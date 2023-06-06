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12:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Наталья Непряева объявила о своей помолвке с лыжником сборной России

Наталья Непряева опубликовала фото со своим избранником.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева опубликовала совместное фото с бронзовым призером Игр Александром Терентьевым.

На снимке Непряева позирует в белом платье, а на ее правую руку надето кольцо.

«Без сомнений», — написала Непряева в соцестях.

27-летняя Наталья Непряева — олимпийская чемпионка в эстафете (2022), трёхкратный призёр Олимпийских игр (2018 и 2022). Также Наталья стала первой за более чем 20 лет россиянкой, выигравшей Кубок мира по лыжным гонкам. До ее победы в 2022 году последний раз подобное достижение покорялось в 2001 году Юлии Чепаловой. Также Непряева — первая российская лыжница, выигравшая общий зачёт многодневной гонки «Тур де Ски» (2021/22).

Александру Терентьеву 24 года. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине он завоевал две бронзовые медали в личном и командном спринте.

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