Румынская тяга: техника, ошибки и советы

На первый взгляд румынская тяга напоминает классическую становую, но это не одно и то же. Главное отличие — в технике и распределении нагрузки. Здесь движение начинается не с пола, а из положения стоя, и вес опускается не до самого низа, а примерно до середины голени. Выполняется с минимальным сгибом в коленях, что позволяет сделать акцент на работу задней поверхности бедра и ягодиц.