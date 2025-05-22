Топ-10 лучших кроссовок для бега в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Мужские беговые кроссовки — это не только про прочность и амортизацию, но и про точную посадку, стабильность и адаптацию к нагрузке. Мы собрали модели, которые чаще всего выбирают мужчины с разным уровнем подготовки — от начинающих до марафонцев. Этот список поможет сориентироваться в разнообразии и найти пару, подходящую именно под ваш стиль и цели.