Как принимать креатин: о правильных дозах, схемах и пользе этой пищевой добавки

Выбор Из всех существующих форм наиболее изучен креатина моногидрат. Он повышает выносливость, способствует увеличению силы и улучшает восстановление после нагрузок

Дозировка Без загрузки: 3—5 граммов ежедневно. Полное насыщение мышц происходит за 28—30 дней.С загрузкой: по 5 граммов четыре раза в день в течение 5—7 дней, затем 3—5 граммов в день для поддержания уровня креатина

Время приема Перед тренировкой — может повысить производительность. После тренировки — оптимально для набора сухой массы и восстановления. В целом, можно принимать в любое время, вне зависимости от тренировок, если прием регулярный

Противопоказания Возраст до 18 лет. Беременность и лактация. Заболевания почек, диабет, болезни сердечно-сосудистой системы. Возможные побочные эффекты: дискомфорт в ЖКТ, задержка воды, судороги, аллергические реакции