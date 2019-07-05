Спасение для рассеянных. Рюкзаки, которые принесут порядок в твою жизнь

Рюкзак для бегунов Больше фото

Удобный легкий рюкзак, который подойдет и бегунам, и велосипедистам. К рюкзаку можно захватить специальную емкость для воды, чтобы пить прямо на бегу.

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Удобный рюкзак с широкими лямками, чтобы лучше распределять вес. Объем рюкзака небольшой, так что в велопутешествие с таким не поедешь, а вот сложить в него куртку, воду и что-нибудь перекусить — самое оно.

Что пишут те, кто уже купил: Рюкзак огонь, то, что нужно! Карманов куча, длина ручек регулируется, все до мелочей продумано.

Рюкзак для спортзала Еще варианты

Яркий и удобный рюкзак-мешок, который вы точно не спутаете в раздевалке с рюкзаком соседа. Водонепроницаемый, так что если по пути в зал попадете под дождь — ваша форма останется сухой.

Что пишут те, кто уже купил: Даже лучше, чем я ожидала! Очень солидный, вместительный и красивый! Легко закрывается, не пачкается.

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Водонепроницаемый рюкзак, идеальный для сплавов на байдарке и вообще для ситуаций, в которых есть риск как следует намокнуть. Можно выбрать рюкзак нужного объема.

Что пишут те, кто уже купил: Очень приличный герметичный мешок, есть лямки, чтобы носить как рюкзак.

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Рюкзак, к которому можно прицепить и привязать все необходимое. Если выбрать яркую расцветку, чтобы вас всегда было видно и в лесу, и на склоне горы.

Что пишут те, кто уже купил: Ну что, неплохой рюкзак оказался вживую. Довольно быстрая доставка, на всех этапах отслеживался. Хорошие швы, более или менее плотная ткань. Уже успел пережить 1 поездку на фестиваль.

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Идеален, чтобы замаскироваться в пустыне или спрятаться в лесу. Нет, ну вдруг вам надо?

Что пишут те, кто уже купил: Полностью соответствует описанию. Доставка быстрая. Рюкзак по размерам небольшой, примерно как школьный. Качество отличное, все швы ровные, замки металлические. Очень много карманов для вещей и настроек под себя.

Технологичный рюкзак Посмотреть цену

Высокотехнологичный рюкзак, запирающийся на кодовый замок, со всевозможными выходами для проводов и зарядкой. А еще его можно носить как сумку.

Что пишут те, кто уже купил: Удобная и вместительная сумка-рюкзак. Быстрая доставка. Дефектов не обнаружила, сделана аккуратно и качественно. Идеальна для фитнеса, походов и поездок. Универсальный дизайн подходит как женщинам, так и мужчинам. Одним движением руки из сумки превращается в рюкзак.

Рюкзак, который всегда с тобой Другие варианты

Складной рюкзак, который легко сворачивается сам в себя и убирается в карман или небольшую сумку. Идеально для отпуска.

Что пишут те, кто уже купил: Хороший рюкзачок. компактный, из водонепроницаемого материала, легко прячется в карман шорт.

Дорожный рюкзак Больше фото

Брутальный рюкзак-сумка. Большой, вместительный и прочный. И стильный, конечно. Самое то для коротких поездок, например, на пару дней сгонять погулять по Праге.

Что пишут те, кто уже купил: Две недели до Москвы. Брал большой, и он реально большой. Толстый, прочный материал, молнии в палец шириной. Кольцо-карабин на плечевом ремне пластиковое, но крепкое.

Защита от дождя Узнать цену

Специальный защитный чехол на рюкзак пригодится всегда в плохую погоду. Сохранит рюкзак и его содержимое сухим. А еще у него есть светоотражающая полоса, так что автомобилисты будут видеть вас издалека.