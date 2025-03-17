Пилатес: что это за тренировки и как начать новичку

«Тело делается на кухне — это общеизвестный факт, если мы говорим о снижении или наборе веса. Но пилатес — хорошее подспорье в похудении, ведь это — низкоинтенсивная нагрузка. Поэтому вам не потребуется долгого восстановления мышц, как, например, после силовых тренировок. Кроме того, вы можете заниматься пилатесом ежедневно, не превозмогая боль, а значит, увеличите уровень своей физической активности», — рассказала Анна.