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Собянин показал, как изменится легендарный стадион «Олимпийский»

Мэр Москвы Сергей Собянин показал как изменится спортивынй комплекс «Олимпийский» после реконструкции.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Собянин опубликовал видео в своем телеграм-канале.

Отмечается, что новый комплекс будет состоять из четырех сооружений. Главное здание с концертным залом вмещает в себя 12 тысяч зрителей.

В физкультурно-оздоровительном комплексе будут расположены ледовая арена, залы для керлинга, бокса, борьбы, художественной и спортивной гимнастики, большого тенниса и других видов спорта.

Водный комплекс будет состоять из 15 бассейнов.

На зданиях уже идут работы по облицовке фасадов, монтаж инженерных систем и оборудования. Реконструкцию планируют завершить в 2025 году.

«Олимпийский» был заложен 4 марта 1977 года приказом Генерального архитектора Москвы Михаила Посохина и построен на месте стадиона «Буревестник» за 3,5 года к XXII Олимпийским играм 1980 года в Москве.