Опубликован состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2023/24
Стал известен список спортсменов.
Стал известен список спортсменов.
Федерация лыжных гонок России на официальном сайте опубликовала состав сборной на сезон 2023/2024.
Старший тренер группы Юрий Бородавко, тренер Артём Жмурко:
Большунов, Денисов, Мальцев, Спицов, Терентьев, Червоткин, Якимушкин, Истомина, Д. Непряева, Н. Непряева.
Старший тренер группы Егор Сорин, тренер Алексей Черноусов:
Ардашев, Бакуров, Волков, Коростелёв, Порошкин, Устюгов, Пантрина, Прокофьева, Сорина, Степанова, Ступак, Фалеева.
Старший тренер группы Олег Перевозчиков, тренер Данил Акимов:
Горбунов, Жуль, Забалуев, Ившин, Семиков, Тимашов, Горбунова, Жолудева, Крупицкая, Рушенцева, Смирнова.
Старший тренер группы Андрей Нутрихин:
Баранова, Евтягина, Еремеева, Кожинова, Кусургашева, Маслакова, Шалабода, Соболева.
Старший тренер группы Пётр Седов:
Кочегаров, Митрошин, Родионов, Соловьёв, Трегубов, Шаров, Кулешова.