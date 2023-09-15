Вяльбе: Мое мнение — без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо

«Мое мнение — без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо. Про декларацию я уже вообще ничего не говорю, это полная дискриминация. И моя позиция не поменяется», — приводит слова Вяльбе РИА Новости Спорт.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в вопросе участия в соревнованиях нужно руководствоваться интересами спортсменов, а решение остается за ними.

Глава Олимпийского комитета России (Станислав Поздняков заявил, что бойкот Игр — это путь в никуда, а спортсмены способны самостоятельно принять решение об участии в Олимпийских играх и нести за него ответственность, так как являются взрослыми людьми.