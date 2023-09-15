Вяльбе: Мое мнение — без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не изменила свою позицию по данному вопросу.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не изменила свою позицию по данному вопросу.
«Мое мнение — без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо. Про декларацию я уже вообще ничего не говорю, это полная дискриминация. И моя позиция не поменяется», — приводит слова Вяльбе РИА Новости Спорт.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в вопросе участия в соревнованиях нужно руководствоваться интересами спортсменов, а решение остается за ними.
Глава Олимпийского комитета России (Станислав Поздняков заявил, что бойкот Игр — это путь в никуда, а спортсмены способны самостоятельно принять решение об участии в Олимпийских играх и нести за него ответственность, так как являются взрослыми людьми.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.