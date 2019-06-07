Как накачать мышцы без спортзала
Многие из нас считают, что не могут заниматься спортом потому что абонемент в тренажерный зал или на йогу — это дорого, да и вообще, времени нет
Многие из нас считают, что не могут заниматься спортом потому что абонемент в тренажерный зал или на йогу — это дорого, да и вообще, времени нет
Многофункциональная штука, с помощью которой можно прокачать почти все части тела.
Что пишут те, кто уже купил: Резинка достаточно хорошая, для начинающих. Немножко присутствует запах, но не критично.
Интересная замена привычному эспандеру. Этот надо растягивать вместо того, чтобы сжимать.
Что пишут те, кто уже купил: Хороший
А вот этот эспандер чаще всего используют для прокачки бицепсов. Но его можно применять и для проработки других мышц, например, спины.
Что пишут те, кто уже купил: Хороший эспандер. Лучше, чем гантели, потому как занимает меньше места и можно делать больше упражнений и регулировать их сложность. Легко брать с собой в поездку.
Помогут сделать привычные вроде бы упражнения гораздо более сложными.
Что пишут те, кто уже купил: Очень хорошее изделие, липучка хорошего качества, все идеально.
Скамью для пресса можно хранить не в каждом доме, а такая маленькая альтернатива ей точно поместится куда угодно. Незаменимая вещь для всех, кто хочет иметь рельефный пресс.
Что пишут те, кто уже купил: Работает нормально, к полу крепится, пришел быстро.
Помогут, если у вас есть проблемы с растяжкой, а йогой заниматься хочется.
Что пишут те, кто уже купил: Качество товара отличное. Цвет положили какой заказывала! В подарок ещё носочки пришли!
Он крут, брутален и подойдет тем, кому уже мало обычных резинок.
Что пишут те, кто уже купил: Очень приятный и качественный. Ручки прорезиненные. Реально выдает 60 кг. Выглядит отлично, качественно, покрашено без претензий.
Эти гантели суперудобно хранить. При использовании вы наполняете их водой, которую потом просто выливаете. Есть и женский вариант.
Что пишут те, кто уже купил: Отличные гантели для поддержания себя в тонусе. Главное, в разобранном виде ничего не весят и не занимают места. Мотаюсь по командировкам, беру с собой. Доставка быстрая.
Турник можно установить в дверной проем. Теперь не надо ходить подтягиваться на улицу!
Что пишут те, кто уже купил: Держит крепко. Не стал портить дверь и для удобства поставил между стен. Детям нравится, хорошая штука. Я попробовал повисеть, выдерживает 120 кг.
Сразу набор: ролик для пресса, коврик для занятий (чтобы не поцарапать пол этим роликом) и скакалка (потому что пригодится).
Что пишут те, кто уже купил: Хороший ролик, деревянный пол не царапает. В след раз брал бы ручки потолще.