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16:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Норвежскую Федерацию лыжных видов спорта поразил финансовый кризис

Сборная Норвегии сократит число лыжников.

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Источник: Reuters

Руководитель Федерации лыжных гонок Норвегии Эспен Бьервиг сообщил спортсменам о тяжелой финансовой ситуации и о том, что количество лыжников в сборной сократят, пишут VG.

Сейчас в основную команду входят 24 спортсмена — 13 мужчин и 11 женщин. Мужскую сборную сократят до десяти человек, точно известно, что будет исключен из состава серебряный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира Эмиль Иверсен. У женщин оставят десять человек.

Сокращение состава национальной сборной связано в том числе со слабым курсом норвежской кроны по отношению к евро и швейцарскому франку, ростом цен на топливо, ценами на поездки и отели. Новые составы норвежцев будут объявлены на следующей неделе.

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