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15:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Опубликован состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2023/24

Стал известен список спортсменов.

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Источник: Reuters

Федерация лыжных гонок России на официальном сайте опубликовала состав сборной на сезон 2023/2024.

Старший тренер группы Юрий Бородавко, тренер Артём Жмурко:

Большунов, Денисов, Мальцев, Спицов, Терентьев, Червоткин, Якимушкин, Истомина, Д. Непряева, Н. Непряева.

Старший тренер группы Егор Сорин, тренер Алексей Черноусов:

Ардашев, Бакуров, Волков, Коростелёв, Порошкин, Устюгов, Пантрина, Прокофьева, Сорина, Степанова, Ступак, Фалеева.

Старший тренер группы Олег Перевозчиков, тренер Данил Акимов:

Горбунов, Жуль, Забалуев, Ившин, Семиков, Тимашов, Горбунова, Жолудева, Крупицкая, Рушенцева, Смирнова.

Старший тренер группы Андрей Нутрихин:

Баранова, Евтягина, Еремеева, Кожинова, Кусургашева, Маслакова, Шалабода, Соболева.

Старший тренер группы Пётр Седов:

Кочегаров, Митрошин, Родионов, Соловьёв, Трегубов, Шаров, Кулешова.

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