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12:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Известный бренд спортивной одежды и обуви распродает кроссовки за полцены

Весна — время обновления. Хотя основные распродажи уже прошли, но некоторые бренды время от времени проводят свои уникальные сэйлы. На этой неделе всех любителей спортивного стиля решила порадовать Puma, устроившая грандиозную распродажу одежды и обуви в своем фирменном магазине. Для тех, кто по каким-то причинам не любит эту марку, мы добавили сюда модели других брендов из топа кроссовок с Алиэкспресс.

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Обновленные Enzo Beta

Созданы для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно, пока занимаетесь в тренажерном зале или на улице. Верх изделия обеспечивает идеальную посадку, в то время как подошва EVA и стелька SoftFoam гарантируют оптимальный комфорт. Резиновая подошва обеспечивает сцепление с поверхностью. Стильные и функциональные кроссовки отлично подойдут для занятий спортом.

Hybrid NX Ozone Wn's

Благодаря технологиям IGNITE и NRGY вы получаете максимум амортизации и возврата энергии. За счет особенностей конструкции обувь садится идеально.

SPEED 300 RACER 2 Wn's

Эти кроссовки подойдут для тех, кто думает о скорости. Невероятно легкая, воздухопроницаемая обувь позволит сконцентрироваться на цели.

Скидки до 60% на популярные модели кроссовок продлятся до конца недели, но поспешите: количество товаров ограничено, и многих размеров уже нет в наличии. Кому не повезло, советуем обратить внимание на лучшие кроссовки с Алиэкспресс других брендов, которые пользуются огромным спросом у покупателей.

Умные кроссовки

Последний писк моды и настоящая революция в обувной промышленности - умные кроссовки с микрочипом, который крепится либо к самим кроссовкам, либо в специальную стельку к любой обуви и подсчитывает шаги. Служит полноценной заменой фитнес-браслетам. Лучшие умные кроссовки на АлиЭкспресс сейчас можно купить с хорошей скидкой.

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В отзывах пишут:
  • Обувь удобная и красивая. Использую для игры в волейбол и тренировки в фитнесе. При беге хорошо обдувается передняя верхняя часть. Снизу стопе немного жарковато, но терпимо. Важно, что подошва цепкая и не скользит, и достаточно амортизирует. Тряпочная часть устойчива к воде (видимо, есть специальная подкладка). Чувствуется качество, думаю, долго послужат.
Умные кроссовки
Чип для умных кроссовок

Микросхема с Bluetooth - составляющая “умных” кроссовок. К сожалению, они поставляются без нее. Если подумываете купить смарт-кроссовки, добавляйте в корзину сразу и микрочип.

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В отзывах пишут:
  • Классная вещь, полноценный датчик для измерения и подсчета шагов а-ля браслета мибэнд, только здесь она аккуратно укладывается в либо специальную обувь, либо в специализированную стельку. Пришло, кстати, без батарейки.
Чип для умных кроссовок
Крутые кроссовки

Новые кроссовки  — это всегда классно, особенно когда можно купить такие необычные и с хорошей скидкой. Таких точно не будет на каждом втором вашем приятеле. Выбирать можно из кучи расцветок. Только не забудьте как следует свериться с таблицей размеров.

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В отзывах пишут:
  • Кроссовки смотрятся круто! За счёт подошвы они тяжеловаты, но при ходьбе не заметно. Пружинящая подошва какого-либо дискомфорта при ходьбе не доставляет. На свой 43 размер заказывал 44 (10; 27,5 см) подошли как раз в притирку.
Крутые кроссовки
Легкие кроссовки

Симпатичные простые легкие кроссовки на каждый день. Идеально для лета и вообще для теплой погоды. Несколько расцветок и широкий размерный ряд. И, конечно, очень классная цена!

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В отзывах пишут:
  • Милые легкие кросовочки. Есть запах химии но не критично за свою цену отличные. На 38 взяла 40 и не пожалела, удобно ноге комфортно свободно, можно было и 39 . Но точно не 38 в 38, 38 был бы малой.
Легкие кроссовки
Кроссовки для походов

Отличные кроссовки для трекинга и походов. Удобные и яркие (хотя можно выбрать и более сдержанную расцветку). Подойдут и для длительных походов и для коротких прогулок на природе. Да и в городе будут неплохо смотреться.

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В отзывах пишут:
  • Много раз брал обувь БОНА. Размерная сетка полностью соответствует. У меня стопа ровно 28 сантиметров -44 размер на мою широкую стопу точно в размер мяч гонять, бегать хорошо.. Для пеших походов беру 45 размер - получается чуть свободно как нравится.
Кроссовки для походов
Кожаные кроссовки Xiaomi

Кроссовки из натуральной кожи — то, что нужно осенью и весной, тем более что сейчас они продаются по очень низкой цене! Очень удобные, с классическим дизайном и универсальной расцветкой — подойдут под любую одежду и будут хорошо смотреться в любой ситуации. Кроссовки от высокотехнологичного бренда Xiaomi отлично подойдут как для занятий спортом так и для прогулок на свежем воздухе.

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  • Качество как всегда на высоте, это уже 4 модель от Xiaomi. Подошва супер амортизирует при моих 130 кг. Всем рекомендую. 
Кожаные кроссовки Xiaomi
Очень удобные мужские кроссовки

Кроссовки на теплую весну и лето с невероятно удобной подошвой и стелькой — хит продаж на AliExpress. Идеальный вариант и для города, и для спортзала. Выглядят очень стильно и подходят практически под любую одежду. Доступны белый, серый цвета и ускоренная доставка.

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  • Чистенькие, не капельки клея, подошва мягкая, очень крутая стелька, неприятный запах отсутствует.
Очень удобные мужские кроссовки
Ортопедические стельки

Подходят и для занятий спортом, и для повседневного использования. Незаменимы, если вы занимаетесь бегом или другим видом спорта с большой нагрузкой на стопы. Да и просто ходить станет гораздо удобнее. Можно использовать с любой обувью!

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  • Как и в прошлый раз, покупка прошла без лишних вопросов. Товар не отслеживается, но почта извещает о прибытии. Размер не маломерит, соответствует русской шкале  размеров. Все нормально
Ортопедические стельки
Суперудобные женские кроссовки

Удобная амортизирующая подошва, дышащая сеточка сверху, никаких шнурков, а так же беспроблемная стирка — вот главные плюсы этих стильных женских кроссовок, которые сделали их хитом продаж на AliExpress. Доступны разные цвета, большая размерная сетка и ускоренная доставка.

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  • Кроссовки отличные. Размер 36 по таблице заказала, все хорошо. Немного есть запах, думаю, со временем пропадет. Очень удобные.
Суперудобные женские кроссовки
Ортопедические кожаные стельки

Удобные и мягкие ортопедические стельки отлично подойдут для тех, кто страдает плоскостопием, много времени проводит на ногах или просто хочет сделать свою обувь удобнее. Специальная модель помогает контролировать, стабилизировать и сбалансировать стопу. А верхнее покрытие отлично впитывает пот и блокирует запахи. В марте эти стельки можно купить на 50% дешевле и с быстрой доставкой из России.

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  • Все супер. Стельки тонкие, но узкие, длину легко укоротить. В носке не пробовала. Бонусом наклейки на туфли.
Ортопедические кожаные стельки
Надежные мужские кроссовки

Надежные кроссовки для активного отдыха и походов с характерным дизайном. Подойдут и для ношения в городе и вообще довольно универсальны. Обратите внимание, на них сейчас отличная скидка.

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В отзывах пишут:
  • Отличные кроссовки! По размеру как раз. Качество хорошее. Заказом доволен. Со скидками и купонами за 1500р у нас такого точно не купить
Надежные мужские кроссовки
Безопасные рабочие кроссовки

Безопасная рабочая обувь не обязательно должна быть тяжелой и скучной. Теперь можно совместить защиту с комфортом и стилем. Легкие и дышащие кроссовки со стальным носком, прочной нескользящей подошвой и светоотражающими вставками отлично подойдут как для работы, так и активного отдыха. Кроссовки имеют все необходимые сертификаты безопасности, и выполнены в стильном дизайне и разных цветах. Кстати, сейчас их можно купить по скидке до 50%. 

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В отзывах пишут:
  • Кроссовки просто класс. Из плюсов: дизайн, очень мягкая стелька, защитные вставки в носах для предотвращения травм пальцев, дополнительный комплект шнурков в подарок. Минусов я не нашел, если придраться то на мой 42 размер они чуть великоваты. Продавец прислал инструкцию по эксплуатации.
Безопасные рабочие кроссовки
Профессиональные носки для фитнеса

Среди разнообразных товаров для туризма и отдыха на алиэкспресс найдете и универсальные спортивные носки. Профессиональная «амуниция» подойдет для баскетбола, футбола, бега и пешего туризма. Пригодятся в езде на велосипеде. Фитнес-носки из 100% хлопка, подходят как для мужчин, так и для женщин.

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В отзывах пишут:
  • Отличное качество по такой цене. Удобные и красиво облегающие. Продавца рекомендую. 
Профессиональные носки для фитнеса
Пляжные и уличные сандалии

Износостойкие сабо прослужат вам не один пляжный или походный сезон. Быстро сохнут, не скользят, да еще и суперлегкие! Модель универсальна — защищает от воды и грязи. Удобная и широкая форма обеспечивает комфорт стопы на длительное время. На этот товар для туризма и отдыха на алиэкспресс действует функция специальной ускоренной доставки.

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В отзывах пишут:
  • Смотрятся классно. Ношу 42 размер, заказал 44. Все подошло.
Пляжные и уличные сандалии
Суперудобные магнитные шнурки

Чтобы больше не мучиться, постоянно завязывая вечно развязывающиеся шнурки во время занятий спортом или просто на прогулке. А еще они просто красивые. В комплекте — сами шнурки и отдельно магнитные замочки для них. Собрать конструкцию надо самостоятельно, предварительно укоротив шнурки, если они слишком длинные для вашей обуви.

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В отзывах пишут:
  • Спасибо продавцу за быструю доставку в Краснодар и хороший товар. Упаковка была хорошая, ничего не повредилось, в каждом комплекте со шнурками идет маленькая отверточка, застежки хорошо магнитятся, все соответствует описанию, шнурки хорошо растягиваются. Это разноцветные резинки хорошего качества, в каждом комплекте 2 длинных шнурка, на детскую обувь достаточно одного шнурка, разрезанного пополам.
Суперудобные магнитные шнурки

Так что если у вас хоть раз возникал вопрос: какие хорошие кроссовки можно купить на Алиэкспресс? Ответ на него вы смогли найти в этом материале.

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