нарушение Олимпийской хартии привело к таким нашим действиям», — заявил Бах.