На AliExpress найдены лучшие товары для спорта и отдыха по суперценам

Ультракомпактные палки для скандинавской ходьбы — легкие и удобные. Палки небесно-голубого цвета из углеродного волокна подарят вам настоящее удовольствие от прогулок. Очень легкий кожаный ремешок обеспечивает максимальный комфорт при минимальном весе. Сменный наконечник из вольфрамовой стали отвечает за лучшее качество на «рынке трости». Доставка из России.
- Заказ шел почти месяц, продавец отправил быстро после заказа. Палки супер, очень понравились. Обошлись в 2494 руб. Легкие, комплектация, как и заявлена продавцом, надеюсь, в эксплуатации покажут себя на отлично. Регулируются очень легко, есть инструкция, все понятно. Порадовали насадки для хождения по снегу, достаточно большие, легко снимаются и одеваются. Палки состоят из 3х секций, примерно по 50см, удобно поместить в рюкзак при переезде.
Отличные и стильные смарт-часы, которые пригодятся и во время занятий спортом и в повседневной жизни. Часы совместимы практически со всеми смартфонами, водонепроницаемые и обладают такими же функциями, как и другие популярные трекеры. Есть вариант с доставкой прямо из России и с гарантией, действующей на территории России в течение года. Сейчас продаются с большой скидкой, успейте купить!
- Функционал, как на обычном фитнес-браслете, но форм-фактор посолиднее и посимпатичнее. Звонящего абонента часы определяет, смс показывает, душ в них принимать можно. Будильник работает, шагомер тоже.
Данная модель — простой и практичный, предельно универсальный костюм, который одинаково эффективно защитит от осадков, ветра и насекомых. Станет настоящей находкой не только для рыболовов и охотников, но также для грибников, активных туристов, лесников и всех, кто длительное время пребывает на природе.
- Брал 3xl, мой рост 180 см. Вес 96 кг. Отлично подошел. Качество супер, костюм как раз для весны и осени, в Краснодаре можно до поздней осени и с начала марта уже носить. Рекомендую продавца
Куртка-бомбер на молнии — это не только стильно, но и очень практично. Возможность выбора различных цветов и большая размерная сетка позволят приодеться даже самым придирчивым и крупным мужчинам. Судя по отзывам, заказывают для себя эту куртку и женщины, так что для любителей унисекса тоже подойдет!
- Бомбер замечательный! Дошёл в г. Хабаровск очень быстро. Полное совпадение с описанием, размерной сеткой. Ткань приятная, не целофановая)) Выглядит довольно качественно. Смело рекомендую. За такую цену просто подарок. И спасибо всем за фото-отзывы, помогли определиться)
Бесшовный комплект для фитнеса и йоги. В наборе на алиэкспресс — до пяти элементов одежды. Вы можете ходить на занятия и выбирать, что именно наденете на тренировку в зависимости от ее интенсивности. Идеальная посадка по фигуре. Костюм практически не ощущается на теле, плотно облегающая ткань не сковывает движений. Комплект легко стирается и быстро сохнет, высокотехнологичный материал за считанные минуты отводит влагу — тренируйтесь без следов пота при интенсивных тренировках. Не требует глажки. Действует функция ускоренной доставки.
- Костюм качественный, нет никакого запаха, добрался до меня быстро в целости и сохранности. Подошел идеально, хотя я боялась, что не подойдет, так как уж очень миниатюрная: рост 150 см, вес 40 кг. Очень удобный, уже успела его потестить, позаниматься в нем. К телу очень приятный, практически не ощущается на теле, не давит, но сидит надежно. Я безумно им довольна, советую!
Симпатичные простые легкие кроссовки на каждый день. Идеально для лета и вообще для теплой погоды. Несколько расцветок и широкий размерный ряд. И, конечно, очень классная цена!
- Милые легкие кросовочки. Есть запах химии но не критично за свою цену отличные. На 38 взяла 40 и не пожалела, удобно ноге комфортно свободно, можно было и 39 . Но точно не 38 в 38, 38 был бы малой.
Среди разнообразных товаров для туризма и отдыха на алиэкспресс найдете и универсальные спортивные носки. Профессиональная «амуниция» подойдет для баскетбола, футбола, бега и пешего туризма. Пригодятся в езде на велосипеде. Фитнес-носки из 100% хлопка, подходят как для мужчин, так и для женщин.
- Отличное качество по такой цене. Удобные и красиво облегающие. Продавца рекомендую.
Самая популярная модель фитнес-трекера от известного бренда. Цветной дисплей, сменные ремешки, сильная батарея и множество функций — и все это по очень привлекательной цене. Доставка из России — значит, вы получите свой трекер очень быстро. Кстати, вы можете присмотреть себе в этом магазине еще каких-нибудь классные и нужные гаджеты.
- Все супер: упаковано хорошо, товар качественный, я довольна! При сопряжении с приложением прилетели обновы, язык поменяла в настройках. Сенсор чуткий, браслет удобный и приятный на ощупь. Коннектила с Хонор 20про, всё отлично. В этот раз взяла с дополнительным металлическим браслетом, удобный и хорошо сидит на руке.
Подойдет для путешествий всей семьей. Продукты компании Sunveno разработаны для трех положений переноски ребенка, что обеспечивает удобство переноски младенца по всей мере его взросления. Сумка-кенгуру рассчитана на все сезоны. В производстве применяются силиконовые противоскользящие частицы, за счет чего ребенок сидит более устойчиво. Защитный слой из специальных материалов обеспечивает защиту младенцев от солнца и ветра. Ускоренная доставка из России.
- Не успела сделать заказ хипсита, на следующий день позвонил курьер и принес на дом посылку. В фирменном пакете была фирменная коробка. Можно и на подарок. Сама кенгуру качественно простроченная вещь, с пластиковыми креплениями. Все регулируется и крепится. Ткань плотная. Много кармашков для мелочей. Широкий пояс с пластиковой полочкой. Мягкие и удобные лямки. Инструкция на русском языке в помощь. В подарок пришел держатель для грызунка или соски. Ребенок в восторге. Но вещь предназначена только для детей, которые уже сидят. Мы еще не сидим, так что все у нас впереди! Довольна. Посмотрим, как в эксплуатации. Однозначно рекомендую. С продавцом не общалась, не было необходимости.
Акустическая система, искусственный интеллект и помощник в делах в одном устройстве. Сделает вашу жизнь проще и приятнее. Внутри «Капсулы» живет дружелюбный голосовой помощник Маруся. Задайте ей вопрос, попросите развлечь вас, включить музыку, поиграть с ребенком или рассказать о последних новостях. Если вы еще не знакомы с Марусей, самое время это исправить! Сейчас очень выгодно оформить комбо-подписку от «ВКонтакте», которая объединяет доступ к музыкальным сервисам соцсети, скидки на еду, такси, а также дополнительные бонусы. Оформить подписку можно на странице vkcombo.ru, а ее стоимость равна цене на подписку на Музыку ВКонтакте — всего 149 рублей.
- Она большущая) интересная игрушка, качество звука отличное, функций достаточно, товаром довольна. Продавец отправлял товар целый месяц и не отвечал на сообщения. Но после отправки, товар пришёл за 4 дня до двери.
Новые кроссовки — это всегда классно, особенно когда можно купить такие необычные и с хорошей скидкой. Таких точно не будет на каждом втором вашем приятеле. Выбирать можно из кучи расцветок. Только не забудьте как следует свериться с таблицей размеров.
- Кроссовки смотрятся круто! За счёт подошвы они тяжеловаты, но при ходьбе не заметно. Пружинящая подошва какого-либо дискомфорта при ходьбе не доставляет. На свой 43 размер заказывал 44 (10; 27,5 см) подошли как раз в притирку.
С водонепроницаемым портативным ковриком вы хорошо проведете время на природе. А используя его в качестве плаща, вы будете спокойны, если пойдет дождь. В комплекте с товаром для отдыха идут четыре колышка в качестве утяжелителей. Когда коврик перестанет быть нужным, просто сложите его и завяжите на рюкзаке. Легко чистить: возможно использование в стиральной машине.
- Заказал коврик 25 декабря 2020г., а получил 13 января 2021г. Быстрая доставка. Отличный коврик, тонкий, легкий. В комплекте 4 колышка для крепления, чтобы не уносило ветром. Рекомендую к покупке. Спасибо продавцу!
Очень теплый спортивный костюм из натурального хлопка — идеальная находка для холодной осени и зимы. Продавец предлагает красивую гамму цветов на выбор: сиреневый, розовый, голубой, нежно-желтый, бежевый.
- Мягкий, теплый, просторный, для прогулок с ребенком вообще топ. Спасибо продавцу. Пришел быстро. Недели за 2, а то и раньше.
Износостойкие сабо прослужат вам не один пляжный или походный сезон. Быстро сохнут, не скользят, да еще и суперлегкие! Модель универсальна — защищает от воды и грязи. Удобная и широкая форма обеспечивает комфорт стопы на длительное время. На этот товар для туризма и отдыха на алиэкспресс действует функция специальной ускоренной доставки.
- Смотрятся классно. Ношу 42 размер, заказал 44. Все подошло.
Отличные кроссовки для трекинга и походов. Удобные и яркие (хотя можно выбрать и более сдержанную расцветку). Подойдут и для длительных походов и для коротких прогулок на природе. Да и в городе будут неплохо смотреться.
- Много раз брал обувь БОНА. Размерная сетка полностью соответствует. У меня стопа ровно 28 сантиметров -44 размер на мою широкую стопу точно в размер мяч гонять, бегать хорошо.. Для пеших походов беру 45 размер - получается чуть свободно как нравится.
В огромном потоке спорт-товаров на алиэкспресс не пропустите беговые мужcкие шорты. Удобные шорты для тренировок из полиэстера легко тянутся и не сковывают движений. Двухуровневый фасон обеспечивает дополнительную вентиляцию. Потайные карманы позволяют хранить телефон во время тренировок. Вшитый ремень на поясе пригодится для полотенец. Перед покупкой проверьте размерную сетку от продавца и заказывайте с функцией ускоренной доставки.
- Фантастик, заказал 5 марта, забрал 13 марта! Рекорд доставки. Берите на 1 размер меньше, чем указано в описании. Ткань отлично тянется и очень комфортно!
Чтобы больше не мучиться, постоянно завязывая вечно развязывающиеся шнурки во время занятий спортом или просто на прогулке. А еще они просто красивые. В комплекте — сами шнурки и отдельно магнитные замочки для них. Собрать конструкцию надо самостоятельно, предварительно укоротив шнурки, если они слишком длинные для вашей обуви.
- Спасибо продавцу за быструю доставку в Краснодар и хороший товар. Упаковка была хорошая, ничего не повредилось, в каждом комплекте со шнурками идет маленькая отверточка, застежки хорошо магнитятся, все соответствует описанию, шнурки хорошо растягиваются. Это разноцветные резинки хорошего качества, в каждом комплекте 2 длинных шнурка, на детскую обувь достаточно одного шнурка, разрезанного пополам.
Воздушный змей — отличный способ весело провести время с детьми на свежем воздухе! Выберитесь в выходной на пару часиков в парк или на стадион всей семьей. Побегайте, понаблюдайте за облаками вместе с товаром для отдыха алиэкспресс. Яркая расцветка этого змея оставит вам незабываемые впечатления.
- Змей хороший. Сегодня забрал и протестил с ребенком, летает, все нормально. Выглядит красочно. Можно брать.
Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?
- Наушники бомба. Звук чистый четкий, все супер, я очень довольна, доехали за месяц, заряжены на 88% приехали, если бы можно было, я бы и 10 звезд поставила.
Сверхлегкий стул со встроенной сумкой для хранения пригодится каждому для отдыха на природе. Товар для туризма и отдыха на алиэкспресс легко складывается, не уменьшая при этом его прочность (выдержит до 150 кг). Эргономичный удобный дизайн. Берите его как для пляжного отдыха, так и для пикника или рыбалки. Работает функция ускоренной доставки.
- Очень легкий, компактный, прочный, каркас не жесткий, динамика есть, прыгать на таком стуле, скорее всего, не получится, но комфортно отдохнуть на все 100%. Брал для велопоходов, очень доволен. Доставка — молния — 3 дня и 4 часа до Санкт-Петербурга (из России естественно), трек не отслеживался.
Небольшая цена для стильных и невесомых очков с поляризацией, к тому же, в натуральной деревянной оправе. В набор, кроме очков, входит плотный футляр на молнии, мешочек, салфетка для протирания стекол и добавили ништяков в качестве комплимента от производителя. Смотрятся по-настоящему дорого.
- Качество отличное, всё бережно и аккуратно упаковано!!! К заказу немножко добавили ништяков, плюс проверка поляризации!!!
Подходят и для занятий спортом, и для повседневного использования. Незаменимы, если вы занимаетесь бегом или другим видом спорта с большой нагрузкой на стопы. Да и просто ходить станет гораздо удобнее. Можно использовать с любой обувью.
- Как и в прошлый раз, покупка прошла без лишних вопросов. Товар не отслеживается, но почта извещает о прибытии. Размер не маломерит, соответствует русской шкале размеров. Все нормально
Аэрогель известен тем, что это самый легкий материал на Земле, обладающий замечательной теплоизоляцией. Благодаря этому его используют как наполнитель для одежды альпинистов. Куртки с аэрогелем не боятся сильных морозов, но при этом очень тонкие и легкие.Куртка с аэрогелем от Xiaomi — практически скафандр космонавта с небольшой разницей: в этом «скафандре» можно и на пробежку, и в офис, и на свидание.
- Куртка тонкая. По виду осенняя. Не знаю, как проверить утеплитель, так как он не чувствуется. Зимой будет видно, насколько оправдана цена. Доставили быстро. Продавцу спасибо.
Автоматический зонт имеет встроенный в ручку фонарик, который помогает обходить лужи и грязь в темное время суток, а по периметру — светоотражающую полосу для безопасности на дороге. Доступна быстрая доставка из России..
- Отличный зонт. Фонарь встроенный светит хорошо. По краю зонта светоотражающая полоса. Заказом доволен. Спасибо. Рекомендую
Надежные кроссовки для активного отдыха и походов с характерным дизайном. Подойдут и для ношения в городе и вообще довольно универсальны. Обратите внимание, на них сейчас отличная скидка.
- Отличные кроссовки! По размеру как раз. Качество хорошее. Заказом доволен. Со скидками и купонами за 1500р у нас такого точно не купить
Необычный спортивный костюм будет привлекать к вам внимание и на улице, и в тренажерном зале. Достаточно теплый и комфортный для прохладной погоды. Прямо сейчас продается с огромной скидкой — больше 50%!
- Доставка быстрая в указанные сроки, по цвету, мы брали зелёный, цвет не такой ярко-едкий как на картинки, обычный зелёный, и смотрится отлично. По размеру на свой 50 р взяли XL, так как писали, что больше мерит. Сел идеально. Качество отличное, мужу понравилось.
Во время главной распродажи года можно купить очень хороший пауэрбанк с большой скидкой. Его преимущества: много портов для одновременной зарядки нескольких устройств (через переходник можно заряжать даже ноутбук), цифровой дисплей и большая мощность по сравнению со среднестатистическими пауэрбанками.
- По сравнению с моей старой это просто монстр. Очень много разъемов, как раз то, что нужно. Удобная индикация. С телефоном работает режим быстрой зарядки. Разъем type C работает на вход и выход, что, я считаю, очень удобно, не попутаешь. В общем, я доволен.
Всепогодный компактный спальный мешок — это легкий, компактный и практичный спальник, который сочетает в себе давно зарекомендовавшее качество изготовления и простоту использования. Благодаря ускоренной доставке ваш товар придет гораздо быстрее.
- Отличная вещь! Гораздо лучше, чем одноразовые одеяла для выживания. Кроме того, он не занимает много места, его легко хранить в сумке.
Фиксирующий бинт, который не требует завязывания: для его закрепления достаточно просто прижать один конец бинта к другому. Бинт не приклеивается к коже, волосам или одежде и не вызывает раздражений.
- Самофиксирующийся бинт, пойдет если нужно закрепить повязку или зафиксировать сустав. Качество хорошее, не разматывается. У нас в аптеках/магазинах тоже продают подобные, но значительно дороже и все одинаковой ширины (5 см). Здесь можно выбрать ширину, что очень удобно.
Классные непромокаемые ботинки спасут ваши ноги осенью и зимой. Подходят для города, для прогулок на природе, для работы на даче и вообще универсальны. Для зимы выбирайте модель с утеплением. Абсолютные лидеры по числу продаж в этом сегменте.
- Хорошие, как раз для холодной сырой осени. Упакованы хорошо. Протестировал ботинки, по тайге 4 суток, более 25 км. Выдержали стирку в стиральной машине! Зарекомендовали себя отлично.
Классная спортивная сумка со специальным отделением для обуви и отдельным непромокаемым карманом, в который можно положить что-нибудь мокрое или проливающееся, и не бояться за остальные вещи (непромокаемый карман есть только в сумках размером L и XL). Маленькая сумка подойдет для походов в спортзал, а вот с большой уже можно отправляться в поездки на несколько дней. Можно выбрать из трех размеров и нескольких расцветок, так что подойдет каждому!
- Сумка отличного качества. Пошив, материал, цвет на высоком уровне не пожалел, что выбрал её. 6 основных и 1 сетчатый карман. Брал для спортзала очень компактно и практично. Все что необходимо помещается без проблем. Однозначно советую.