Визовая поддержка от МОК: новый этап возвращения россиян в спорт

«МОК на регулярной основе тесно сотрудничает с международными федерациями, помогая решать практические вопросы, которые могут повлиять на участие спортсменов в международных соревнованиях, включая, при необходимости, вопросы, связанные с визами. Хотя решения о выдаче виз остаются суверенной ответственностью отдельных государств, МОК работает в рамках своей компетенции, поддерживая усилия по содействию участию спортсменов в международном спорте, где это возможно», — сообщили в организации.
Визовый вопрос стал актуальным после исторического решения исполкома МОК от 7 июля: организация временно восстановила статус Олимпийского комитета России, приостановленный в октябре 2023 года из-за включения в состав ОКР олимпийских советов новых регионов, и отменила рекомендации 2022−2023 годов об ограничениях для российских спортсменов. Это означает отказ от нейтрального статуса и проверок на нейтральность, снятие запрета на командные виды спорта и на проведение международных турниров в России. Вопрос выступления с флагом и гимном отдан на усмотрение международных федераций, а до восстановления РУСАДА допинг-тестированием возвращающихся на международную арену россиян займется агентство ITA.
Однако формальный допуск не гарантирует беспрепятственного участия: часть стран по-прежнему отказывается пускать россиян на свою территорию. Показательный прецедент уже случился — Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия и чемпионата Европы по фехтованию именно из-за отказа принимать российских спортсменов. Готовность МОК подключаться к визовым вопросам — сигнал, что организация намерена добиваться реального, а не декларативного возвращения россиян на международные старты в преддверии Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.