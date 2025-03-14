Как принимать креатин: о правильных дозах, схемах и пользе этой пищевой добавки

В этой статье мы разберем, что такое креатин, как его правильно принимать и кому он будет особенно полезен. Также поделимся экспертными рекомендациями спортивного нутрициолога Александры Порошиной, которая много лет работает с профессиональными атлетами.
Что такое креатин и зачем он нужен
Креатин — это органическое соединение, которое организм естественным образом синтезирует из аминокислот для выработки энергии. Основные функции креатина:
- увеличивает запас фосфокреатина в мышцах, что способствует быстрому восстановлению АТФ — основного источника энергии для клеток;
- помогает ускорить восстановление после физических нагрузок, снижая уровень воспалительных процессов;
- при сочетании с углеводами может способствовать увеличению запасов гликогена в мышцах.
Однако креатин нужен не только мышцам. Он играет важную роль в работе нервной системы, обеспечивая быстрый энергетический резерв для нейронов, особенно в условиях высокой когнитивной нагрузки. Это улучшает функции памяти и концентрации, а также снижает усталость.
У здоровых людей при полноценном сбалансированным рационе питания организм вырабатывает около 1—2 граммов креатина в сутки и получает еще около 1—2 граммов вместе с пищей, в основном с мясом и рыбой. При этом примерно 2 грамма креатина ежедневно расщепляются до креатинина и выводятся с мочой.
Дополнительный прием креатина в форме пищевой добавки помогает увеличить его запасы в организме, что особенно полезно для спортсменов, занимающихся силовыми дисциплинами.
Виды креатина
Разобраться в разновидностях креатина нам помогла Александра Порошина, спортивный нутрициолог, работающий с участниками Олимпиад, чемпионатов мира и России, а также со спортсменами-любителями. Также она доказательный нутрициолог в центре «МОЖНО Есть», автор статей, в прошлом — главный редактор профессионального сообщества «Реформа ПРО».
"Сегодня существуют различные виды креатина, вернее формы этого вещества. Клинические данные продемонстрировали, что самая эффективная из них — моногидрат. В настоящее время он изучен больше других.
Сведений об остальных формах пока недостаточно: для 88% альтернативных креатиновых продуктов мало или вовсе нет доказательств их биодоступности, эффективности и безопасности".
Сравним основные формы креатина и их особенности:
|Креатин моногидрат
|Это простая форма чистого креатина с содержанием воды — самая изученная и эффективная, способствует росту силы и выносливости
|Креатин ангидрат
|Чистая форма креатина без воды, но по эффективности схожа с моногидратом
|Этиловый эфир креатина
|Возможно, он лучше и быстрее усваивается, чем другие формы, но его эффективность не подтверждена исследованиями
|Гидрохлорид креатина (HCL)
|Обладает лучшей растворимостью и требует меньшей дозировки, но уступает моногидрату по соотношению цены и качества
|Креатин магний хелат
|Большинство исследований показывают, что он менее эффективен, чем моногидрат
|Креатин нитрат
|Согласно предварительным исследованиям, обладает схожей эффективностью с моногидратом, но требуется больше исследований
|Буферизированный (буферный) креатин моногидрат или Kre-Alkalyn
|Легче растворяется в воде, но по эффективности не превосходит моногидрат
Как правильно пить креатин
Добавку можно сочетать с большинством видов спортивного питания, но Александра Порошина рекомендует принимать ее с простыми углеводами, например, с фруктовым соком или сладкими напитками. В их присутствии креатин лучше усваивается. Это связано с тем, что углеводы вызывают выброс инсулина, который ускоряет транспорт креатина в мышцы.
Обычно креатин принимают по одной из схем: либо с загрузкой, либо без загрузочного периода. Загрузкой называют специальную схему приема, при которой в первые дни употребляют повышенную дозу креатина, а потом переходят на поддерживающую.
В дни загрузки
"Схема с загрузкой позволяет быстрее насытить мышцы креатином, — комментирует Александра Порошина. — Типичный режим загрузки — 4 раза по 5 граммов в день в течение 5—7 дней. Это дает суточную дозу около 20 граммов. Так концентрация креатина в мышцах быстро достигает максимального уровня.
После периода загрузки достаточно поддерживающего приема 3—5 граммов в день. Этого хватит, чтобы сохранять высокую общую концентрацию креатина в организме длительное время. Если прекратить прием, концентрация вещества в мышцах постепенно снизится до исходного уровня примерно за месяц".
В дни без загрузки
— Фаза загрузки не обязательна, — объясняет эксперт. — Исследования показывают, что при ежедневном приеме 3—5 граммов креатина без загрузочного периода насыщение мышц происходит медленнее. Однако через 28—30 дней концентрация вещества в мышцах достигает того же уровня, что и при загрузке.
Для набора мышечной массы
Креатин не стимулирует рост мышечной массы напрямую, в отличие от белка, но способствует увеличению силы и выносливости. Это косвенно помогает набирать мышцы за счет повышения интенсивности тренировок.
Важно учитывать индивидуальную реакцию организма. Как объясняет Александра Порошина, около 30% людей не испытывают значительного повышения уровня мышечного креатина при приеме добавки. Это связано с тем, что изначально их организм уже содержит его в достаточном количестве. В то же время у вегетарианцев и веганов уровень креатина в мышцах ниже, поэтому добавка дает им более заметный эффект.
Прием креатина с загрузкой может временно увеличить вес на 0,5—3,5 кг. Однако это происходит не из-за накопления жира, а за счет задержки воды в мышцах и косвенного влияния на анаболические процессы.
Таким образом, рост веса в данном случае идет не за счет жировой массы, а благодаря увеличению объема мышц. Бояться этого не стоит, отмечает Александра Порошина.
Сколько граммов креатина в день можно пить: минимальная и максимальная суточная норма
Оптимальным считается ежедневный прием 3—5 граммов креатина в течение месяца. Есть исследования, которые подтверждают, что такая дозировка может быть безопасной при длительном применении, однако рекомендуется делать паузы.
Один из эффективных способов быстро насытить мышцы креатином — это прием 5 граммов моногидрата креатина 4 раза в день в течение 5—7 дней, то есть в период загрузки. Однако у некоторых людей может возникнуть дискомфорт в желудочно-кишечном тракте при таких высоких дозах.
После фазы загрузки поддерживающую дозу 3—5 граммов креатина можно принимать ежедневно в течение длительного времени, чтобы поддерживать уровень креатина в мышцах.
Для подбора подходящей добавки и режима приема стоит проконсультироваться с диетологом или нутрициологом, особенно если у вас есть хронические заболевания.
Собрали в таблицу краткие рекомендации по дозировкам и продолжительности приема креатина.
|Схема с загрузкой
|20 г/день (4 × 5 г), 5—7 дней. Быстро насыщает мышцы, возможен дискомфорт в ЖКТ
|Поддерживающая доза
|3—5 г/день, длительно (месяц и более, по назначению специалиста). Поддерживает уровень креатина
|Схема без загрузки
|3—5 г/день, 28–30 дней. Медленное, но эффективное насыщение
|Набор мышечной массы
|3—5 г/день, длительно (по назначению специалиста). Увеличивает силу и выносливость
|Другие цели (поддержка когнитивных функций, восстановление после травм и т.д)
|3—5 г/день, длительно (по назначению специалиста). Улучшает память и внимание
Когда пить креатин: до или после тренировки
Вопрос времени приема креатина остается предметом споров среди специалистов. Исследования показывают, что наибольшую пользу дает прием креатина сразу после тренировки. В этот момент повышается чувствительность клеток к инсулину, что способствует более эффективному усвоению добавки. Если прием происходит после тренировки, его также рекомендуется сочетать с углеводами.
Однако некоторые исследования указывают, что при регулярном употреблении креатина его накопление в мышцах происходит вне зависимости от времени приема. Главное — соблюдать ежедневную норму, которая составляет 3—5 граммов.
Если вы впервые принимаете креатин, спортивный нутрициолог Александра Порошина рекомендует начать с четырех приемов креатина в сутки в течение 5—7 дней.
Можно ли пить креатин без тренировок
Исследования показали, что креатин полезен не только спортсменам. Его изучали в терапии нейродегенеративных заболеваний, таких как мышечная дистрофия, болезнь Паркинсона и Хантингтона. Также оценивали его влияние при диабете, остеоартрите, фибромиалгии, возрастных изменениях, ишемии мозга и сердца, а также при подростковой депрессии.
Добавка помогает организму справляться с нагрузками: снижает тяжесть травм, ускоряет восстановление и адаптацию к высоким физическим и умственным нагрузкам.
Креатин влияет на обмен веществ и защищает клетки, поддерживая их водный баланс. Он также обладает антиоксидантными свойствами: снижает окислительный стресс и улучшает работу митохондрий, отвечающих за выработку энергии.
При регулярном употреблении в дозировке около трех граммов в сутки креатин может улучшать общее состояние здоровья.
Отмечено его положительное влияние на когнитивные функции: память, внимание и скорость обработки информации. У пожилых людей он может поддерживать мозговую активность, но в этом направлении нужны дополнительные исследования.
Креатин особенно важен для вегетарианцев и веганов, так как его основные источники — мясо и рыба. Люди с растительным рационом получают его меньше, поэтому дополнительный прием помогает повысить работоспособность, нарастить мышечную массу и улучшить память.
Кроме того, креатин снижает риск травм и ускоряет восстановление, если они уже произошли.
С какого возраста можно пить креатин
Эту добавку не рекомендуют принимать людям младше 18 лет, хотя в некоторых случаях его прием может быть оправдан под наблюдением врача. Уже есть ряд исследований детей с мышечной дистрофией Дюшенна, а также с последствиями черепно-мозговых травм, у которых прием креатина способствовал улучшению силовых показателей. Однако масштаб исследований был недостаточным для того, чтобы считать его результаты достоверными и делать рекомендации на их основе.
Противопоказания к приему креатина
Исследования креатина пока не выявили отрицательное влияние добавки на людей, у которых есть хронические заболевания. Однако известны определенные побочные явления во время приема, а также состояния, при которых прием креатина несет риски для здоровья. Поэтому употреблять эту добавку можно только после консультации с врачом.
Креатин точно нельзя использовать детям до 18 лет — если нет разрешения врача, беременным и кормящим женщинам, а также при наличии:
- заболеваний почек;
- диабета;
- болезней сердечно-сосудистой системы.
Прием креатина может вызвать побочные эффекты:
- аллергическую реакцию;
- диарею, тошноту, иные проблемы желудочно-кишечного тракта;
- увеличение веса;
- отечность;
- мышечные судороги и электролитный дисбаланс;
- увеличение нежелательных реакций при совместно принимаемых лекарствах.
Некоторые риски от приема добавки могут быть еще не изучены, поэтому, выбирая креатин, уделяйте повышенное внимание его производителю и качеству самой продукции. К сожалению, уже известны случаи, когда в продажу попадали добавки, загрязненные токсичными металлами и другими опасными для здоровья компонентами.
Чем отличается креатин от протеина
«Прежде всего, у них разные цели и механизмы действия, — комментирует спортивный нутрициолог Александра Порошина. — Протеин нужен как источник аминокислот, из которых строятся мышцы, ферменты, гормоны, другие белки в организме. И протеиновые добавки восполняют нехватку белка в рационе. А креатин — это органическая молекула. Тоже аминокислота, но которая участвует в энергетическом обмене. Сам по себе креатин — это не строительный материал для мышц. Он работает как источник быстрого восстановления энергии в клетках, восстановления АТФ».
Эксперт подчеркивает, что протеин увеличивает мышцы за счет роста новых мышечных волокон, а креатин увеличивает энергетические запасы, повышает силу и выносливость. То есть на рост мышечной массы креатин влияет как бы косвенно — за счет накопления воды и повышения работоспособности, благодаря тому, что человек может поднять больший вес. Но если будет недостаточно белка, сам по себе креатин не приведет к увеличению мышц.
«Бодибилдеры получают наибольшую пользу от совместного употребления белка и креатина. При этом важно помнить, что добавки не смогут заменить рациональные и систематические занятия спортом» — добавляет нутрициолог.
Рекомендации эксперта
Спортивный нутрициолог Александра Порошина много лет работает с профессиональными атлетами и считает, что креатин — это не «химия» и не допинг, а одна из самых безопасных и эффективных добавок, которую стоит рассматривать как полезное дополнение к питанию и тренировкам. При этом эксперт рекомендует перед началось употребления обязательно проконсультироваться с доказательным нутрициологом и своим лечащим врачом.
«Креатин играет ключевую роль в восстановлении энергии, улучшает физическую работоспособность, помогает набирать мышечную массу и даже поддерживает когнитивные функции, — комментирует эксперт. — Добавка полезна не только атлетам. Исследования показывают, что креатин поддерживает работу мозга, может быть полезен при депрессии, шизофрении, нейродегенеративных заболеваниях и даже помогает пожилым людям поддерживать силу и когнитивные функции».
— Важно понимать, что это не «быстрая» добавка, ее эффект накопительный, — напоминает Александра Поршина. — Многие боятся того, что «креатин задерживает воду». Но это правда лишь отчасти, ведь вода задерживается в клетках, а не в подкожной жировой прослойке. Это не вредит организму, а способствует лучшему гидробалансу и восстановлению мышц. При этом может произойти увеличение веса, но только за счет увеличения внутриклеточной жидкости, стимуляции синтеза белка и уменьшения его распада".
Чек-лист: как правильно принимать креатин
Подытожим основную информацию о приеме добавки — сколько, когда, кому и зачем принимать.
|Выбор
|Из всех существующих форм наиболее изучен креатина моногидрат. Он повышает выносливость, способствует увеличению силы и улучшает восстановление после нагрузок
|Дозировка
|Без загрузки: 3—5 граммов ежедневно. Полное насыщение мышц происходит за 28—30 дней.С загрузкой: по 5 граммов четыре раза в день в течение 5—7 дней, затем 3—5 граммов в день для поддержания уровня креатина
|Время приема
|Перед тренировкой — может повысить производительность. После тренировки — оптимально для набора сухой массы и восстановления. В целом, можно принимать в любое время, вне зависимости от тренировок, если прием регулярный
|Противопоказания
|Возраст до 18 лет. Беременность и лактация. Заболевания почек, диабет, болезни сердечно-сосудистой системы. Возможные побочные эффекты: дискомфорт в ЖКТ, задержка воды, судороги, аллергические реакции
|Польза
|Увеличение силы и выносливости. Быстрое восстановление после тренировок. Поддержка когнитивных функций (память, внимание, скорость обработки информации). Помощь в наборе мышечной массы (особенно у веганов). Возможные терапевтические эффекты при некоторых заболеваниях (болезнь Паркинсона, депрессия, нейродегенеративные болезни)
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Автор: Олеся Тимонина
Эксперт: Александра Порошина — спортивный нутрициолог, много лет работает с профессиональными атлетами, участниками Олимпиад, чемпионатов мира и России, а также со спортсменами-любителями. Также доказательный нутрициолог в центре «МОЖНО Есть», автор статей, в прошлом — главный редактор профессионального сообщества «Реформа ПРО»