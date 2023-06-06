Наталья Непряева объявила о своей помолвке с лыжником сборной России

27-летняя Наталья Непряева — олимпийская чемпионка в эстафете (2022), трёхкратный призёр Олимпийских игр (2018 и 2022). Также Наталья стала первой за более чем 20 лет россиянкой, выигравшей Кубок мира по лыжным гонкам. До ее победы в 2022 году последний раз подобное достижение покорялось в 2001 году Юлии Чепаловой. Также Непряева — первая российская лыжница, выигравшая общий зачёт многодневной гонки «Тур де Ски» (2021/22).