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16:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Бах обвинил Россию в «вопиющем нарушении» Олимпийской хартии

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские власти нарушили Олимпийскую хартию. Об этом сообщает The Guardian.

Источник: AP 2023

«Каждый день мы наблюдаем все более агрессивные заявления со стороны российского правительства и чиновников. Примечательно, что эта агрессия исходит от того же самого правительства, которое стояло за скандальными манипуляциями с антидопинговой системой до, во время и после зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Также важно, что российское правительство игнорирует тот факт, что оно вынудило нас к действиям. Вопиющее нарушение Олимпийской хартии привело к таким нашим действиям», — заявил Бах.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Всемирном фестивале молодежи обвинил руководителей МОК и лично Томаса Баха в предательстве идеалов олимпизма.

МОК допустил спортсменов из России и Беларуси до участия в Олимпийских Играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не должны поддерживать специальную военную операцию на Украине и иметь отношения к армии или другим силовым структурам. Квалифицировавшиеся спортсмены обеих стран будут выступать как индивидуальные нейтральные спортсмены под аббревиатурой AIN (фр. Athlete Individuel Neutre).

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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