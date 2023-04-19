Норвежскую Федерацию лыжных видов спорта поразил финансовый кризис

Руководитель Федерации лыжных гонок Норвегии Эспен Бьервиг сообщил спортсменам о тяжелой финансовой ситуации и о том, что количество лыжников в сборной сократят, пишут VG.

Сейчас в основную команду входят 24 спортсмена — 13 мужчин и 11 женщин. Мужскую сборную сократят до десяти человек, точно известно, что будет исключен из состава серебряный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира Эмиль Иверсен. У женщин оставят десять человек.