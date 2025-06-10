Топ-10 лучших кроссовок для ходьбы в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

В обзоре 10 моделей, в которых сочетаются хорошая амортизация, поддержка стопы и износостойкость. Также мы учли качество материалов, удобство колодки, легкость и технологичность подошвы. В статье расскажем, как подобрать лучшие кроссовки для ходьбы в 2025 году под свой тип нагрузки. А еще, какие модели товара лидируют по отзывам покупателей и что рекомендуют эксперты.
Рейтинг лучших мужских кроссовок для ходьбы
Начнем с пятерки мужских моделей. Смотрите, читайте и выбирайте пару под свой стиль и активность.
1. ASICS Gel-Kayano 30
Кроссовки, которые подстраиваются не только под стопу, но и под походку для максимального равновесия. Модель подойдет всем, но идеальна для тех, у кого гиперпронация — при ходьбе стопа заваливается внутрь. Углубление в области пятки дает еще больше устойчивости, поддержки и баланса. Стельки анатомические, с антибактериальным эффектом — ноги будут меньше потеть, а кроссовки — дольше оставаться без запахов.
Покупатели в отзывах чаще всего в отзывах отмечают легкий вес, комфортное ощущение на ногах и хорошую износостойкость при регулярном ношении по городу. Также отмечают, что нет проблем с амортизацией — кроссовки поглощают удары во время бега.
Характеристики
|Стелька
|Анатомическая
|Вес одного кроссовка
|303 г
|Предназначение
|Для ходьбы, спортивной ходьбы, бега
|Тип пронации
|Гиперпронация
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Легкие
- С хорошей амортизацией
- Подходят для ходьбы и бега
- Подстраиваются под стопу и походку
- Гиперпронация
Минусы:
- Относительно дорогие
Где купить
2. Athlex Spacer Retro
Модель сочетает ретро-стиль с современными технологиями. У кроссовок отличная амортизация благодаря воздушной подушке в пятке, а пена SPEEDPULSE уменьшает нагрузку на суставы. На резиновой подошве объемный протектор, благодаря которому происходит надежное сцепление на разных поверхностях. Верх комбинированный, сочетает в себе натуральную и искусственную кожу для лучшей вентиляции. Стелька повторяет форму стопы — при длительной носке сохраняется комфорт.
В отзывах пользователи отмечают удобство при долгое повседневной ходьбе. Многие хвалят стильный внешний вид и качество материалов. Также встречаются замечания по поводу жесткости подошвы в первые дни носки, которая со временем размягчается. В целом, модель получает положительные оценки за комфорт и износостойкость.
Характеристики
|Стелька
|OrthoLite Lazy
|Вес одного кроссовка
|-
|Предназначение
|Для ходьбы, спортивной ходьбы
|Тип пронации
|Нейтральная
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Стильный ретродизайн
- Отличная амортизация
- Надежное сцепление с любыми поверхностями
- Хорошая вентиляция
- Удобная посадка и поддержка стопы
Минусы:
- Со слов пользователей, подошва может казаться жесткой в первые дни носки
Где купить
3. HOKA ARAHI 7
Кроссовки с ощутимой поддержкой стопы и предотвращением избыточного заваливания стопы внутрь во время движения. Это особенно необходимо для людей с гиперпронацией. У модели есть межподошва из формованной пены EVA, которая дает амортизацию и стабильность, а износостойкая резиновая подошва гарантирует хорошее сцепление при ходьбе по асфальту. Верх из гладкого трикотажа плотно фиксирует стопу, а мягкий язычок с двойной вставкой под шнуровкой добавляет комфорта при интенсивной ходьбе.
В отзывах покупатели отмечают, что модель действительно помогает при гиперпронации, уменьшая дискомфорт от длительной ходьбы. Также многие хвалят удобную посадку и улучшенную фиксацию стопы по сравнению с предыдущими версиями.
Характеристики
|Стелька
|Анатомическая
|Вес одного кроссовка
|280 г
|Предназначение
|Для ходьбы, спортивной ходьбы, бега
|Тип пронации
|Гиперпронация
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Легкие
- Комфорт при гиперпронации
- Плотная фиксация на ноге
- Не натирают
- Хорошее сцепление с поверхностью и амортизация
Минусы:
- Относительно дорогие
Где купить
4. PUMA Anzarun Lite
Кроссовки с сочетанием спортивной функциональности и повседневного стиля. Верх комбинированный: в нем сочетается искусственная кожа и текстиль, благодаря этому кроссовки легкие и воздухопроницаемые. Промежуточная подошва из EVA дает мягкую амортизацию, а стелька SoftFoam+ добавляет комфорта при долгой носке. Укрепленный мысок повышает износостойкость, а классическая шнуровка позволяет точно подогнать обувь по ноге.
В отзывах пользователи отмечают удобство, легкость модели и соответствие размерной сетке. Также хвалят универсальность кроссовок, которые подходят как для тренировок, так и для повседневной ходьбы по городу.
Характеристики
|Стелька
|Текстильная фирменная SoftFoam+
|Вес одного кроссовка
|-
|Предназначение
|Для ходьбы, спортивной ходьбы, бега
|Тип пронации
|Нейтральная
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Дышащие
- Комфортны при длительной ходьбе
- Бюджетные
- Хорошая фиксация ноги с помощью шнуровки
Минусы:
- Текстильные элементы могут быстро изнашиваться
Где купить
5. DEMIX Pulsar Enrblast 3
Беговые кроссовки для длительной ходьбы. Модель с нейтральной пронацией и двойной промежуточной подошвой для отличной амортизации и отдачи. Благодаря резиновым вставкам в подошве кроссовки хорошо сцепляются с поверхностью. Облегченный трикотажный верх улучшает вентиляцию, а усиленный бампер в носочной части повышает износостойкость. Стелька антибактериальная для уменьшения потливости и запаха ног.
По отзывам покупателей, радует легкий вес кроссовок и дышащий материал с качественной вентиляцией — нога не потеет. Также отмечают отличное сцепление с поверхностью, на уровне брендов Nike и Adidas. Некоторые отмечают, что модель немного свободна в пятке, но это индивидуальная особенность.
Характеристики
|Стелька
|Анатомическая
|Вес одного кроссовка
|275 г
|Предназначение
|Для ходьбы, спортивной ходьбы, бега
|Тип пронации
|Нейтральная
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Хорошая вентиляция
- Износостойкие
- Маленький вес
- С отличной амортизацией и отдачей
- Антибактериальная стелька
Минусы:
- По отзывам, могут слабо фиксировать пятку
Где купить
Рейтинг лучших женских кроссовок для ходьбы
Переходим к подборке для девушек. И конечно, здесь будут важны не только характеристики моделей, но и внешний вид. Поэтому выбирали самые красивые и качественные.
1. Nike Air Zoom Pegasus 40
Одни из популярных кроссовок Nike для длительной повседневной ходьбы и ежедневных пробежек по асфальту. Модель с двойной системой амортизации: пена Nike React обеспечивает мягкость, а воздушная подушка Air Zoom в передней части добавляет упругости при отталкивании. Сетчатый верх для хорошей вентиляции — ноги не будут потеть. Подошва с вафельным протектором гарантирует надежное сцепление. Есть светоотражающие элементы для безопасности в темное время. Кроссовки подойдут девушкам с нейтральной пронацией.
Пользователи в отзывах хвалят удобство, мягкость, легкость кроссовок — они не ощущаются на ногах. Также отмечают, что модель максимально дышащая, комфортно даже в самые жаркие дни.
Характеристики
|Стелька
|Анатомическая
|Вес одного кроссовка
|236 г
|Предназначение
|Для спортивной ходьбы, бега
|Тип пронации
|Нейтральная
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Максимально дышащие
- Легкие
- Качественная амортизация
- Универсальные
Минусы:
- По отзывам, немного скользят на тротуарной плитке после дождя
Где купить
2. New Balance Fresh Foam 880
Беговые кроссовки, которые невероятно комфортны и для ходьбы. Модель с промежуточной подошвой из материала Fresh Foam X, который эффективно поглощает ударные нагрузки. Резиновое покрытие нижней части подошвы дает надежное сцепление с поверхностью. Нейтральная пронация в сочетании с анатомической стелькой создает удобство при длительной спортивной и повседневной ходьбе. Также у кроссовок хорошая воздухопроницаемость.
Покупатели в отзывах отмечают мягкость и комфорт, ноги не устают и не болят даже при ходьбе по городу. Также хвалят плотную вставку в области пятки, которая отлично фиксирует ногу. Еще радует дизайн и яркие расцветки, причем цвет не выгорает и не выстирывается.
Характеристики
|Стелька
|Анатомическая
|Вес одного кроссовка
|246 г
|Предназначение
|Для ходьбы, спортивной ходьбы, бега
|Тип пронации
|Нейтральная
Плюсы и минусы
Плюсы:
- С хорошей амортизацией
- Легкие
- Плотно сидят на ноге
- Анатомическая стелька с антибактериальной пропиткой
- Цвет не выгорает и не выстирывается
Минусы:
- По отзывам, есть химический запах в первый день носки
Где купить
3. Reebok Zig Dynamica Str
Кроссовки с необычным дизайном, в которых каждая девушка будет в центре внимания. Промежуточная подошва из материала Fuel Foam Plus обеспечивает мягкую амортизацию при беге. Инновационные элементы Zig Energy Bands на подошве способствуют возврату энергии при каждом шаге. Верх сделан из комбинации синтетической кожи и текстиля, что повышает износостойкость, а антибактериальная пропитка предотвращает появление неприятных запахов. Пронация нейтральная.
Среди отзывов в топе красивая подошва и яркое оформление. Многие хвалят удобную посадку и качество материалов. Некоторые покупатели отмечают значительный вес модели (360 г), который может ощущаться при длительных пробежках.
Характеристики
|Стелька
|Обычная текстильная
|Вес одного кроссовка
|360 г
|Предназначение
|Для ходьбы, спортивной ходьбы, бега
|Тип пронации
|Нейтральная
Плюсы и минусы
Плюсы:
- С мягкой амортизацией
- Красивый дизайн
- Износостойкие
- Для ходьбы и бега
- Стелька с антибактериальной пропиткой
Минусы:
- По отзывам, вес кроссовок может ощущаться на ноге при длительной носке
Где купить
4. FILA Trace Low
Стильные кроссовки для повседневной носки и активной ходьбы. У модели высокая фигурная подошва из легкого материала ЭВА, обеспечивающего хорошую амортизацию и снижение нагрузки на ноги. Износостойкая резиновая подметка гарантирует надежное сцепление с различными поверхностями, а верх из синтетической кожи сочетает практичность и современный дизайн. Анатомическая стелька добавляет комфорта при длительном ношении. Эти кроссовки подойдут тем, кто ищет удобную обувь для ежедневного использования с элементами спортивного стиля.
Пользователи в отзывах хвалят стильный дизайн и универсальность модели, которая легко сочетается с разными образами. Также отмечают плотную посадку, нога не вылетает и кроссовки не натирают. Для длительной ходьбы рекомендуют выбирать пару на размер больше.
Характеристики
|Стелька
|Анатомическая
|Вес одного кроссовка
|-
|Предназначение
|Для ходьбы
|Тип пронации
|Нейтральная
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Легкая подошва из ЭВА с хорошей амортизацией
- Плотная посадка
- Стильный дизайн
- Анатомическая стелька
- Универсальные
Минусы:
- Со слов пользователей, больше подходят на узкую ногу
Где купить
5. Columbia Bethany Crz
Отличные кроссовки для активного отдыха и длительной ходьбы. Подошва из материала Techlite обеспечивает сбалансированную амортизацию, снижая нагрузку на стопу, а резиновая подметка Omni-Grip гарантирует надежное сцепление с разными поверхностями. Верх из легкой текстильной сетки со вставками из искусственной кожи сочетает воздухопроницаемость и фиксацию стопы. Экологичная стелька Techlite Eco частично изготовлена из переработанных материалов.
Пользователи отмечают удобство при многочасовой носке и хорошую поддержку стопы. Также многие хвалят легкий вес и дышащий верх.
Характеристики
|Стелька
|Фирменная Techlite Eco
|Вес одного кроссовка
|-
|Предназначение
|Для ходьбы, спортивной ходьбы, путешествий
|Тип пронации
|Нейтральная
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Удобные
- Для путешествий и прогулок
- Экологичная стелька из переработанных материалов
- Сбалансированная амортизация
- Дышащие
Минусы:
- Нет антибактериальной пропитки
Где купить
Как выбрать бюджетные и удобные кроссовки для долгой ходьбы
Для долгих прогулок важны удобство и поддержка стопы. Ключевые критерии, конечно, у каждого свои, но мы расскажем, что действительно важно при выборе лучших кроссовок.
1. Обратите внимание на амортизацию
Хорошая амортизация снижает нагрузку на суставы и позвоночник при ходьбе по твердым поверхностям. Ищите подошву толщиной 2—3 см из EVA-пены или полиуретана — эти материалы эффективно гасят ударную нагрузку.
EVA легче (плотность 150—300 кг/м³), поэтому такие кроссовки удобны для длительных прогулок. Полиуретан долговечнее и лучше сохраняет форму, но немного тяжелее. Оба варианта подойдут для ходьбы по городу по асфальту или другим твердым покрытиям.
2. Проверяйте гибкость подошвы
Гибкость влияет на естественность движения стопы и снижает усталость. Согните кроссовок в руке: носок и пятка должны легко сходиться под углом 30—45°.
Слишком жесткая подошва (как в треккинговых моделях) утомляет стопу, а чересчур мягкая недостаточно поддерживает ногу. Оптимальный баланс гибкости и жесткости идеален для прогулок продолжительностью 3—5 часов.
3. Выбирайте дышащий верх
Вентиляция предотвращает потливость и дискомфорт во время ходьбы. Лучшие материалы — сетка (80% полиэстер + 20% эластан) или перфорированная искусственная кожа.
Натуральная кожа, хотя и долговечна, тяжелее и хуже пропускает воздух, особенно в жару. Текстильные модели легче и дешевле, поэтому для летних прогулок при температуре выше +20 °C они предпочтительнее.
4. Учитывайте вес
Чем легче обувь, тем меньше устают ноги при длительной ходьбе. Идеальный вес пары — 250—300 г при 38—40 размерах ноги.
Модели с текстильным верхом и EVA-подошвой обычно легче, чем варианты с резиновым протектором. Это особенно важно для тех, кто проходит более 10 000 шагов в день или страдает от усталости ног.
5. Проверьте стельку и задник
Качественная стелька улучшает комфорт и предотвращает неприятный запах. Она должна быть съемной с толщиной 5—8 мм и с антибактериальной пропиткой.
Жесткий задник высотой 4—5 см фиксирует пятку, снижая риск мозолей и натирания. Такая конструкция особенно полезна людям с нейтральной пронацией или невысоким подъемом стопы.
6. Дополнительные параметры
Есть еще параметры, которые сделают носку комфортнее в конкретных условиях. Вот несколько рекомендаций:
- Для плоскостопия выбирайте модели с поддержкой свода (метка «arch support»).
- Для дождя подойдут кроссовки с защитой от влаги или с резиновыми вставками на носке (но не Gore-Tex — это дорого).
- Для большего комфорта разнашивайте новую пару 1—2 дня дома перед долгой прогулкой.
Учитывая эти особенности, вы сможете подобрать удобные кроссовки под свои нужды и избежать дискомфорта во время носки.
Комментарий эксперта
Эксперт Марина Волжская, продавец-консультант в магазине спортивных товаров «СПОРТЛАНДИЯ», рассказала о скрытых нюансах выбора кроссовок для ходьбы, которые упускают 90% покупателей.
"Работая с обувью более 7 лет, заметила: люди часто выбирают кроссовки, как кеды — по дизайну и размеру. Но для долгих прогулок важны детали, о которых многие даже не задумываются:
«Невидимый» износ подошвы.
Резина подошвы должна быть не просто толстой, а многослойной. Дешевые модели часто имеют однородную резину (плотность 40—50 Shore C), которая стирается за сезон. Ищите маркировку «Carbon Rubber» или «Duralon» — это износостойкие смеси. Проверьте протектор: глубина бороздок менее 3 мм — плохой выбор для ходьбу по асфальту.
Скрытая угроза: стелька-обманщица.
Многие производители добавляют толстые (до 10 мм) стельки с «эффектом памяти», маскируя плохую амортизацию подошвы. Достаньте стельку и надавите пальцем на середину кроссовка — если чувствуете твердую платформу, модель не подойдет для ходьбы дольше 1 часа.
Коварная «вентиляция».
Сетчатый верх — не всегда плюс. В бюджетных моделях часто используют дешевый полиэстер без мембраны. Такие кроссовки пропускают пыль и мелкий мусор, который натирает стопу. Проверьте: если внутренний слой подкладки не плотный трикотаж (180—220 г/м²), а рыхлая ткань — ноги будут грязными даже в сухую погоду.
Анатомическая ловушка.
Надпись «orthopedic support» на дешевых кроссовках — часто маркетинг. Реальную поддержку свода дает только жесткий каркас (обычно серый пластик) между стелькой и подошвой. Разломите старую пару — если его нет, значит, «ортопедичность» была лишь формой стельки.
Тихий убийца комфорта — геометрия шнуровки.
Обратите внимание на расстояние между рядами отверстий для шнурков. Если оно больше 3 см (как в классических кедах), стопа не будет фиксироваться при долгой ходьбе. Идеал — 2—2,5 см с диагональным направлением отверстий.
Совет из практики, перед покупкой проведите тест:
- Наденьте оба кроссовка, зашнуруйте и постойте на наклонной поверхности (в магазинах обычно есть демо-стенды). Если пятка смещается вверх при угле 15° — модель не подходит.
- Проведите пальцем по внутреннему шву — грубые стыки ткани гарантируют мозоли через 5 км ходьбы.
Не гонитесь за внешней красотой, выбирайте кроссовки для долгой ходьбы тщательно. Тогда ноги будут становиться сильнее и рельефнее, при этом без усталости и боли", — подвела итог Марина Волжская.
Обзор лучших кроссовок для ходьбы
Заключительные пару слов о каждой модели рейтинга. Напомним, чем хороши выбранные модели.
Мужские кроссовки для ходьбы
|ASICS Gel-Kayano 30
|Поддержка и баланс, подстраиваются не только под стопу, но и под походку
|Athlex Spacer Retro
|Стильный ретродизайн, отличная амортизация и сцепление с поверхностью
|HOKA ARAHI 7
|Износостойкая подошва, плотная посадка и особый комфорт при гиперпронации
|PUMA Anzarun Lite
|Фирменные, но при этом бюджетные. Удобные при длительной повседневной ходьбе
|DEMIX Pulsar Enrblast 3
|Хорошая вентиляция плюс качественная амортизация и отдача
Женские кроссовки для ходьбы
|Nike Air Zoom Pegasus 40
|Максимально дышащие и невесомые кроссовки с отличной амортизацией
|New Balance Fresh Foam 880
|Яркая модель, которая не потеряет свой цвет. Легкие с плотной посадкой
|Reebok Zig Dynamica Str
|Красивый дизайн с хорошей износостойкостью и мягкой амортизацией
|FILA Trace Low
|Стильные кроссы на узкую ногу. Плотная посадка, легкая ЭВА-подошва
|Columbia Bethany Crz
|Сбалансированная амортизация. Дышащие, идеальны для долгой ходьбы и путешествий
Автор: Анна Ковалева
Эксперт: Марина Волжская — продавец-консультант в магазине спортивных товаров «СПОРТЛАНДИЯ»