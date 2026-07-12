Визовая поддержка от МОК: новый этап возвращения россиян в спорт

Визовый вопрос стал актуальным после исторического решения исполкома МОК от 7 июля: организация временно восстановила статус Олимпийского комитета России, приостановленный в октябре 2023 года из-за включения в состав ОКР олимпийских советов новых регионов, и отменила рекомендации 2022−2023 годов об ограничениях для российских спортсменов. Это означает отказ от нейтрального статуса и проверок на нейтральность, снятие запрета на командные виды спорта и на проведение международных турниров в России. Вопрос выступления с флагом и гимном отдан на усмотрение международных федераций, а до восстановления РУСАДА допинг-тестированием возвращающихся на международную арену россиян займется агентство ITA.