Топ-10 лучших кроссовок для ходьбы в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Кроссовки, которые подстраиваются не только под стопу, но и под походку для максимального равновесия. Модель подойдет всем, но идеальна для тех, у кого гиперпронация — при ходьбе стопа заваливается внутрь. Углубление в области пятки дает еще больше устойчивости, поддержки и баланса. Стельки анатомические, с антибактериальным эффектом — ноги будут меньше потеть, а кроссовки — дольше оставаться без запахов.