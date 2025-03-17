Пилатес: что это за тренировки и как начать новичку

Комплекс, который придумал Джозеф Пилатес — это не просто упражнения на коврике, а полноценная система тренировок, которая развивает силу, гибкость и осознанность. В этой статье разберем, какие принципы лежат в основе методики и как добиться успеха, если вы только начинаете.
Что такое пилатес простыми словами
Пилатес — это система упражнений, направленная на развитие выносливости, осознанного дыхания и контроля движений. Методика помогает укрепить мышцы, улучшить осанку и восстановить баланс тела. Практиковать пилатес можно как в студиях с тренером, так и самостоятельно дома.
Методику разработал немецкий специалист Джозеф Пилатес в начале XX века для реабилитации после травм. Первоначально она называлась «контрология» и включала 34 упражнения, ориентированные на контроль ума над телом. Сегодня пилатес признан одним из самых безопасных и эффективных видов тренировок для здоровья позвоночника и суставов.
Основные принципы пилатеса
Чтобы тренировки были эффективными, важно придерживаться ключевых принципов методики.
Центрирование
Основное внимание уделяйте мышцам кора — животу, спине, тазовому дну и ягодицам. Эти группы обеспечивают стабильность и поддержку всему телу.
Концентрация
Каждое движение выполняйте осознанно — это помогает улучшить связь между телом и разумом.
Правильное дыхание
При каждом выдохе полностью освобождайте легкие, а затем делайте глубокий вдох. Это насытит внутренние органы кислородом.
Точность
Выполняйте упражнения с правильной амплитудой, чтобы добиться максимального эффекта.
Плавность
Движения должны быть непрерывными, «перетекать» из одного в другое, чтобы сохранить ровное дыхание.
Контроль
Не отвлекайтесь, следите за своим телом и нагрузкой на него, чтобы избежать травм и с каждым разом улучшать технику.
Польза пилатеса для женщин и мужчин
Пилатес — это осознанный и бережный способ работать с телом. Он подходит всем, вне зависимости от пола и уровня подготовки. Регулярные тренировки помогают:
- улучшить осанку;
- сделать тело гибким и подтянутым;
- развить выносливость;
- избавиться от хронической усталости;
- улучшить сон;
- восстановиться после травм;
- стимулировать кровообращение;
- снизить уровень стресса;
- развить концентрацию и координацию движений.
Помогает ли пилатес в похудении
Своим опытом с нами поделилась Анна Кашкарова — тренер по пилатесу с шестилетним опытом работы в студии FitSpo и онлайн. По ее словам, упражнения улучшают осанку и тонус мышц, что визуально делает тело более подтянутым. Но если цель — именно похудение, одного пилатеса будет недостаточно.
«Тело делается на кухне — это общеизвестный факт, если мы говорим о снижении или наборе веса. Но пилатес — хорошее подспорье в похудении, ведь это — низкоинтенсивная нагрузка. Поэтому вам не потребуется долгого восстановления мышц, как, например, после силовых тренировок. Кроме того, вы можете заниматься пилатесом ежедневно, не превозмогая боль, а значит, увеличите уровень своей физической активности», — рассказала Анна.
Может ли пилатес нанести вред организму
— При грамотном подходе пилатес безопасен, — комментирует тренер. — Главное правило — прислушиваться к своему телу и постепенно осваивать новые упражнения.
Кому подходят тренировки по пилатесу
Пилатес — универсальная система тренировок. Он подойдет тем, кто хочет укрепить опорно-двигательный аппарат и избавиться от болей. Например:
- людям, восстанавливающимся после травм;
- тем, кто хочет снизить вес;
- женщинам после родов;
- тем, кто страдает от бессонницы, болей в спине и суставах;
- людям с высоким уровнем стресса;
- всем, кто хочет улучшить осанку и гибкость.
Противопоказания к пилатесу
«К самому пилатесу противопоказаний нет. Но есть предостережения и противопоказания к определенным упражнениям. Например, если у вас есть остеопороз, рекомендую избегать сгибания позвоночника. А людям с гипертонией следует избегать перевернутых поз и упражнений, где голова опускается ниже уровня сердца», — отметила Анна Кашкарова.
Если у вас есть какие-либо заболевания, то перед тем, как начать тренировки, нужно проконсультироваться с врачом, а также посоветоваться с тренером. Вот некоторые противопоказания к упражнениям:
- недавние травмы или операции;
- острая боль в спине или других частях тела;
- повышенная температура;
- инфекции;
- плохое самочувствие;
- беременность;
- сердечно-сосудистые заболевания.
Если во время тренировки появилась боль или дискомфорт, лучше остановиться. Пилатес должен помогать укреплять здоровье, а не ухудшать его.
Как проходят тренировки
Пилатес можно практиковать дома, а также на групповых и личных занятиях с тренером. Тренировка представляет собой несколько упражнений, которые плавно сменяют друг друга. Начинают с простых и со временем переходят к более сложным элементам. Сначала идет работа над дыханием, а после — силовые упражнения.
Для занятий можно использовать дополнительное оборудование: диски для скольжения, роллер, эластичные ленты, гимнастическую палку.
«Для домашних тренировок отлично подойдет soft-ball — небольшой мяч, но можно заниматься и без инвентаря. Главное — правильная техника движений», — говорит преподаватель.
Она также отметила, что если вы планируете заниматься в студии, стоит попробовать тренировки на специализированном оборудовании для пилатеса. Оно дает дополнительную поддержку благодаря пружинам, стропам и регулируемым поверхностям, помогая телу лучше осваивать технику.
Как подготовиться к тренировкам по пилатесу
Чтобы занятия были комфортными и эффективными, важно правильно подготовиться.
Одежда
Выбирайте комфортную, эластичную одежду, которая не сковывает тело.
«Для пилатеса лучше подойдут лосины и топы без тугих резинок, чтобы ничто не мешало дыханию и движениям. Специальные носки с прорезиненной подошвой предотвратят скольжение и позволят стопе лучше чувствовать опору», — советует Анна Кашкарова.
Обувь
Кроссовки не нужны — пилатесом занимаются босиком или в специальных носках.
Инвентарь
Для занятий дома вам понадобится коврик с прорезиненной основой, а также, при желании, мячи разного размера и изотоническое кольцо.
Музыка
Спокойная фоновая музыка поможет расслабиться и сосредоточиться. В интернете легко найти подборки треков для пилатеса.
Вода
Не забывайте про питьевой режим. Если тренируетесь в зале, возьмите с собой бутылку воды.
Разминка
Перед занятием разогрейте мышцы и суставы, чтобы подготовить тело к нагрузке.
Упражнения в пилатесе для начинающих: как тренироваться в домашних условиях
Как правило, занятия пилатесом дома состоят из классических упражнений. Их смогут выполнить люди даже без какой-либо физической подготовки. Ниже привели несколько примеров.
1. «Сотня»
Лягте на спину. Руки должны быть вдоль тела, ладони смотрят вниз. Приподнимите корпус и поднимите ноги вверх на 45 градусов от пола. Взгляд направьте на живот. Вытяните руки вперед на уровне плеч параллельно поверхности пола. Двигайте руками вверх и вниз, будто ударяете по воде.
2. «Тазовые часы»
Лягте на спину, согните ноги в коленях, а стопы расположите на полу по ширине таза. Руки лежат вдоль тела. Представьте циферблат, который находится в области вашего таза, где цифра 6 — это копчик, а 12 — пупок. Наклоняйте таз назад и вперед, двигаясь между цифрами.
3. «Мостик»
Лягте на спину и поставьте стопы на пол близко к тазу на ширине плеч. На выдохе начните поднимать корпус вверх.
4. «Открытая книга»
Лягте на бок. Одну руку положите под голову, а другую — вытяните перед собой. Ноги давите в пол. За рукой потянитесь вперед, а затем, по большому полукругу, раскройтесь в грудном отделе и двигайтесь за рукой.
«Нет хороших или плохих упражнений, есть те, к которым наше тело еще не готово. Поэтому рекомендую начинать с упражнений уровня beginners — для новичков. Они позволяют организовать тело в пространстве оптимальным образом, дают почувствовать те части тела и процессы, например дыхание, на которые вы раньше не обращали внимания», — отмечает тренер.
Чем пилатес отличается от йоги
Пилатес и йогу часто сравнивают, но у этих направлений разные цели и подходы.
Главное отличие в том, что пилатес — это система работы с телом, направленная на развитие силы, выносливости и координации. Он основан на принципах биомеханики и подходит для всех уровней подготовки. Йога же ближе к эзотерике и религиозным практикам. Ее философия уходит корнями в древнюю индийскую культуру и почти неотделима от самих упражнений.
Анна Кашкарова подчеркивает еще одно различие: «В йоге много статичных поз, четких команд по технике и дыханию. В пилатесе движения не фиксируются — они плавно перетекают друг в друга, образуя динамичную, гармоничную последовательность. Это похоже на музыкальное произведение, где каждая деталь (дыхание, осанка, вытяжение, команды тренера) играет свою партию».
Тренер также отмечает, что в пилатесе специалисты ориентируются на возможности человека в данный момент и не пытаются подогнать его под упражнение. В йоге же достаточно много «агрессивных» упражнений — сильных прогибов в позвоночнике и больших амплитуд в суставах, которые даже людям с опытом в сфере фитнеса могут приносить дискомфорт.
«Дыхание в этих практиках тоже используется по-разному. В йоге есть четкие команды, когда нужно сделать вдох, а когда — выдох, а в пилатесе дыхание — это инструмент. Мы учим клиентов использовать его, чтобы облегчить или усилить движение, улучшить контроль над телом», — говорит преподаватель.
Мнение эксперта
«В основе пилатеса лежит концепция единства разума, тела и духа. Он помогает успокоить нервную систему, чувствовать себя бодрее, здоровее, и даже счастливее. В современном ритме жизни это особенно ценно», — комментирует Анна.
Она отмечает, что тренировки пилатесом не требуют изнуряющих усилий, но при этом улучшают здоровье и придают бодрости. Осознание своих движений меняет паттерны в повседневной жизни: люди замечают, что неосознанно начинают держать спину ровнее, меньше сутулятся, а боли в шее и пояснице уходят.
«Начинающим советую отключить желание стараться. Отдайтесь ощущениям и погрузитесь в себя, замедлитесь и не пытайтесь ускорить процесс и результат. И, конечно, найдите грамотного преподавателя, с которым пройдете путь знакомства с пилатесом. Это позволит получить настоящее удовольствие и прекрасный эффект от метода», — подытожила Анна.
Главное о пилатесе
Пилатес — это комплекс физических упражнений, который поможет вам улучшить свое здоровье. Ниже собрали самую главную информацию о нем.
|Подходит каждому
|Тренироваться могут люди без специальной физической подготовки
|Бережная нагрузка
|Методика укрепляет мышцы, улучшает осанку и гибкость без риска травм
|Тренироваться можно там, где удобно
|Выбирайте комфортный формат: дома, в зале или с персональным тренером
|Основа — техника и дыхание
|Правильное дыхание и плавные движения помогают лучше контролировать тело
|Помогает при болях и напряжении
|Пилатес снижает стресс, улучшает сон и избавляет от хронической усталости
|Не заменяет кардио, но поддерживает форму
|Для похудения важно следить за питанием и уровнем физической активности в целом
Список источников
1. Резанов В., Симонова Н. Пилатес: «Звездная» зарядка для всех. Базовый комплекс. Архив журнала «Наука и жизнь». 2008.
2. Каерова E.B., Матвеева Л. В. Пилатес как средство повышения интереса студентов к формированию культуры здоровья. Территория новых возможностей̆. Вестник ВГУЭС. 2017. Т. 9.
Эксперт: Кашкарова Анна, тренер по пилатесу с шестилетним опытом работы в студии FitSpo и онлайн, автор сообщества «VK Фитнес. Пилатес. Осанка | Кашкарова Анна»