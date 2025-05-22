Топ-10 лучших кроссовок для бега в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Наша подборка — ориентир для тех, кто ищет лучшие кроссовки для бега в 2025 году и хочет опираться не на маркетинг, а на опыт таких же бегунов. Составили рейтинг на основе отзывов реальных покупателей и уровня спроса. Учитывали, насколько кроссовки подходят для разных дистанций, покрытий и форм подготовки. В список вошли и универсальные решения, и специализированные пары — для темповых тренировок, марафонов и пробежек по городу.
Рейтинг лучших мужских кроссовок для бега
Мужские беговые кроссовки — это не только про прочность и амортизацию, но и про точную посадку, стабильность и адаптацию к нагрузке. Мы собрали модели, которые чаще всего выбирают мужчины с разным уровнем подготовки — от начинающих до марафонцев. Этот список поможет сориентироваться в разнообразии и найти пару, подходящую именно под ваш стиль и цели.
1. Nike Air Zoom Pegasus 41
Универсальные кроссовки для ежедневных тренировок, подходящие как для любителей, так и для опытных бегунов. Модель с амортизацией Nike React и Zoom Air в передней части, что обеспечивает мягкость и отзывчивость при беге. Верх выполнен из дышащего сетчатого материала с улучшенной поддержкой, а у подошвы резиновые вставки в зонах повышенного износа. Ширина колодки стандартная, что подходит большинству бегунов.
Со слов пользователей, обувь подходит для длительных пробежек. Некоторые отмечают, что модель требует небольшого времени для разнашивания, чтобы улучшить посадку по стопе, а подошва может быстро изнашиваться при частом беге по асфальту.
Характеристики
|Вес
|283 г
|Амортизация
|Nike React и Zoom Air
|Перепад подошвы
|10 мм
|Страна-производитель
|Китай
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Хорошая амортизация для длительных пробежек
- Подходит для разных покрытий
- Есть светоотражающие элементы, которые делают спортсмена более заметным в темное время
Минусы:
- Со слов пользователей, подошва не самая износостойкая
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2. ASICS Trabuco Terra 2
Кроссовки с усиленной подошвой и агрессивным протектором для трейлраннинга — бегу по пересеченной местности. Модель с амортизацией FlyteFoam и системой Grip для улучшенного сцепления на мокрых и скользких поверхностях. Верх выполнен из прочного синтетического материала с защитой от попадания мелких камней. Геометрия подошвы разработана для стабильности на сложном рельефе.
Покупатели отмечают отличное сцепление с грунтом и комфорт даже на длинных дистанциях. Однако некоторые в отзывах находят верхнюю часть слишком жесткой в первые несколько пробежек, а также сообщают, что модель немного тяжеловата для ежедневных тренировок.
Характеристики
|Вес
|305 г
|Амортизация
|FlyteFoam
|Перепад подошвы
|8 мм
|Страна-производитель
|Китай
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Надежное сцепление на сложном рельефе
- Хорошая поддержка стопы
- Устойчивость к грязи и влаге
Минусы:
- Требуется время на разнашивание для смягчения верха
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3. Reebok Zignition
Бюджетные кроссовки для легких пробежек и фитнеса. Модель с особой формой промежуточной амортизирующей подошвы и текстильным верхом с перфорацией, улучшающей циркуляцию воздуха. Подметка выполнена из износостойкой резины с простым протектором для городского бега. Язык и воротник с мягкой отделкой для комфорта.
По отзывам, кроссовки удобны для новичков, подходят для интенсивного бега. Некоторые пользователи отмечают, что подошва теряет свои амортизирующие свойства только после 500 км пробега.
Характеристики
|Вес
|334 г
|Амортизация
|FuelFoam Plus
|Перепад подошвы
|9 мм
|Страна-производитель
|Вьетнам
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Легкость и дышащий верх
- Выдерживают дистанцию более 500 км
- В области мыска установлена инженерная сетка
Минусы:
- В отзывах есть информация, что язычок чуть коротковат и при плотной шнуровке может натирать
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4. Adidas Duramo RC U
Облегченные кроссовки для городского бега с подошвой из ЭВА. Модель отличается гибкостью и мягкостью, подходит для коротких и средних дистанций. Верх выполнен из воздухопроницаемого текстиля с синтетическими накладками для поддержки. Подошва Adiwear с зональным разделением для естественного переката стопы.
Пользователи хвалят модель за комфорт при ходьбе и беге, но отмечают, что подошва может проседать при большом весе бегуна. Также встречаются жалобы на недостаточную боковую поддержку при беге по неровным поверхностям.
Характеристики
|Вес
|272 г
|Амортизация
|ЭВА
|Перепад подошвы
|5—8 мм
|Страна-производитель
|Индонезия
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Мягкость и легкость
- Хорошая вентиляция
- Универсальный городской вариант
Минусы:
- В отзывах отмечают, что у модели неудобный подъем
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5. Brooks Ghost 15
Кроссовки для с усиленной амортизацией DNA Loft v2. Модель обеспечивает плавный переход с пятки на носок и подходит для интенсивных тренировок. Верх выполнен из эластичного дышащего материала, который адаптируется к форме стопы. Подошва с зональным разделением амортизации для оптимального распределения нагрузки. Подойдет для бега по пересеченной местности.
В отзывах отмечают исключительный комфорт и долговечность. Также есть мнения, что модель не подходит для пробежек в дождливую погоду, потому что верх пропускает воду.
Характеристики
|Вес
|283 г
|Амортизация
|DNA Loft v2
|Перепад подошвы
|12 мм
|Страна-производитель
|Вьетнам
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Отличная амортизация для марафонских дистанций
- Долговечность резиновой подошвы
- Поддержка нейтральной позиции стопы
Минусы:
- Нет защиты от влаги
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Рейтинг лучших женских беговых кроссовок
Женские беговые кроссовки разрабатываются с учетом биомеханики, веса и формы стопы. В этом списке — модели, которые получили высокие оценки от бегуний за комфорт и практичность. Рейтинг поможет определиться с парой, подходящей под ваш ритм и формат тренировок.
1. FILA Sense Simple
Легкие повседневные кроссовки для фитнеса и непродолжительных пробежек. Модель с подошвой из упругого вспененного материала с базовой амортизацией и текстильным верхом. Резиновая подметка с простым протектором подходит для сухих поверхностей. Классическая шнуровка и мягкий язычок добавляют комфорта при носке.
По отзывам, кроссовки хорошо показывают себя в качестве городской обуви для ходьбы, а также для непродолжительных пробежек для поддержания физической формы. Некоторые пользователи отмечают, что для бега на дистанции свыше 5 км амортизации недостаточно.
Характеристики
|Вес
|245 г
|Амортизация
|Вспененный материал
|Перепад подошвы
|4 мм
|Страна-производитель
|Китай
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Легкость и дышащий верх
- Аккуратная форма и стильный дизайн
- Удобно надевать за счет продуманной конструкции язычка
Минусы:
- Подошва может терять эластичность после 4—5 месяцев активного использования
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2. New Balance 520 v9
Классические беговые кроссовки с улучшенной амортизацией за счет пены ЭВА в пятке и средней части. Модель подходит для ежедневных тренировок на асфальте и беговых дорожках. Сетчатый верх обеспечивает комфортную поддержку стопы, не позволяет ногам перегреваться. Подметка резиновая, высокопрочная.
Покупатели хвалят удобную колодку и стабильность при беге. Поддерживают стопы в нейтральной позиции.
Характеристики
|Вес
|250 г
|Амортизация
|EVA Foam
|Перепад подошвы
|9 мм
|Страна-производитель
|Индонезия
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Сбалансированная амортизация
- Удобная посадка по ноге
- Износостойкая подметка
Минусы:
- Подходят только на теплый сезон
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3. ASICS Patriot 13
Доступные кроссовки для бега хорошей амортизацией за счет промежуточного слоя пены ЭВА в подошве. Модель разработана для тренировок на твердых покрытиях. Верх из дышащего материала с бесшовными элементами снижает риск натирания. Жесткий задник фиксирует пятку. Подошва литая, устойчивая к истиранию.
В отзывах отмечают хорошее соотношение цены и качества. Амортизация умеренная. Из недостатков — узкая колодка, модель не подходит для спортсменов с широкой стопой.
Характеристики
|Вес
|230 г
|Амортизация
|AmpliFoam
|Перепад подошвы
|5—8 мм
|Страна-производитель
|Камбоджа
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Снижают нагрузку на суставы
- Подходят для спортивной ходьбы
- Разные варианты расцветок
Минусы:
- Не подходит для широкой стопы
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4. Athlex Rise
Профессиональные кроссовки с упругой подошвой из пенного материала SPEEDCHARGE. Модель предназначена для марафонов, скоростного бега, в них можно пробежать до 10 км. Сетчатый верх с термосварными элементами из однослойной инженерной сеточки обеспечивает легкость и стабильную воздухопроницаемость. Резиновая подметка с геометрическим протектором повышает сцепление с дорожным покрытием.
Со слов пользователей, обувь удобна для забегов и кроссфита. Жесткая пятка стабильно держит стопу в правильном положении, защищает от растяжений и случайных вывихов.
Характеристики
|Вес
|230 г
|Амортизация
|Пенный компаунд SPEEDCHARGE и стелька OrthoLite X40
|Перепад подошвы
|9 мм
|Страна-производитель
|Китай
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Гибкость и маневренность
- Хорошее сцепление на сухих поверхностях
- Возврат энергии каждого шага
Минусы:
- Не выявлены
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5. Demix Pacer Enrlitepro
Кроссовки с технологией Enrlitepro для смягчения ударных нагрузок. Модель подходит для бега по асфальту и грунтовым дорожкам. Производитель гарантирует до 21 км пробега. Верх из эластичной дышащей сетки DXCOOL360 адаптируется к форме стопы, пропускает воздух. Подошва с карбоновой пластиной и глубоким протектором обеспечивает мощый отскок при каждом шаге.
Покупатели отмечают мягкость при приземлении, но жалуются на скольжение подошвы на мокрой поверхности.
Характеристики
|Вес
|215 г
|Амортизация
|Enrlitepro
|Перепад подошвы
|5—8 мм
|Страна-производитель
|Россия
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Мягкая амортизация
- Подходит для пробежек по асфальту и пересеченной местности
- Формованная пятка обеспечивает внутреннюю поддержку стопы
Минусы:
- Плохое сцепление с покрытием на мокром асфальте
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Как выбрать бюджетные и хорошие кроссовки для бега
Необязательно тратить десятки тысяч рублей, чтобы купить удобные и надежные беговые кроссовки. Даже в среднем и бюджетном сегменте можно подобрать пару, которая прослужит долго и подойдет под ваш стиль тренировок. Важно понимать, на что обращать внимание при выборе. Ниже — ключевые критерии, которые помогут сделать покупку осознанно и без лишних затрат.
1. Тип пронации
Пронация — это естественный механизм амортизации, когда стопа слегка перекатывается внутрь при контакте с землей. Если этот перекат выражен слишком сильно (гиперпронация) или наоборот, почти отсутствует (гипопронация), возрастает нагрузка на колени, голеностоп и спину. Нейтральная пронация встречается чаще всего, и в этом случае подойдут стандартные кроссовки.
Чтобы не ошибиться, можно оценить износ подошвы старой пары: стерта внутренняя сторона — вероятна гиперпронация, внешняя — гипопронация. Перед покупкой стоит сделать анализ походки в беговом магазине.
2. Амортизация
Амортизирующие вставки из пены в подошве помогают снижать ударную нагрузку при каждом шаге, что особенно ценится при беге по асфальту и пересеченной местности. Чем выше вес бегуна и чем длиннее дистанция, тем важнее наличие выраженной амортизации.
Для легких спортсменов или коротких тренировок достаточно умеренного уровня смягчения. Однако помните, что избыток мягкости может снижать стабильность и отзывчивость, особенно на поворотах и в динамике. Бюджетные модели часто экономят на качестве пены, поэтому важно проверить ее плотность и упругость.
3. Вес кроссовок
Чем легче обувь, тем меньше сопротивления при каждом шаге — это имеет большое значение для интервальных тренировок, соревнований и продвинутых бегунов.
Слишком облегченные модели могут жертвовать амортизацией и защитой. Тяжелые кроссовки, наоборот, обеспечивают стабильность и износостойкость, но утомляют при длительных пробежках. Золотая середина — модели весом 250—300 г.
4. Тип поверхности
Обувь для бега по асфальту выбирайте с гладкой подошвой и акцентом на амортизацию, так как жесткое покрытие требует смягчения ударов. Кроссовки для бега по пересеченной местности — это совсем другая история: тут важен хват, защита стопы и стабилизация на неровностях. Такие модели оснащены агрессивным протектором, усиленными боками и часто более жесткой конструкцией. Также стоит учитывать условия — для стадионов и манежей подойдут максимально легкие пары с цепкой резиной.
5. Материалы верха — комфорт, вентиляция и сезонность
Верх кроссовка определяет, насколько комфортно будет в обуви в жару, дождь или холод. Для теплой и сухой погоды оптимальна сетка: она обеспечивает вентиляцию, снижает вес изделия и позволяет ноге «дышать». Если же планируются пробежки в сырую или холодную погоду, отдайте предпочтение моделям с водоотталкивающей мембраной. Для трейлового бега или тренировок по каменистым тропам важна защита мыска и плотный материал, устойчивый к истиранию и проколам.
Комментарий эксперта
Анна Компаниец, продавец-консультант магазина спортивной одежды и обуви, рассказала о технологиях, которые используют известные бренды для усовершенствования кроссовок для бега:
"Современные беговые кроссовки — это результат многолетних исследований и инноваций, где каждая деталь направлена на повышение комфорта, эффективности и снижение травматизма. Ведущие бренды активно внедряют уникальные технологии, превращая бег в более приятный и безопасный процесс.
Nike делает ставку на систему амортизации Zoom Air — тонкие, но упругие воздушные подушки, которые возвращают энергию при отталкивании. Adidas разработал материал Lightstrike — сверхлегкую пену, снижающую вес обуви без ущерба для амортизации. ASICS использует запатентованные Gel-подушки, которые эффективно гасят ударную нагрузку на суставы, что особенно важно для длительных пробежек.
Интересно, что New Balance тестирует свои кроссовки в собственной лаборатории, моделируя разные типы беговых поверхностей. Puma применяет аэродинамические технологии, разработанные совместно с инженерами Ferrari, для создания более динамичной подошвы. Brooks внедрил систему GuideRails, которая стабилизирует стопу, снижая риск перегрузки коленей и голеностопа.
Отдельного внимания заслуживает экологический тренд — бренды все чаще используют переработанные материалы. Например, Adidas выпускает модели с верхом из переработанного пластика, а Hoka One One экспериментирует с биоразлагаемыми компонентами подошвы.
С каждым годом кроссовки становятся умнее — некоторые модели уже оснащаются датчиками для анализа техники бега. Возможно, в ближайшем будущем мы увидим обувь с автоматической адаптацией под стиль бега конкретного спортсмена. Пока же главное — найти баланс между технологичностью и комфортом".
Обзор лучших кроссовок для бега
Беговые кроссовки — технологичный инструмент, который влияет на комфорт, эффективность спортсмена и даже на здоровье суставов. В обзоре только проверенные бегунами модели с реальными преимуществами.
|Nike Air Zoom Pegasus 41 (мужские)
|Универсальные кроссовки для ежедневных тренировок. Комбинация Nike React и Zoom Air для энергоотдачи и дышащий инженерный сетчатый верх делают модель востребованной
|ASICS Trabuco Terra 2 (мужские)
|Лучший выбор для трейлраннинга. Отличается агрессивным протектором AG-Grip для сцепления на сложном рельефе и защитой от попадания камней
|Reebok Zignition (мужские)
|Вариант для фитнеса и легких пробежек. Особенность: облегченная конструкция и вентилируемый текстильный верх
|Adidas Duramo RC U (мужские)
|Городские кроссовки для коротких дистанций. Изюминка: подошва с зональной гибкостью
|Brooks Ghost 15 (мужские)
|Премиальная амортизация для длинных дистанций. Главное преимущество: технология DNA Loft v2 для плавного переката и 3D Fit Print-верх
|FILA Sense Simple (женские)
|Лучший выбор для повседневной носки и коротких пробежек за счет легкого веса и мягкого верха из текстиля
|New Balance 520 v9 (женские)
|Выбирают для ежедневных тренировок на асфальте. Фишка: технология EVA Foam для сбалансированной амортизации и износостойкая подметка
|ASICS Patriot 13 (женские)
|Оптимальны для нейтральных бегунов с узкой стопой. Бесшовный верх минимизирует натирания
|Athlex Rise (женские)
|Созданы для забегов на длинные дистанции. Изюминка: геометрический протектор для маневренности и гибкая пенная подошва SPEEDCHARGE
|Demix Pacer Enrlitepro (женские)
|Универсальная модель для асфальта и грунта. Главное преимущество: технология Enrlitepro с усиленной мягкостью при приземлении
Автор: Елена Хандажевская
Эксперт: Анна Компаниец, продавец-консультант магазина спортивной одежды и обуви