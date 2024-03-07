Бах обвинил Россию в «вопиющем нарушении» Олимпийской хартии
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские власти нарушили Олимпийскую хартию. Об этом сообщает The Guardian.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские власти нарушили Олимпийскую хартию. Об этом сообщает The Guardian.
«Каждый день мы наблюдаем все более агрессивные заявления со стороны российского правительства и чиновников. Примечательно, что эта агрессия исходит от того же самого правительства, которое стояло за скандальными манипуляциями с антидопинговой системой до, во время и после зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
Также важно, что российское правительство игнорирует тот факт, что оно вынудило нас к действиям. Вопиющее нарушение Олимпийской хартии привело к таким нашим действиям», — заявил Бах.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Всемирном фестивале молодежи обвинил руководителей МОК и лично Томаса Баха в предательстве идеалов олимпизма.
МОК допустил спортсменов из России и Беларуси до участия в Олимпийских Играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не должны поддерживать специальную военную операцию на Украине и иметь отношения к армии или другим силовым структурам. Квалифицировавшиеся спортсмены обеих стран будут выступать как индивидуальные нейтральные спортсмены под аббревиатурой AIN (фр. Athlete Individuel Neutre).
Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.