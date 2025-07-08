Пить воду — не скучно! 5 добавок, которые освежают и бодрят в жару

Жара и палящее солнце летом — это серьезное испытание для организма. Сильное потоотделение, обезвоживание и чувство усталости чуть ли не с самого утра знакомо многим. Чтобы сохранять энергию на высоте, важно пить достаточно воды. Однако не всегда хочется простую воду. Тогда на помощь приходят полезные и вкусные добавки. В этой статье вы найдете 5 простых идей, что добавить в воду летом, чтобы оставаться бодрым даже в самую изматывающую жару.