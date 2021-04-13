Известный бренд спортивной одежды и обуви распродает кроссовки за полцены
Весна — время обновления. Хотя основные распродажи уже прошли, но некоторые бренды время от времени проводят свои уникальные сэйлы. На этой неделе всех любителей спортивного стиля решила порадовать Puma, устроившая грандиозную распродажу одежды и обуви в своем фирменном магазине. Для тех, кто по каким-то причинам не любит эту марку, мы добавили сюда модели других брендов из топа кроссовок с Алиэкспресс.
Созданы для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно, пока занимаетесь в тренажерном зале или на улице. Верх изделия обеспечивает идеальную посадку, в то время как подошва EVA и стелька SoftFoam гарантируют оптимальный комфорт. Резиновая подошва обеспечивает сцепление с поверхностью. Стильные и функциональные кроссовки отлично подойдут для занятий спортом.
Эти кроссовки подойдут для тех, кто думает о скорости. Невероятно легкая, воздухопроницаемая обувь позволит сконцентрироваться на цели.
Скидки до 60% на популярные модели кроссовок продлятся до конца недели, но поспешите: количество товаров ограничено, и многих размеров уже нет в наличии. Кому не повезло, советуем обратить внимание на лучшие кроссовки с Алиэкспресс других брендов, которые пользуются огромным спросом у покупателей.
Последний писк моды и настоящая революция в обувной промышленности - умные кроссовки с микрочипом, который крепится либо к самим кроссовкам, либо в специальную стельку к любой обуви и подсчитывает шаги. Служит полноценной заменой фитнес-браслетам. Лучшие умные кроссовки на АлиЭкспресс сейчас можно купить с хорошей скидкой.
Обувь удобная и красивая. Использую для игры в волейбол и тренировки в фитнесе. При беге хорошо обдувается передняя верхняя часть. Снизу стопе немного жарковато, но терпимо. Важно, что подошва цепкая и не скользит, и достаточно амортизирует. Тряпочная часть устойчива к воде (видимо, есть специальная подкладка). Чувствуется качество, думаю, долго послужат.
Классная вещь, полноценный датчик для измерения и подсчета шагов а-ля браслета мибэнд, только здесь она аккуратно укладывается в либо специальную обувь, либо в специализированную стельку. Пришло, кстати, без батарейки.
Новые кроссовки — это всегда классно, особенно когда можно купить такие необычные и с хорошей скидкой. Таких точно не будет на каждом втором вашем приятеле. Выбирать можно из кучи расцветок. Только не забудьте как следует свериться с таблицей размеров.
Кроссовки смотрятся круто! За счёт подошвы они тяжеловаты, но при ходьбе не заметно. Пружинящая подошва какого-либо дискомфорта при ходьбе не доставляет. На свой 43 размер заказывал 44 (10; 27,5 см) подошли как раз в притирку.
Отличные кроссовки для трекинга и походов. Удобные и яркие (хотя можно выбрать и более сдержанную расцветку). Подойдут и для длительных походов и для коротких прогулок на природе. Да и в городе будут неплохо смотреться.
Много раз брал обувь БОНА. Размерная сетка полностью соответствует. У меня стопа ровно 28 сантиметров -44 размер на мою широкую стопу точно в размер мяч гонять, бегать хорошо.. Для пеших походов беру 45 размер - получается чуть свободно как нравится.
Кроссовки из натуральной кожи — то, что нужно осенью и весной, тем более что сейчас они продаются по очень низкой цене!Очень удобные, с классическим дизайном и универсальной расцветкой — подойдут под любую одежду и будут хорошо смотреться в любой ситуации. Кроссовки от высокотехнологичного бренда Xiaomi отлично подойдут как для занятий спортом так и для прогулок на свежем воздухе.
Кроссовки на теплую весну и лето с невероятно удобной подошвой и стелькой — хит продаж на AliExpress. Идеальный вариант и для города, и для спортзала. Выглядят очень стильно и подходят практически под любую одежду. Доступны белый, серый цвета и ускоренная доставка.
Подходят и для занятий спортом, и для повседневного использования. Незаменимы, если вы занимаетесь бегом или другим видом спорта с большой нагрузкой на стопы. Да и просто ходить станет гораздо удобнее. Можно использовать с любой обувью!
Удобная амортизирующая подошва, дышащая сеточка сверху, никаких шнурков, а так же беспроблемная стирка — вот главные плюсы этих стильных женских кроссовок, которые сделали их хитом продаж на AliExpress. Доступны разные цвета, большая размерная сетка и ускоренная доставка.
Удобные и мягкие ортопедические стельки отлично подойдут для тех, кто страдает плоскостопием, много времени проводит на ногах или просто хочет сделать свою обувь удобнее. Специальная модель помогает контролировать, стабилизировать и сбалансировать стопу. А верхнее покрытие отлично впитывает пот и блокирует запахи. В марте эти стельки можно купить на 50% дешевле и с быстрой доставкой из России.
Безопасная рабочая обувь не обязательно должна быть тяжелой и скучной. Теперь можно совместить защиту с комфортом и стилем. Легкие и дышащие кроссовки со стальным носком, прочной нескользящей подошвой и светоотражающими вставками отлично подойдут как для работы, так и активного отдыха. Кроссовки имеют все необходимые сертификаты безопасности, и выполнены в стильном дизайне и разных цветах. Кстати, сейчас их можно купить по скидке до 50%.
Кроссовки просто класс. Из плюсов: дизайн, очень мягкая стелька, защитные вставки в носах для предотвращения травм пальцев, дополнительный комплект шнурков в подарок. Минусов я не нашел, если придраться то на мой 42 размер они чуть великоваты. Продавец прислал инструкцию по эксплуатации.
Среди разнообразных товаров для туризма и отдыха на алиэкспресс найдете и универсальные спортивные носки. Профессиональная «амуниция» подойдет для баскетбола, футбола, бега и пешего туризма. Пригодятся в езде на велосипеде. Фитнес-носки из 100% хлопка, подходят как для мужчин, так и для женщин.
Износостойкие сабо прослужат вам не один пляжный или походный сезон. Быстро сохнут, не скользят, да еще и суперлегкие! Модель универсальна — защищает от воды и грязи. Удобная и широкая форма обеспечивает комфорт стопы на длительное время. На этот товар для туризма и отдыха на алиэкспресс действует функция специальной ускоренной доставки.
Чтобы больше не мучиться, постоянно завязывая вечно развязывающиеся шнурки во время занятий спортом или просто на прогулке. А еще они просто красивые. В комплекте — сами шнурки и отдельно магнитные замочки для них. Собрать конструкцию надо самостоятельно, предварительно укоротив шнурки, если они слишком длинные для вашей обуви.
Спасибо продавцу за быструю доставку в Краснодар и хороший товар. Упаковка была хорошая, ничего не повредилось, в каждом комплекте со шнурками идет маленькая отверточка, застежки хорошо магнитятся, все соответствует описанию, шнурки хорошо растягиваются. Это разноцветные резинки хорошего качества, в каждом комплекте 2 длинных шнурка, на детскую обувь достаточно одного шнурка, разрезанного пополам.